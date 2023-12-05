Как оплатить квитанцию через онлайн-банк без QR-кода. Появился способ распознать реквизиты

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Иван Кузнецов

Несмотря на то что практика оплаты квитанций по QR-кодам через онлайн-банки существует уже много лет, нередко их либо просто не размещают на платежном документе, либо качество печати оказывается настолько низким, что смартфону просто не удается его считать. Выход из таких ситуаций только один. Тогда вместо быстрого и удобного платежа в один клик нам приходится переходить в раздел платежей для юрлиц и, тщательно сверяясь с квитанцией, переносить туда кучу разных цифр, обозначенных странными аббревиатурами вроде ИНН, КПП, ОКВЭД и т.д. Тут главное — точность, потому что если допустить хотя бы одну ошибку, платеж уйдет не туда. Но зачем так мучиться, если есть возможность платить, просто отсканировав реквизиты даже без QR-кода.

Как оплатить квитанцию через онлайн-банк без QR-кода. Появился способ распознать реквизиты. Теперь оплачивать квитанцию можно даже без QR-кода. Фото: МодульКасса. Фото.

Теперь оплачивать квитанцию можно даже без QR-кода. Фото: МодульКасса

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Как распознать реквизиты квитанции через Тинькофф банк

В том, что онлайн-банкинг в России находится на очень высоком уровне, спорить не придет в голову никому. У нас с этим и правда все очень классно. Но банкиры не останавливаются на достигнутом и постоянно предлагают полезные нововведения. Одно из них — умная камера прямо в приложении Тинькофф банка для распознания реквизитов на квитанции, которая работает практически безотказно. Я проверил.

Умная камера доступна только в новой версии Тинькофф банка, поэтому для начала вам понадобится обновиться. А поскольку в App Store приложения нет, то сделать это на данном этапе смогут только пользователи Android:

  • Установите новую версию Тинькофф банка;
  • Откройте приложение и авторизуйтесь;
  • Перейдите во вкладку «Платежи» и нажмите на значок QR-кода в правом верхнем углу;
  • Пролистайте инструкцию и наведите камеру на квитанцию, которую хотите оплатить;
Как распознать реквизиты квитанции через Тинькофф банк. Если квитанции нет под рукой, но есть фото, подойдет и оно. Фото.

Если квитанции нет под рукой, но есть фото, подойдет и оно

  • Если квитанции нет под рукой, но есть фото, его можно выбрать из галереи;
  • Дождитесь распознавания и проверьте правильность автозаполнения;
  • Введите сумму платежа и подтвердите транзакцию.

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Я проверял качество распознавания реквизитов на платежных поручениях примерно 5-6 раз. В первый у меня ничего не получилось, и приложение сообщило об ошибке. Оказалось, что в комнате недостаточно светло, поэтому качество изображения было очень низким и не позволило алгоритмам увидеть, что именно написано на квитанции. Но, когда я включил свет, все последующие сканирования прошли на ура.

Что умеет умная камера в приложении Тинькофф

Алгоритмы четко распознали ИНН организации, лицевой счет для перечисления и дату, которой нужно провести платеж, и заполнили все необходимые поля. Я уверен, что если бы данных было больше, камера распознала бы и их. Единственный минус — в моем случае приложение почему-то не видит сумму платежа, поэтому вносить ее пришлось вручную.

Что умеет умная камера в приложении Тинькофф. Если отсканировать кота или собаку, вам предложат перевести деньги в фонд помощи бездомным животным. Фото.

Если отсканировать кота или собаку, вам предложат перевести деньги в фонд помощи бездомным животным

Новая функция не зря называется умной камерой. Интеллект заключается в ее способности распознавать несколько видов данных:

  • Реквизиты на платежных документах и квитанциях
  • Номер телефона (включая рукописный)
  • QR-коды (для онлайн-, офлайн- и платежей на кассах)
  • Животных (пока только кошек и собак)

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Так, стоп. С первыми тремя видами данных все понятно. Но зачем приложение Тинькофф банка распознает животных? Оказывается, если сфотографировать на умную камеру кошку или собаку, она автоматически предложит вам перечислить средства в фонд защиты животных. В моем случае это был фонд «Рука помощи бездомным животным». Возможно, вам предложат то же самое, а, возможно, и нет.

Тинькофф банк поможет разделить счет в ресторане по чеку

Тинькофф банк поможет разделить счет в ресторане по чеку. Скоро через приложение Тинькофф банка можно будет разделить счет по чеку в ресторане. Фото: БК55. Фото.

Скоро через приложение Тинькофф банка можно будет разделить счет по чеку в ресторане. Фото: БК55

В целом уже неплохо. Но разработчики обещают, что в ближайшее время будут расширять функциональность умной камеры в приложении Тинькофф банка. Поэтому с выходом следующих обновлений мы сможем рассчитывать на то, что алгоритмы смогут распознавать кое-что еще. Вот то, что планируется внедрить в обозримом будущем, хоть конкретные даты появления нововведения все-таки не раскрываются:

  • Распознавание чеков в кафе и ресторанах с возможностью разделения счета;
  • Распознание чеков в магазинах для получения кэшбека и перепроверки цен;
  • Распознание QR-кодов любых видов (включая товарные и т.д.);
  • Распознавание номеров банковских карт (включая рукописные).

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Внедрением дополнительных функций для умной камеры разработчики явно продолжают тенденцию на превращение мобильного клиента Тинькофф банка в супер-приложение. На данном этапе вы уже можете заказать через него товары и продукты, купить билеты, забронировать столик в ресторане, заправиться и сделать многое другое. Так почему бы не предложить пользователям еще больше возможностей? Вопрос риторический.

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