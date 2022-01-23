Как настроить телефон для ребенка

Прошли времена, когда можно было забрать телефон у ребенка и отправить его учить уроки. Интернет настолько проник в образовательный процесс, что без смартфона детям просто не обойтись. Они так же как и взрослые узнают отсюда последние новости, приобретают новые навыки и учатся взаимодействовать с окружающим миром. При этом каждый взрослый человек понимает, что нарваться на неподобающий контент в интернете очень легко. Сегодня предлагаю поговорить о том, как защитить свое чадо от той информации, которую ему знать не следует и поговорить об ограничениях в разных приложениях.

Мы уже не один раз рассказывали вам про функции родительского контроля на Android. Это первая настройка, с которой должен ознакомиться каждый родитель. К прочтению обязательно. Плюс, не забывайте про настройку приложения Цифровое благополучие, которое поможет ограничить использование некоторых приложений по времени. Сегодня же в основном коснемся вопросов некоторых приложений и дадим пару советов.

Как безопасно использовать ТикТок ребенку.

Как ограничить контент ВК для ребенка

К сожалению родительского контроля в ВК не предусмотрено. Именно по этой причине при регистрации на сайте или в приложении минимальный возраст составляет 14 лет. Но посмотрите с другой стороны: в ВК дети общаются друг с другом, создаются группы и беседы для класса. Как же тогда обезопасить ребенка?

Чтобы ограничить ВК для ребенка, рекомендую:

Пользоваться приложением, а не веб-сайтом. Часто замечаю, что веб-сайт пропускает по тем ссылкам, которые недоступны в приложении на Android.

Часто замечаю, что веб-сайт пропускает по тем ссылкам, которые недоступны в приложении на Android. Ограничить время ВК с помощью Цифрового благополучия. Оставьте в доступе только то время, которого хватит для учебы. Рассказывали об этом здесь.

Оставьте в доступе только то время, которого хватит для учебы. Рассказывали об этом здесь. Сделайте аккаунт ребенка закрытым. Для этого перейдите в Настройки, Приватность и установите необходимые параметры.

Эти советы помогут вам максимально уберечь ребенка от нежелательного контента, но стопроцентной гарантии они не дадут, имейте это в виду.

Как установить родительский контроль на YouTube.

Родительский контроль в Инстаграм

Инстаграм в смысле недоброжелательного контента гораздо лучше. Едва ли у вашего ребенка получится наткнуться на плохой контент в Инстаграм. Подопечные Марка Цукерберга в этом смысле большие молодцы. Особенно хорошо видно работу алгоритмов Инстаграм на примере контента с упоминанием COVID-19. Все, что хоть как-то касается пандемии, имеет специальную отметку со ссылками на ВОЗ, что очень радует.

Чтобы ограничить контент в Инстаграм, вам необходимо:

Открыть Инстаграм на своем смартфоне.

Далее перейти в Настройки, Аккаунт.

Найти раздел Фильтр потенциально неприемлемого контента.

Выбрать Ограничить больше контента.

Плюс к этому рекомендую закрыть аккаунт в Инстаграм и запретить отправлять запросы на сообщения всем кроме подписчиков. Сделать это можно следующим образом:

Откройте Инстаграм, перейдите в Настройки.

Далее зайдите в раздел Конфиденциальность.

Включите тумблер напротив пункта Закрытый аккаунт.

Далее перейдите в раздел Сообщения.

Найдите раздел Другие пользователи Instagram.

Выберите Не получать запросы.

Как установить родительский контроль на YouTube.

Как обезопасить интернет для ребенка

Разработчики приложений стараются сделать свои приложения максимально безопасными для детей и регулярно выпускают обновления на этот счет. Но поймите, что без вашего личного участия все равно ничего не получится. YouTube, например, в Настройках безопасного режима прямо указывает, что идеальных фильтров не существует.

Инстаграм тоже отличился в хорошую сторону. Еще в 2018 году подопечные Цукерберга составили целое руководство для родителей. В нем команда Инстаграм не только объяснила все термины, но и составили специальный опросник, который поможет узнать об интересах вашего ребенка. Ниже приведу 10 вопросов, которые, по мнению руководства Инстаграм, важно задавать ребенку:

Чем тебе нравится Инстаграм? Что мне нужно знать об Инстаграм? Посоветуй мне 5 аккаунтов, которые тебе нравятся. О чём ты думаешь, прежде чем опубликовать новый пост или историю? У тебя один аккаунт? Что ты любишь публиковать? Как лайки и комментарии влияют на твоё отношение к посту? Что ты знаешь о своих подписчиках? Что делаешь, когда незнакомый человек пытается с тобой связаться? Как ты думаешь, сколько времени можно проводить в Инстаграм? Ты когда-нибудь чувствовал себя некомфортно после того, как увидел что-то в интернете? Как ты поступишь, если увидишь, что в Инстаграм над кем-то издеваются?

Не знаю как вам, а мне опросник очень понравился. Думаю, что если мы будем разговаривать и интересоваться своими детьми, это не только позволит обезопасить ребенка от нежелательного контента, но и укрепит наши отношения.

Не подписаны на наш Яндекс.Дзен? Вы это зря!

А вы настраиваете родительский контроль на смартфоне ребенка? Как считаете, надо беседовать с детьми на этот счет? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Будет интересно прочесть.