Как обойти проверку аккаунта Google после сброса настроек Samsung

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Герман Вологжанин 0

Кто бы что ни говорил, а операционная система Android обладает продвинутой защитой, позволяющей владельцу чувствовать себя в полной безопасности. Никто не сможет получить доступ к вашим данным, если не знает пароль разблокировки экрана или данные учетной записи Google. Однако подобного рода защита нередко становится причиной возникновения многих проблем. Чаще всего они встречаются на смартфонах Samsung. Так, после сброса настроек телефона южнокорейский производитель требует подтвердить аккаунт, что в некоторый ситуациях сделать попросту невозможно. Поэтому, чтобы в полной мере пользоваться устройством, предварительно нужно обойти проверку Гугл.

Рассказываем, что делать, если после сброса настроек Samsung требует подтвердить аккаунт

Что такое FRP на Samsung

Для понимания всей сложности ситуации приведу простой пример. Допустим, вы решили купить телефон с рук и отдали предпочтение объявлению о продаже устройства Samsung. Подержав гаджет в руках и договорившись о цене, вы полностью уверены в правильном выборе, а продавцу остается лишь выполнить сброс настроек Самсунг. По возвращении домой вы включаете смартфон, а на экране видите сообщение о необходимости подтвердить вход путем ввода графического ключа или авторизации в учетной записи Google.

Нельзя так просто взять и включить Samsung после сброса настроек

Создать новый аккаунт Гугл не получится, и вам придется связаться с продавцом, чтобы уточнить пароль для входа или данные учетной записи. Как думаете, передаст ли он эту информацию? Думаю, нет. Но почему вообще после сброса настроек появляется необходимость повторной авторизации под старым аккаунтом?

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Все дело в технологии FRP или Factory Reset Protection, впервые появившейся еще в Android 5.1. Она призвана защитить данные пользователя и сделать кражу практически бесполезной затеей из-за необходимости повторной авторизации после сброса настроек. Очень хитро, но крайне неудобно при покупке телефона с рук или в случае, если сам владелец забыл пароль. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, необходимо выполнить сброс Гугла после сброса настроек.

Как обойти аккаунт Гугл


Ситуация, когда нужно сделать сброс аккаунта после сброса настроек, изначально может показаться безвыходной, если вы не помните данные учетной записи или купили телефон с рук. Впрочем, на помощь готова прийти программа DroidKit, специально разработанная для подобного рода проблем.

Скачать DroidKit

Приложение работает на компьютерах с Windows и MacOS, а потому является универсальным. DroidKit поддерживает удаление Google для всех смартфонов Samsung с операционной системой Android 6 и выше. Программа позволяет обойти ввод пароля, а также загрузить совместимую прошивку, которая будет работать с нуля без необходимости подтверждения аккаунта.

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На протяжении всего процесса данные пользователя защищены шифрованием SSL-256, а сама настройка Самсунга после сброса выглядит следующим образом:

  1. Скачайте и установите DroidKit на компьютер.
  2. Запустите программу и перейдите в раздел «FRP Bypass».

    3. В DroidKit много функций, но нас интересует — FRP Bypass

  3. Подключите смартфон к ПК, используя USB-кабель.
  4. Нажмите кнопку «Start».

    5. Функция работает на всех смартфонах Samsung, включая старые модели на Android 6 и новые на Android 12

  5. Далее начнется подготовка конфигурации файла смартфона, занимающая несколько секунд. После загрузки всех необходимых данных нажмите кнопку «Start Bypass».
  6. На экране появится подробная инструкция с иллюстрациями для перевода устройства в Recovery Mode. Выполните все рекомендованные действия.
  7. Открыв Recovery Mode не смартфоне, переходите к следующему шагу, где требуется указать версию операционной системы и нажать кнопку «Download Now».

    8. Загрузите нужную версию прошивки

  8. По окончании загрузки на экране появится еще одна инструкция, которая поможет выполнить повторный сброс настроек с предварительной очисткой кэша.

    9. Программа обладает встроенными инструкциями, которые помогут осуществить задуманное

  9. Как только все рекомендованные действия будут выполнены, вы обойдете аккаунт Гугл.

Теперь вы можете пользоваться смартфоном как ни в чем не бывало, позабыв о необходимости подтверждать старую учетную запись Google. Войдите в свой аккаунт и наслаждайтесь всеми Гугл-сервисами.

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DroidKit — обзор приложения

DroidKit — многофункциональное приложение, для которого опция FRP Bypass является основной, но далеко не единственной. Приложение обладает массой других полезных возможностей, также способных выручить вас в неприятной ситуации:

  • разблокировка экрана, если забыл пароль;
  • восстановление удаленных данных, если не была создана резервная копия;
  • извлечение данных со сломанного устройства;
  • устранение багов и прочих проблем операционной системы;
  • управление контентом смартфона с компьютера;
  • переустановка системы;
  • удаление мусора.

Узнать подробности о DroidKit

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Кстати, в отличие от FRP Bypass, многие из этих функций DroidKit работают в связке не только со смартфонами Samsung. К примеру, приложение позволяет снять блокировку экрана Xiaomi, vivo, HUAWEI и множества других устройств.

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