Как обновить Сбербанк Онлайн на Android без Google Play: все официальные способы

Вот уже добрый десяток лет смартфоны являются полноценным ключом к миру финансов. Платежи, переводы, вклады — все это доступно нам буквально на кончиках пальцев. Но в 2022 году Apple и Google сделали так, что этот ключ оказался под угрозой. Приложение Сбербанк Онлайн исчезло из App Store и Google Play. В результате пользователи лишились возможности не только скачивать приложение себе на смартфоны, но и обновлять уже установленные. Санкции создали неожиданный барьер миллионов людей. Но, к счастью, прогресс не остановим, и возможность скачивать и обновлять Сбербанк Онлайн никуда не делась.

Зачем обновлять Сбербанк Онлайн

Обновление приложений в первую очередь преследует своей целью даже не расширение их возможностей, а совершенствование механизмов безопасности. Особенно это касается банковских клиентов, таких как Сбербанк Онлайн. Чтобы защитить сбережения и личные данные пользователей, они используют продвинутые алгоритмы шифрования, которые поддерживают так называемые сертификаты безопасности.

Эти сертификаты имеют ограниченный срок действия. Поэтому их приходится продлевать каждые несколько месяцев. Кроме того, обновления усиливают безопасность приложения посредством исправления уязвимостей и других технических недочетов, которые могут быть не очевидны для клиента, но позволяют злоумышленникам использовать их в своих целях для взлома или кражи данных.

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Именно по этой причине со временем старые версии мобильных приложений перестают обслуживаться банками. Поэтому регулярное обновление Сбербанк Онлайн — залог бесперебойного доступа к банковским услугам.

Способы обновления Сбербанк Онлайн на Android

В текущих условиях существует несколько способов обновить приложение Сбербанк Онлайн на устройствах Android.

Самый простой способ — обновление через само приложение:

Откройте приложение Сбербанк Онлайн

Перейдите во вкладку «Профиль» в левом верхнем углу;

Пролистайте вниз до раздела «О приложении»;

Откройте его и выберите «Версия приложения»;

Если доступна новая версия, скачайте ее и подтвердите установку.

Этот способ обновления удобен тем, что не требует использования магазинов приложений в принципе. Вам не нужен ни RuStore, ни AppGallery, ни любой другой каталог. Единственный минус заключается в том, что обновляться через приложение придется исключительно вручную, поскольку он не поддерживает режим самообновления. Это нативное ограничение Android, которое нельзя обойти никаким образом.

Как скачать новую версию APK Сбербанка

Второй способ установить обновление Сбербанка — скачать APK-файл с официального сайта банка.

Перейдите на страницу загрузки APK-файла на сайте sberbank.ru;

Подтвердите загрузку приложения;

Установите APK-файл и дайте ему необходимые разрешения.

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Я не очень люблю этот способ, поскольку он предполагает слишком много манипуляций. К тому же, он также исключает автоматическое обновление. Но хуже всего, что в этом случае у вас на смартфоне будут накапливаться APK-файлы обновлений, которые вы скачиваете. А значит, память медленно, но верно будет забиваться просто так. К тому же, так не очень удобно отслеживать выход новых версий приложения.

Как обновить Сбербанк через RuStore

Третий способ — обновление через альтернативные магазины приложений. В частности, RuStore:

Нажмите «Обновить», если доступна новая версия;

Дождитесь загрузки, после чего подтвердите установку апдейта;

Дождитесь завершения обновления.

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К сожалению, поскольку RuStore не является наживным магазином приложений для Android, он не поддерживает автообновление. Вернее, он может автоматически скачивать новые версии приложений, но устанавливать их самостоятельно не может. Из альтернативных каталогов это умеют только Galaxy Store от Samsung и AppGallery от Huawei. Но и то лишь на смартфонах Samsung и Huawei соответственно.

Что делать, если не обновляется Сбербанк Онлайн

Для корректной работы приложения Сбербанк рекомендует иметь не менее 700 Мб свободной памяти на устройстве, хотя оптимальным считается наличие 2 Гб. Приложение работает на устройствах с операционной системой Android 7.0 и выше. Если мобильный клиент не устанавливается даже при выполнении этих условий, возможно, на вашем устройстве есть какие-то препятствия для этого.

Понять с наскока, в чем может быть дело, не всегда возможно. Поэтому в случае обнаружения проблем с одним способом проще всего попробовать альтернативные, такие как загрузка через сайт банка или использовать другой магазин приложений. Тем более, что AppGallery так же можно установить на любой смартфон, как и RuStore. При этом важно использовать только проверенные ресурсы для защиты от мошенничества.

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Ну, а если не помогает совсем ничего, можно обратиться на горячую линию Сбербанка по номеру 900. Скорее всего, там вам предложат либо прислать к вам сотрудника на дом, либо посетить ближайший офис банка самостоятельно. И в том, и в другом случае вам скорее всего установят или обновят заветное приложение и не возьмут за это ни копейки. Правда, все последующие обновления придется выполнять самостоятельно. Ведь не находишься по офисам из-за каждой новой версии, не так ли?