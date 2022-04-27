Как восстановить удаленные файлы на Xiaomi

Смартфоны Xiaomi перестали ассоциироваться с недорогими устройствами эконом-класса: теперь у компании есть мощные флагманы, которые ожидают увидеть на ежегодной презентации. Оболочка же в смартфонах Xiaomi имеет множество секретов и фишек, о которых мы не раз рассказывали. Но даже операционная система не способна помочь восстановить удаленные файлы с телефона — в большинстве случае для этого приходится пользоваться сторонней программой или приложением. Уверен, вы хотя бы раз в жизни случайно удаляли файл с телефона и проходили через все круги ада, чтобы его вернуть. Сегодня расскажу вам о том, как восстановить музыку, контакты или фото на телефоне Xiaomi.

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Как восстановить фото на Xiaomi

Как вы понимаете, простого способа восстановления фотографий на телефоне нет: придется хорошенько попотеть. Для начала проверьте корзину в галерее Xiaomi: по аналогии с Windows здесь есть отдельное хранилище для удаленных файлов. Найти Корзину в телефоне Xiaomi очень просто.

Зайдите в приложение Галерея.

Нажмите «Настройки».

Пролистайте страницу до конца и в разделе «Дополнительные настройки» выберите «Корзина».

Нажмите на этот пункт, чтобы попасть в папку с фотографиями: здесь хранятся файлы, удаленные за последние 30 дней. Просто выберите нужные и нажмите «Восстановить».

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Правда некоторые фотографии могут быть удалены даже из Корзины. Для этого придется пользоваться специальным ПО или найти эскизы с помощью проводника: сжатые версии изображений легко найти в телефоне. Качество их оставляет желать лучшего, но вдруг вам пригодится этот способ.

Откройте проводник и выберите «Настройки».

Активируйте пункт «Показывать скрытые файлы».

Затем зайдите в корневую папку смартфон и найдите папку «DCIM».

Внутри нее будет папка «.thumbnails»: откройте ее и найдите среди миниатюр нужное изображение.

После того, как найдете файл, можете просмотреть его или перенести в другую папку на телефоне.

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Как скачать удаленные файлы

Чтобы восстановить удаленное видео, фото или музыку, можно воспользоваться программмой DiskDigger. Оно умеет восстанавливать даже удаленные документы и архивы: приложение также поддерживает форматы PDF, GIF, DOCX, ZIP и MP3. Оно есть в платном варианте, если нужно восстановить не только фотографии, зато сможете вернуть любые файлы. Разобраться в нем очень просто.

Установите приложение из Google Play и откройте его.

Нажмите «Начать простой поиск изображений» и дайте приложению необходимые разрешения.

Начнется поиск фотографий, который может продлиться около 5 минут.

После этого увидите список всех картинок. Выберите нужные, нажмите «Восстановление» и выберите папку для сохранения.

С другой стороны, есть и бесплатные приложения: например, Undeleter. Оно умеет восстанавливать не только фото, но и СМС с переписками в мессенджерах. В нем простой дизайн, а большинство форматов бесплатно. Для восстановления может понадобиться Root-доступ, зато утерянные данные можно восстановить даже с SD-карты.

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Что делать, если удалил файл безвозвратно

Для восстановления файлов на Xiaomi также имеется и бесплатный софт. Особенно, если речь про документы и системные файлы, которые были случайно удалены. Попробуйте Document Recovery — бесплатное приложение для восстановления документов.

Скачайте приложение из Google Play и установите.

Откройте его и предоставьте необходимые разрешения.

Затем нажмите «Метод восстановления 1».

Нажмите «Старт», после чего начнется сканирование.

Восстановленные файлы будут храниться в отдельной папке «ALL-RECOVERED_DOCUMENT», откуда их можно перекинуть в Mi Cloud или на ПК. Просто выделите их и нажмите «Восстановить».

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Как восстановить музыку на Xiaomi

В наше время, когда стриминговые сервисы уходят из России, проще всего традиционно скачивать музыку на телефон для дальнейшего прослушивания. Как быть, если удалил нужный трек и не получается его восстановить?

Скачайте приложение «Аудио восстановление» из Google Play.

Выберите язык и дайте необходимые разрешения.

Затем нажмите «Восстановление» и выберите «Восстановить аудио».

Начнется быстрое сканирование, после которого появится список результатов. Просмотрите записи и восстановите их обратно.

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Восстановить файлы на телефоне через ПК

Если планируете восстановить файлы на телефоне через ПК, попробуйте Hetman Partition Recovery: это всем известная программа, которая позволяет вернуть картинку в полном размере. К сожалению, программа платная, но для одноразового использования есть пробный период.

Установите программу на ПК и подключите телефон, нажав на нем «Передача файлов».

Нажмите на иконку смартфона, выберите пункт «Полный анализ».

После окончания сканирования выберите удаленные снимки и нажмите «Восстановить».

У перечисленных выше программ есть и другие аналоги, но мы перечислили только самые проверенные и бесплатные. Кстати, проверить состояние аккумулятора на Xiaomi тоже можно — подробнее об этом читайте в нашей статье.