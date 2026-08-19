Xiaomi Smart Band 11 Active появился на AliExpress по цене от 2 064 рублей — и я не смог пройти мимо. Xiaomi давно умеет делать недорогие браслеты, которые реально работают и стабильно попадают в наши подборки лучших моделей. Серия Smart Band это доказывает уже несколько лет подряд. Взял, поносил несколько дней, рассказываю, что вышло.

Где купить и сколько стоит

На AliExpress Xiaomi Smart Band 11 Active уже в продаже — цена от 2 064 рублей. Доступен в двух расцветках: серый и черный. Взял серый, поскольку он выглядит нейтрально и не маркий.

Купить Xiaomi Smart Band 11 Active

Для понимания контекста: предыдущий Xiaomi Smart Band 10 в глобальной версии стоил около 3 500-4 000 рублей. Smart Band 11 Active дешевле, и это осознанное позиционирование. Xiaomi сделала максимально доступный вариант с базовым, но достаточным набором. Актуальные ссылки публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Первые ощущения: лёгкий и незаметный

Первое, что замечаешь, когда надеваешь, — его практически не чувствуешь. 16.5 грамма и толщина 10.2 мм (очень мало). Засыпал с браслетом и просыпался без ощущения, что на руке что-то надето. Для устройства, которое должно отслеживать сон, это важное качество.

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Ремешок мягкий, не натирает, застёжка обычная — без претензий. Корпус пластиковый, выглядит бюджетно, но аккуратно. За 2 000 рублей ожидать металла и сапфирового стекла не приходится и не нужно.

Экран — хорош для своей цены, но не AMOLED

Дисплей 1.47 дюйма, сенсорный, разрешение 320×172 пикселей. Смотришь характеристики — и всё хорошо. Надеваешь рядом с AMOLED-браслетом — разница видна сразу. Здесь LCD, а не AMOLED: цвета менее насыщенные, чёрный цвет серый, на ярком солнце читается хуже.

Это не катастрофа — для браслета за 2 000 рублей экран вполне достойный. Время и уведомления считываются нормально. Просто не стоит ждать той яркости и сочности которая есть в более дорогих моделях вроде Xiaomi Smart Band 10 Pro, о котором рассказывал наш журналист Иван Герасимов.

Датчики и спортивные режимы на практике

Пульс браслет измеряет постоянно в фоне — данные выглядят адекватными, проверял периодически тонометром. SpO2 (кислород в крови) работает по запросу, занимает около 30 секунд. Стресс и сон отслеживаются автоматически — утром смотришь в приложение и видишь фазы сна и оценку качества.

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Поддерживает более 50 спортивных режимов:

бег, ходьба, велосипед — стандарт;

плавание — браслет выдерживает 5 ATM, ношу в душе без опасений;

ношу в душе без опасений; силовые тренировки, йога, танцы и другие режимы — на любой вкус.

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Батарея — самый сильный аргумент

За несколько дней использования браслет потерял около 20% заряда при включённом мониторинге пульса и уведомлениях. Если верить этой динамике — до следующей зарядки дней десять-двенадцать при моём режиме использования. Заявленные 14 дней реальны при более экономном сценарии.

Зарядка магнитная, занимает около двух часов с нуля. Кабель в комплекте — фирменный, не USB-C. Это единственное что раздражает: ещё один отдельный провод в рюкзаке.

Чего нет — говорю честно

Два отсутствия, которые важно знать до покупки:

нет NFC (браслетом не заплатить на кассе);

(браслетом не заплатить на кассе); нет GPS (маршрут пробежки пишется, только если рядом смартфон).

Для меня лично GPS не критичен — бегаю с телефоном. NFC тоже не нужен — плачу смартфоном. Но если бегаете без телефона и хотите точный трек, это не ваш браслет.

Стоит ли покупать Xiaomi Smart Band 11 Active

За 2 064 рубля это хорошее устройство без попытки казаться чем-то большим. Лёгкий, тонкий, с нормальными датчиками, двухнедельной батареей и водозащитой для бассейна. LCD-экран и отсутствие GPS и NFC — осознанные жертвы ради цены.

Купить Xiaomi Smart Band 11 Active

Берите, если хотите простой трекер здоровья, который не нужно заряжать каждые два дня. Не берите, если нужен GPS или NFC — в таком случае смотрите на Xiaomi Smart Band 10 или Samsung Galaxy Fit3, там эти функции есть. Обсудить браслет можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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