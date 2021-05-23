Подборка наушников для Lossless-музыки с АлиЭкспресс со скидкой

Буквально на днях я рассказал, почему Apple Music – это лучший музыкальный сервис для Android. Несмотря на то что он, в отличие от Spotify, Яндекс.Музыки и какого-нибудь Boom, не имеет бесплатного тарифа, уже в июне он предложит возможность слушать lossless-музыку без переплаты. Apple реально договорилась с правообладателями о том, чтобы перевести все 75 миллионов треков в Apple Music в формат без сжатия. В результате всего за 169 рублей в месяц вы получите доступ к высококачественной музыке. Правда, нужно обзавестись ещё и подходящими наушниками.

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Давайте определимся на берегу: если у вас беспроводные наушники, никакого lossless вам не светит. Bluetooth-технология, которая отвечает за ретрансляцию аудиосигнала, банально не вытянет музыку такого качества. В результате даже треки в Hi-Res (24 бит/192 кГц) будут звучать как обычные MP3. Поэтому нужно подобрать что-то проводное и желательно не самое посредственное с точки зрения технического оснащения. Круто, что прямо сейчас такие товары можно купить на АлиЭкспресс со скидками.

Арматурные наушники с AliExpress

KZ ZST – это одни из самых недорогих проводных наушников, относящихся к типу арматурных. Если говорить простым языком, то арматурные решения, в отличие от мембранных, обеспечивают наилучшее качество звучания без искажений. То есть слушать в таких lossless-треки из Apple Music будет намного комфортнее. А благодаря анатомически правильной форме, отлитой по среднестатистическому уху, должны подойти пользователям с самыми разными ушами.

Купить KZ ZST со скидкой

KZ ZST оснащаются 8-миллиметровыми драйверами, имеют импеданс 10 Ом и предлагают сменные провода. То есть вы можете отключить наушники от комплектного кабеля и при необходимости заменить его на тот, который соответствует вашим предпочтениям. Меломаны должны знать, что медный кабель с серебряным напылением обеспечивает более высокое качество звука. Ну, и в случае, если эти кабеля оборвутся или перетрутся, тоже подойдёт. Цена — 1000 рублей.

Проводные наушники с шумоподавлением

BLON mini 6mm – подойдут любителям компактных наушников. В отличие от предыдущих, эти не крепятся к ушной раковине на распорках, а держатся исключительно в ушном канале, хотя тоже имеют съёмный кабель. Они дороже KZ ZST (2200 рублей), потому что поддерживают технологию шумоподавления, благодаря которой у вас не будет проблем с внешними звуками, за счёт чего воспроизведение lossless-треков будет радовать вас ещё больше.

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С точки зрения характеристик тут всё очень прилично: импеданс – 6 Ом, 10-мм драйверы, в комплекте заявлен посеребрёный кабель, который обеспечит топовое звучание за эти деньги, а также мощный бас при крайне низком весе. Производитель утверждает, что заметить такие наушники в ухе будет практически невозможно. А понять, что они вставлены можно только по высококачественному звучанию, которое они излучают. Короче, классная штука.

Наушники со сменным кабелем

TRN TA1 Hi-Fi 1BA – это ещё одни арматурные наушники с заменяемым кабелем, которые подойдут и для бега, и для повседневного ношения. С точки зрения аппаратного оснащения это самая продвинутая и привлекательная внешне модель. Импеданс – 16 ом, драйверы – гибридные knowless 33518, 8 мм, кабель – посеребрёный. За две с небольшим тысячи рублей — просто подарок.

Купить TRN TA1 Hi-Fi 1BA

Очень интересен форм-фактор модели. Производитель оснастил её специальным противовесом, за счёт чего они не должны выпадать из ушей, хоть и не имеют таких же явных упоров, как KZ ZST. Впрочем, главное, чтобы держались. А остальное неважно. Для большего удобства в комплекте идёт несколько амбушюр разных размеров, в том числе пенные с эффектом памяти, которые примут форму точно вашего слухового канала.