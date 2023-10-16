Как настроить Google Ассистента на Android-смартфоне и включить голосовую команду «Окей, Гугл»

На каждом смартфоне под управлением Android 5 и выше можно включить Google Ассистента. Это голосовой помощник, способный решать различные задачи: ставить будильник, создавать напоминания, звонить нужным людям, искать информацию в интернете и так далее. Если вы хотите упростить взаимодействие со своим устройством, а также расширить его функциональность, настройте Гугл Ассистента на Андроид.

Как настроить Гугл Ассистента на телефоне

Включить Google Ассистента можно при первой запуске смартфона. После подключения к интернету и входа в аккаунт вам будет предложено настроить «Окей, Гугл» — команду, необходимую для запуска виртуального помощника. От вас требуется принять пользовательское соглашение и произнести несколько фраз для регистрации голоса.

Настройка Гугл Ассистента занимает не больше пары минут, поэтому активировать его стоит сразу. Если активация не была выполнена изначально, вы сможете включить «Окей, Гугл» постфактум, воспользовавшись следующей инструкцией.

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Как включить «Окей, Гугл» на Андроиде

Приложение для Гугл Ассистента имеет незамысловатое название Google. С высокой долей вероятности оно уже установлено на вашем смартфоне. Если нет — скачайте приложение Google из официального магазина Android. Затем, чтобы настроить «Окей, Гугл», понадобится:

Запустите приложение Google. Нажмите на кнопку своего аккаунта и откройте настройки программы. Перейдите в раздел «Google Ассистент», а затем — «Voice Match/Окей, Google». Активируйте переключатель «Hey Google».

Далее останется выполнить несколько простых шагов, как на этапе первого включения смартфона: принять условия пользовательского соглашения и произнести 4 тестовые фразы для записи голоса. Также в настройках Гугл Ассистента вы найдете множество дополнительных опций, позволяющих в том числе вызывать голосового помощника с заблокированного экрана. Подробнее о них мы рассказывали в тексте про интересные функции Google Assistant.

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Кнопка Гугл Ассистента и другие способы вызвать голосового помощника

Чтобы вызвать Гугл Ассистента, достаточно произнести фразу «OK Google» или «Hey Google». На экране появится окно помощника, которое будет свидетельствовать о готовности вашего виртуального друга выполнить любой запрос. Также на Андроид включить Гугл Ассистента можно удержанием кнопки «Домой», а на некоторых смартфонах помощник вызывается свайпом вверх от нижней части экрана.

Кроме того, вы можете настроить физическую кнопку Гугл Ассистента. В таком случае вызов помощника будет осуществляться нажатием на «Power»:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Функции жестов». Откройте вкладку «Запуск Google Ассистента». Активируйте переключатель запуска.

Названия некоторых пунктов меню могут отличаться в зависимости от производителя и модели вашего смартфона. Однако суть остается прежней: запустить Гугл Ассистента получится не только голосом, но и при помощи специальной кнопки, так что можно пользоваться любым удобным для вас способом.

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Что делать, если не работает Гугл Ассистент

Напоследок рассмотрим довольно распространенную проблему, когда не работает Гугл Ассистент. При ее возникновении обратитесь к нашим рекомендациям:

проверьте, включен ли голосовой помощник в приложении Google и настройках телефона;

перезагрузите устройство;

откройте настройки Гугл Ассистента и перезапишите свой голос, отчетливо произнося каждую команду в микрофон;

обновите приложение Google.

В качестве крайней меры есть смысл попробовать сбросить настройки Андроид, но учтите, что в таком случае с вашего смартфона пропадут все данные. Если проблема заключается в отсутствии Гугл Ассистента и его настроек, то проверьте соответствие вашей версии ОС требованиям приложения Google и самостоятельно установите его.