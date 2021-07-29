Какой смартфон до 20 000 рублей лучше. Вы такой точно купите

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Иван Кузнецов 0

Мне всегда было интереснее наблюдать за развитием смартфонов в ценовом сегменте от 15 до 20 тысяч рублей. Ведь, понятное дело, что продавать крутые технологии за большие деньги – большого ума не нужно. А ты попробуй сделать так, чтобы аппарат вышел одновременно и классным, и доступным. Тут важно не просто взять всё самое дешёвое и запихать в один корпус, а соблюсти баланс технологий и цены. Устройств, в которых этот баланс соблюдён как нужно, на рынке очень мало. Но один на примете у меня всё-таки есть. Это Poco.

Poco X3 GT

Poco X3 GT — пожалуй, лучший смартфон до 20к рублей

Пожалуй, Poco делает лучшие доступные смартфоны на сегодняшнем рынке. Они не только хороши с технической точки зрения, но и весьма привлекательны внешне. А ведь долгое время производители совсем не заморачивались над дизайном дешёвых устройств.

Компания Poco, которая является дочерним предприятием Xiaomi, в очередной раз порадовала меня и всех тех, кому небезразличен доступный сегмент рынка смартфонов новым Poco X3 GT. Это, как и принято политикой бренда, очень доступный смартфон. Он стоит меньше 20 тысяч рублей (о том, как купить его дешевле, расскажем далее), но за эти деньги предлагает такое, чего нет ни в одном iPhone, ни даже в некоторых флагманах на базе Android.

Лучший смартфон до 20 тысяч рублей

Камера

У Poco X3 GT три камеры — основная на 64 Мп, сверхширик — на 8 Мп и макро — на 2 Мп

Вы только посмотрите на характеристики Poco X3 GT:

  • Процессор – Dimensity 1100;
  • Память – 8/128, 8/256 ГБ;
  • Дисплей – 6,6 дюйма, DCI-P3, 120 Гц;
  • Аккумулятор – 5000 мА*ч;
  • Мощность зарядки – 67 Вт;
  • Связь – 5G и Wi-Fi 6;
  • Камера – 64/8/2 Мп.

Согласен, в 2К21 удивляться дисплею с частотой обновления 120 Гц в смартфонах на Android уже бессмысленно. Такие матрицы есть у всех, и другие бренды – живой тому пример. Однако Poco пошли дальше. Они не стали останавливаться только на продвинутой частоте обновления, но и реализовали поддержку цветового пространства DCI-P3 как в продвинутых мониторах и флагманских iPhone и iPad. В играх и фильмах будет самое то.

Меня очень сильно удивила мощность зарядки Poco X3 GT. Она здесь 67-ваттная – совсем как во флагманском Xiaomi Mi 11. Быстрее в смартфонах доступного ценового сегмента ещё не было. Благодаря ей смартфон заряжается от 0 до 100% всего за 42 минуты. Это реально быстро. А, учитывая, что обычно никто не высаживает батарейку в ноль, фактическое время зарядки будет ещё меньше.

У Poco X3 GT есть очень классная фишка. Он может зарядиться за 10% на 3,5 часа воспроизведения видео. Это очень достойный показатель, поскольку многие аппараты за 10 минут только-только выходят из состояния комы, если были разряжены в ноль.

Понятия не имею, почему другие производители не берут на это на заметку, но Poco X3 GT – один из немногих, кстати – оснащается боковым сканером отпечатков пальцев. То есть это по-прежнему физический модуль, который лишён недостатков подэкранных решений, но при этом он незаметен и не портит дизайн смартфона, как у решений прошлых модельных лет, когда под камерой была ещё и выемка для пальца.

Poco X3 GT оформлен просто, но со вкусом. Вообще говоря, Poco больше других радуют меня внешностью своих смартфонов. Несмотря на то что для меня эталоном дизайна является Poco M3 Pro, Poco X3 GT своим внешним видом даёт явно понять, что способен играть в высшей лиге с соперниками из более высокого ценового сегмента. Если бы не логотип бренда, я бы даже подумал, что это какая-то улучшенная версия Xiaomi Mi 11.

Где выгоднее покупать смартфоны

Poco X3 GT

Poco X3 GT — очень технологичный и красивый телефон

От Xiaomi тут и правда очень много. Это и оформление камеры, и общий стиль, и даже прошивка. Программную основу Poco X3 GT составляет привычная всем фанатам Xiaomi оболочка MIUI за номером 12.5, построенная на базе Android 11. Это самая свежая сборка, так что недостатка в функциональности и быстродействии вы точно не испытаете. В будущем ждёт обновление до Android 12, так что брать его на перспективу не только можно, но и нужно.

Теперь по цене. Poco X3 GT поступит в продажу в 23:59 29 июля, то есть сегодня, а его цена составит 269 долларов. Это хорошие деньги за такой смартфон, но мы знаем, как купить его дешевле – за 249 долларов, что примерно равняется 17 500 рублей. Такая цена достигается применением купона на 20 долларов, который можно взять на странице продавца по этой ссылке. Но помните, что предложение будет действовать только 48 часов после старта продаж.

Купить Poco X3 GT

Но это ещё не всё. Среди первых покупателей будут разыграны ценные призы:

  • Смартфонов Poco X3 GT – 15 штук;
  • Наушников Redmi Earbuds 3 Pro – 30 штук;
  • Фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 5 – 305 штук.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо попасть в число первых 350 покупателей нового Poco X3 GT. Поэтому рекомендую, во-первых, добавить ссылку на покупку смартфона себе в закладки, а, во-вторых, установить будильник, чтобы не пропустить старт продаж, который – напоминаю – запланирован на 23:59 сегодня, 29 июля.

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