Как очистить оперативную память на телефоне на Андроид

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Чистка Android – штука весьма специфическая, но чрезвычайно распространённая. Пользователи – в основном, конечно, начинающие – пытаются чистить вообще все сегменты ОС. Так, думают они, им удастся разогнать смартфон или по крайней мере не допустить его замедления, которое, по их мнение, неминуемо происходит с любым аппаратом, будь то бюджетник или флагман. Причём считается, что чистить нужно не только хрестоматийный кэш, но ещё и оперативную память. Другое вопрос – как.

Оперативка

Многие пользователи хотят очистить оперативку своего смартфона, но не знают как

Какой смартфон до 20 000 рублей лучше. Вы такой точно купите

Вообще, для начала давайте определимся, как устроена оперативная память. Потому что от этого напрямую зависит понимание, как правильно чистить оперативку.

Как освободить оперативную память

ОЗУ

Чистка ОЗУ в смартфоне производится путём перезагрузки

Оперативная память – это энергозависимый сегмент памяти устройства (в нашем случае смартфона), который, говоря простым языком, отвечает за поддержание работы процессов в реальном времени. Оперативка отвечает за обеспечение работы операционной системы, приложений, запущенных в фоновом режиме, облачных сервисов и т.д.

Если вы не знаете, что такое энергозависимость оперативной памяти, то знайте: этот термин означает, что оперативка хранит данные только до тех пор, пока на неё подаётся питание. Проще говоря, пока смартфон работает. Как только вы его отключаете, из оперативной памяти удаляется вообще всё: и приложения, и работа пуш-уведомлений, и облачные сервисы, и сама система тоже перестаёт работать.

Как Google превращает Google Play в App Store

То есть получается, что самый лучший способ очистить оперативную память – это обычная перезагрузка. Включаете-выключаете свой смартфон, и оперативка освобождается. Не нужно никаких дополнительных приложений. Несмотря на то что такие есть, их функциональная нагрузка – минимальна. Так что держать у себя на смартфоне специальное приложение для чистки ОЗУ – та ещё глупость.

Другое дело – стоит ли вообще чистить оперативку. По большому счёту нет. Я её, например, не чищу никогда. Причём не чистил ни тогда, когда у меня был смартфон с 3 ГБ ОЗУ, ни сейчас, когда у меня аппарат с 8 ГБ. Просто в этом нет никакого практического смысла. Более того, иногда чистка оперативки может быть даже вредна.

Нужно ли чистить оперативную память

У меня на это есть как минимум две весомые причины, которые справедливы и в вашем отношении тоже:

  • Во-первых, Android прекрасно знает, когда оперативная память переполняется, и просто выгружает запущенные процессы, освобождая место для новых. То есть всё происходит автоматически и не требует вашего вмешательства.
  • Во-вторых, чем дольше смартфон работает без перезагрузки, тем стабильнее он работает, потому что за это время происходит отладка всех процессов, многие из которых начинают потреблять меньше оперативной памяти.

Вторая причина может показаться очень странной, но вы можете убедиться в этом сами:

  • Откройте «Настройки» и перейдите в меню для разработчиков;
  • Тут найдите раздел «Работающие приложения» и откройте его;
Расход оперативки

Чистка ОЗУ — манипуляция крайне неэффективная

  • Посмотрите, сколько ОЗУ тратится на систему и приложения;
  • А теперь перезагрузите смартфон и проверьте расход ОЗУ снова.

Как бороться с зависимостью от смартфона

Я вас уверяю, что после загрузки вы увидите, как увеличивается расход оперативной памяти. Это происходит из-за того, что смартфону, который только что «очистился», нужно запустить заново все процессы, чтобы наладить правильную работу смартфона. В моём случае до перезагрузки система занимала 2 ГБ, а приложения – около 600 МБ. После перезагрузки система стала занимать 3 ГБ, а приложения – почти 700 МБ.

Да, это увеличение является временным. Как только смартфон запустит все процессы и задачи, нужные ему для правильной работы, расход опять снизится. Но какой тогда смысл что-либо чистить и освобождать? Логично, что никакого. Процессы на смартфонах сегодня устроены подобно газу. Им не нужно принудительное вмешательство пользователя. Они могут выгрузить другие, чтобы занять их место, самостоятельно.

Теги
Лонгриды для вас
Дрифт
Лучшие гоночные игры для Android 2021

Что может быть лучше хорошего гоночного симулятора? Даже не обязательно ему быть именно симулятором. Достаточно просто, чтобы игра была про гонки. Может быть я выдаю свои интересы за общественные, но именно гонки являются одним из самых универсальных жанров наряду с головоломками и ”три в ряд”. Благодаря тому, что в этом жанре постоянно выходит что-то интересное, нам всегда есть, о чем поговорить в нашей традиционной субботней игровой рубрике. Собрали лучшие игры на сегодняшний день и расскажем, во что поиграть, если вы так же, как и мы любите гонки во всех их проявлениях.

Читать далее
Mi11
Фанаты пошли войной на Xiaomi. Им не нравится MIUI и умная техника бренда

Xiaomi – пожалуй, единственный производитель смартфонов на Android, у которого есть своя аудитория преданных фанатов, как у Apple. Несмотря на то что поклонники есть и у Samsung, и у Huawei, и у OnePlus, фанаты есть только у Xiaomi. Они принимают в штыки любую критику любимого бренда и готовы до последнего отстаивать его превосходство перед другими. Тем не менее, ни от кого Xiaomi не получает за свои косяки так же сурово, как от своих фанатов. А за поводами, как правило, далеко ходить не приходится.

Читать далее
Увеличить автономность
Приложения для увеличения автономности на Android. Стоит ли пользоваться

Наверное, нет такого человека, который бы не хотел продлить автономность своего смартфона. Это легко объяснить. Ведь, какой бы ни была ёмкость аккумулятора нашего аппарата, они все живут от зарядки плюс-минус одинаково. День – ну, максимум, полтора – и он снова просится к розетке. В связи с этим среди пользователей стали очень популярны приложения, которые, со слов их создателей, решают сразу комплекс проблем: от отслеживания остаточной ёмкости до оптимизации процессов, выполняемых на устройстве, для повышения времени автономной работы. Разберём, почему всё это булшит.

Читать далее
Новый комментарий