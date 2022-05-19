Как отключить системные приложения на Xiaomi

В Android-смартфонах устанавливают большой объём оперативной памяти, правда, параллельно с этим по умолчанию в системе запущено большое количество системных служб и приложений, которые не всегда нужны. Тем самым, оперативка тает на глазах, а это значит, что некоторые приложения нужно отключать, чтобы не расходовать ресурсы и даже заряд аккумулятора. При этом их можно отключить и это совершенно не отразится на функциональности смартфона. Сегодня разберем все способы, как отключить системные приложения в Xiaomi, даже если у них нет специальной клавиши для закрытия.

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Какие системные приложения можно удалить на Xiaomi

Большое количество встроенных приложений бывает бесполезным для пользователя. Вспомните список служб в Windows, которые со спокойной душой можно отключать — они исчисляются десятками! Точно также вы можете отключить системные приложения в смартфонах Xiaomi, но делать это нужно аккуратно: многие крайне необходимы для стабильной работы системы. Нельзя отключать важные службы, иначе работа смартфона нарушится. Вот, какие службы можно отключить в смартфоне без последствий, имея Root-права.

BugReport и Whetstone . Нужны для отправки отчетов об ошибках, оказывают влияние на скорость работы телефона.

и . Нужны для отправки отчетов об ошибках, оказывают влияние на скорость работы телефона. Email . Можете спокойно удалять его, если пользуетесь сторонним приложением для электронной почты.

. Можете спокойно удалять его, если пользуетесь сторонним приложением для электронной почты. Fasdormancy . Функция, необходимая при поездках в другую страну, но российскими операторами не используется, зато влияет на скорость работы.

. Функция, необходимая при поездках в другую страну, но российскими операторами не используется, зато влияет на скорость работы. StepsProvider . Используется в дополнение к шагомеру. Снижает производительность телефона, поэтому можно отключать.

. Используется в дополнение к шагомеру. Снижает производительность телефона, поэтому можно отключать. CellBroadcastReceiver — это оповещение о ЧП на территории Азии, поэтому в России не работает. Влияет на производительность.

— это оповещение о ЧП на территории Азии, поэтому в России не работает. Влияет на производительность. GoogleFeedBack — программа от Google Chrome, которая собирает отзывы обо всем, поэтому можно смело отключать.

Отключение системных приложений Xiaomi

Остановить работу встроенных фоновых приложений можно несколькими способами: через настройки, через Google Play или с помощью специальной утилиты. Разберем каждый способ по отдельности и начнем с самого простого — с помощью настроек Xiaomi.

Зайдите в Настройки.

Выберите «Все приложения».

Выберите название системной службы, которую нужно отключить.

Нажмите «Закрыть» в нижней части экрана и подтвердите выбор клавишей «Ок».

Теперь программа не будет использовать оперативную память, а чтобы вернуть все обратно достаточно включить службы снова и перезагрузить смартфон. Вы также можете исключить запуск после перезагрузки, отключив ползунок возле строки «Автозапуск».

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Удалить системные приложения на Xiaomi

Некоторые владельцы смартфонов Xiaomi не могут отключить программы простым способом. Если у вас также не получилось это сделать, попробуйте еще один — с помощью Google Play. Сделать это очень просто.

Откройте Google Play и свайпните слева вправо/

В открывшемся меню выберите «Справка и обратная связь».

Нажмите на вкладку «Удалить или отключить приложения на Android». Если пункта нет сверху, прокрутите вниз или нажмите «Все статьи».

Далее выберите «Нажмите, чтобы перейти к настройкам приложения».

После этого вы попадете к списку всех установленных программ на телефоне и вам останется лишь выбрать ту, которую вы хотите отключить. Это поможет избавиться не только от установленных вами программ, но и встроенных утилит MIUI.

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Как удалить приложение на Xiaomi

Большинство системных приложений можно отключить с помощью Root-прав. Получить их бывает сложно, а процесс занимает много времени. Раньше опытные пользователи скачивали утилиту More Shortcuts из Google Play, но теперь она называется по-другому. Если не хотите скачивать ее из других источников, просто введите в поиске Google Play «Удаление», после чего установите и отключите ненужные приложения. Все программы работают одинаково, поэтому расскажу, как это делается через More Shortcuts.

Откройте приложение и выберите Activity;

В поисковой строке напишите «Все приложения».

Из списка выберите самый последний вариант, подписанный “Settings$AllApplicationsActivity” и установите ярлык на рабочий стол.

и установите ярлык на рабочий стол. После этого откройте его и выберите приложение, которое необходимо отключить на телефоне.

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Вот такими простыми методами вы можете отключить неиспользуемые приложения на Xiaomi, чтобы сэкономить заряд батареи и увеличить производительность в других приложениях. Учтите, что приложение не удалится, а только остановится. Кстати, если вдруг удалили файл со смартфона Xiaomi, вы всегда его можете восстановить: о том, как это сделать, читайте в нашей статье.