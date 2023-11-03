Как настроить разблокировку смартфона Xiaomi смарт-часами или фитнес-браслетом

Смартфоны Xiaomi предлагают много способов разблокировки экрана. Попасть на рабочий стол устройства получится по лицу или отпечатку, а также через ввод графического ключа или пароля (PIN-кода). Но есть еще один способ, который, возможно, является самым удобным. Это разблокировка телефона по Bluetooth. Разберемся, как она работает, как настраивается и какие имеет нюансы, мешающие включить это средство защиты экрана.

Как работает разблокировка по Bluetooth

Разблокировка по Bluetooth предполагает, что попасть на рабочий стол Xiaomi можно без ввода пароля или прикладывания отпечатка, если в непосредственной близости от смартфона находится фитнес-браслет или смарт-часы. Пользователю достаточно нажать кнопку питания и смахнуть экран блокировки вверх.

Разблокировка телефона часами работает только в комбинации с другими способами защиты и является удобным средством попадания на главный экран, если Face Unlock и сканер отпечатков постоянно ошибаются.

Как разблокировать Xiaomi с помощью смарт-часов

Чтобы настроить разблокировку по Bluetooth, вы должны быть владельцем носимого аксессуара Xiaomi или одного из суббрендов компании (Redmi, POCO или Amazfit). С гаджетами других марок сделать это не получится. Ну а на выбор доступно два способа настройки разблокировки браслетом и часами.

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Разблокировка через настройки Xiaomi

Самый логичный вариант — посетить настройки Xiaomi. Чтобы включить разблокировку по Bluetooth, необходимо:

Перейти в раздел «Пароли и безопасность». Открыть вкладку «Bluetooth». Активировать функцию «Разблокировка устройства». Ввести пароль (PIN-код) или нарисовать графический ключ. Выбрать одно из доступных устройств. Подтвердить разблокировку на экране часов или браслета.

Вроде бы, все очень легко и здорово, но такой способ настройки не позволяет задать параметры диапазона работы, из-за чего смартфон остается без защиты, даже если носимый аксессуар находится в другой комнате. Чтобы этого не допустить, нужно воспользоваться приложением для часов Xiaomi.

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Настройка разблокировки по блютуз в приложении

Если вы подключали фитнес-браслет или смарт-часы через приложение Mi Fitness, действуйте следующим образом:

Запустите Mi Fitness. Откройте вкладку «Устройство» и перейдите в раздел «Разблокировка телефона». Тапните по надписи «Подтвердите на носимом устройстве». Нажмите галочку на экране своих часов.

После этого в разделе «Разблокировка телефона» появится пункт «Диапазон», позволяющий ограничить радиус действия. То же самое можно сделать и пользователям приложения Zepp Life:

Запустите Zepp Life. Выберите свои часы или браслет во вкладке «Профиль». Перейдите в раздел «Разблокировка экрана». Нажмите на «Настройте разблокировку по Bluetooth» и подтвердите использование выбранного устройства.

Как и в случае с Mi Fitness, у вас получится настроить диапазон разблокировки по Bluetooth, выбрав один из трех предлагаемых параметров. Если такой вариант защиты экрана вам все рано не понравится, вы сможете от него избавиться.

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Как отключить разблокировку Xiaomi по Bluetooth

Отключить разблокировку часами можно только через настройки смартфона. Приложения Mi Fitness и Zepp Life не позволяют это сделать. Итак, для отказа от функции вам понадобится:

Открыть настройки Xiaomi. Перейти в раздел «Пароли и безопасность», а затем — «Bluetooth». Передвинуть переключатель «Разблокировка устройства» влево. Подтвердить свое действие вводом графического ключа или пароля (PIN-кода).

Есть и альтернативный вариант: выбрать свои часы или браслет в разделе «Bluetooth», после чего нажать кнопку «Удалить устройство». Тогда тоже разблокировка по блютуз будет снята, но, как и в случае с первым вариантом, придется подтвердить свое действие паролем (PIN-кодом) или графическим ключом.