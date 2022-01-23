Как настроить телефон для ребенка

Прошли времена, когда можно было забрать телефон у ребенка и отправить его учить уроки. Интернет настолько проник в образовательный процесс, что без смартфона детям просто не обойтись. Они так же как и взрослые узнают отсюда последние новости, приобретают новые навыки и учатся взаимодействовать с окружающим миром. При этом каждый взрослый человек понимает, что нарваться на неподобающий контент в интернете очень легко. Сегодня предлагаю поговорить о том, как защитить свое чадо от той информации, которую ему знать не следует и поговорить об ограничениях в разных приложениях.
Мы уже не один раз рассказывали вам про функции родительского контроля на Android. Это первая настройка, с которой должен ознакомиться каждый родитель. К прочтению обязательно. Плюс, не забывайте про настройку приложения Цифровое благополучие, которое поможет ограничить использование некоторых приложений по времени. Сегодня же в основном коснемся вопросов некоторых приложений и дадим пару советов.
Как безопасно использовать ТикТок ребенку.
Как ограничить контент ВК для ребенка
К сожалению родительского контроля в ВК не предусмотрено. Именно по этой причине при регистрации на сайте или в приложении минимальный возраст составляет 14 лет. Но посмотрите с другой стороны: в ВК дети общаются друг с другом, создаются группы и беседы для класса. Как же тогда обезопасить ребенка?
Чтобы ограничить ВК для ребенка, рекомендую:
- Пользоваться приложением, а не веб-сайтом. Часто замечаю, что веб-сайт пропускает по тем ссылкам, которые недоступны в приложении на Android.
- Ограничить время ВК с помощью Цифрового благополучия. Оставьте в доступе только то время, которого хватит для учебы. Рассказывали об этом здесь.
- Сделайте аккаунт ребенка закрытым. Для этого перейдите в Настройки, Приватность и установите необходимые параметры.
Эти советы помогут вам максимально уберечь ребенка от нежелательного контента, но стопроцентной гарантии они не дадут, имейте это в виду.
Как установить родительский контроль на YouTube.
Родительский контроль в Инстаграм
Инстаграм в смысле недоброжелательного контента гораздо лучше. Едва ли у вашего ребенка получится наткнуться на плохой контент в Инстаграм. Подопечные Марка Цукерберга в этом смысле большие молодцы. Особенно хорошо видно работу алгоритмов Инстаграм на примере контента с упоминанием COVID-19. Все, что хоть как-то касается пандемии, имеет специальную отметку со ссылками на ВОЗ, что очень радует.
Чтобы ограничить контент в Инстаграм, вам необходимо:
- Открыть Инстаграм на своем смартфоне.
- Далее перейти в Настройки, Аккаунт.
- Найти раздел Фильтр потенциально неприемлемого контента.
- Выбрать Ограничить больше контента.
Плюс к этому рекомендую закрыть аккаунт в Инстаграм и запретить отправлять запросы на сообщения всем кроме подписчиков. Сделать это можно следующим образом:
- Откройте Инстаграм, перейдите в Настройки.
- Далее зайдите в раздел Конфиденциальность.
- Включите тумблер напротив пункта Закрытый аккаунт.
- Далее перейдите в раздел Сообщения.
- Найдите раздел Другие пользователи Instagram.
- Выберите Не получать запросы.
Как установить родительский контроль на YouTube.
Как обезопасить интернет для ребенка
Разработчики приложений стараются сделать свои приложения максимально безопасными для детей и регулярно выпускают обновления на этот счет. Но поймите, что без вашего личного участия все равно ничего не получится. YouTube, например, в Настройках безопасного режима прямо указывает, что идеальных фильтров не существует.
Инстаграм тоже отличился в хорошую сторону. Еще в 2018 году подопечные Цукерберга составили целое руководство для родителей. В нем команда Инстаграм не только объяснила все термины, но и составили специальный опросник, который поможет узнать об интересах вашего ребенка. Ниже приведу 10 вопросов, которые, по мнению руководства Инстаграм, важно задавать ребенку:
- Чем тебе нравится Инстаграм?
- Что мне нужно знать об Инстаграм?
- Посоветуй мне 5 аккаунтов, которые тебе нравятся.
- О чём ты думаешь, прежде чем опубликовать новый пост или историю?
- У тебя один аккаунт? Что ты любишь публиковать?
- Как лайки и комментарии влияют на твоё отношение к посту?
- Что ты знаешь о своих подписчиках? Что делаешь, когда незнакомый человек пытается с тобой связаться?
- Как ты думаешь, сколько времени можно проводить в Инстаграм?
- Ты когда-нибудь чувствовал себя некомфортно после того, как увидел что-то в интернете?
- Как ты поступишь, если увидишь, что в Инстаграм над кем-то издеваются?
Не знаю как вам, а мне опросник очень понравился. Думаю, что если мы будем разговаривать и интересоваться своими детьми, это не только позволит обезопасить ребенка от нежелательного контента, но и укрепит наши отношения.
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А вы настраиваете родительский контроль на смартфоне ребенка? Как считаете, надо беседовать с детьми на этот счет? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Будет интересно прочесть.