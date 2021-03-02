Как настроить автоудаление сообщений в Telegram на Android

За что вы любите Telegram? Я люблю его отнюдь не за безопасность переписки, которую гарантирует Павел Дуров и его команда, а за поддержку. Разработчики мессенджера постоянно прислушиваются к пользователям и внедряют те нововведения, которые ими действительно востребованы. Так в Telegram появилась большая часть функций, которая там вообще доступна. Одна из таких – функция автоудаления сообщений, которую все так давно просили. Разбираемся, как это работает и что нужно сделать, чтобы послания в чатах стирались автоматически.

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Многие уже знают, что функция автоудаления сообщений уже была доступна в Telegram, однако действовала только в секретных чатах. Это специальные чаты, в которые можно пригласить собеседника только из уже существующего чата для безопасного общения. Все сообщения в секретных чатах тщательно шифруются по протоколу end-to-end, а для надёжности пользователям предлагается настроить ещё и автоудаление. Однако ради такого создавать секретный чат многие не спешили, а требовали внедрить функцию в обычных чатах.

Как настроить автоудаление в Телеграм

С выходом последнего обновления Telegram за номером 7.5 в мессенджере появилась функция автоудаления сообщений. Правда, включить её не так просто, как кажется:

Запустите Telegram и откройте чат с выбранным собеседником;

В правом верхнем углу нажмите на кнопку контекстного меню;

В выпадающем меню выберите вкладку «Очистить историю»;

Установите временной интервал и нажмите «Настроить автоудаление».

Автоудаление сообщений в обычных чатах доступно по истечении двух временных интервалов: один день и одна неделя. Сделать так, чтобы послания удалялись раньше или, наоборот, позже, невозможно. Скорее всего, это сделано не в качестве меры предосторожности, а чисто для удобства, чтобы пользователи имели возможность не подчищать за собой отправленные сообщения. Особенно, если есть риск, что кто-то может их прочитать, завладев их смартфоном. Но даже в этом случае следовало предусмотреть более узкие временные рамки.

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Отсчёт времени до автоматического удаления сообщений начинается от момента отправки сообщения, а не от момента прочтения. Поэтому, если ваш собеседник настроил автоудаление, нужно быть готовым к тому, чтобы вовремя читать все входящие послания. В противном случае, если автоудаление настроено на один день, а вы задержались, высока вероятность не успеть ознакомиться с текстом сообщения до того, как оно исчезнет. При этом для собеседника будут действовать те же правила, потому что по истечении заданного времени исчезают как его, так и ваши послания.

Как создать секретный чат в Телеграме

Если вас не устраивает реализация функции автоудаления сообщений в обычных чатах или вы ищете большей конфиденциальности, вам прямая дорога в секретные чаты:

Запустите Telegram и выберите чат с нужным собеседником;

Нажмите на иконку профиля собеседника, а потом на контекстное меню;

В выпадающем окне выберите «Начать секретный чат»;

В контекстном меню выберите «Включить удаление по таймеру».

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Удобно, что сообщения, отправленные в секретных чатах, защищены сквозным шифрованием, а значит, вероятность того, что кто-то сможет их перехватить, снижается до нуля, а также что доступен широкий выбор временных рамок для автоматического удаления посланий. Но, мало того, разработчики Telegram предусмотрели блокировку скриншотов в секретных чатах. То есть вы можете быть уверены, что ваш собеседник не заскриншотит вашу переписку. Правда, ничто не помешает ему сфотографировать её или переписать вручную.