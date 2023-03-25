Как отключить системные звуки на Android: уведомления, камера, клавиатура

Каждый смартфон оснащен динамиком, который используется не только для воспроизведения музыки или аудиодорожки видео, но и в качестве средства, оповещающего нас о поступившем звонке, сообщении или уведомлении от приложения. И порой этих звуков становится так много, что голова ходуном. Вам это надоело? Тогда вы попали по адресу, так как сегодня мы разберемся, как убрать звук на Андроиде, проанализировав все способы, позволяющие это сделать.

Как отключить звук на телефоне

Если вы хотите побыть в полной тишине, то спешу предложить универсальный вариант. Он заключается в активации беззвучного режима. Для его включения вы можете воспользоваться одним из трех способов:

нажать кнопку уменьшения громкости на корпусе, а затем тапнуть по значку с колокольчиком;

опустить шторку уведомлений (центр управления) и нажать на «Без звука»;

открыть раздел настроек «Звук и вибрация», после чего активировать переключатель «Без звука».

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Телефон в беззвучном режиме продолжит отображать уведомления и информацию о звонках, но будет это делать без характерного сигнала. Впрочем, вызов или сообщение вы вряд ли пропустите. Ведь по умолчанию активирована вибрация в беззвучном режиме. Чтобы ее убрать, сделайте следующее:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Звук и вибрация». Передвиньте переключатель «В бесшумном режиме» влево.

Кстати, у этой опции есть аналог. В отдельном материале вы сможете узнать о режиме «Не беспокоить». Ну а мы продолжим наши поиски в попытках убрать звук на телефоне без столь радикальных мер.

Как отключить звук уведомлений

Допустим, вас не устраивает беззвучный режим на Андроид или «Не беспокоить» по причине того, что пропускать вызовы нет особого желания, а вот от навязчивых оповещений избавиться хочется. Прежде всего напомню, что вы можете полностью отключить уведомления на телефоне. Тогда они просто перестанут поступать на мобильное устройство.

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Вам такой вариант не подходит и хочется убрать звук уведомлений, но не сами оповещения? Тогда воспользуйтесь простой инструкцией:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Выберите интересующую программу. Откройте вкладку «Уведомления». Передвиньте влево ползунок «Разрешить воспроизведение звука».

Аналогичным образом вы можете убрать звук в Ватсапе и в любом другом приложении. Но учтите, что на некоторых смартфонах данная настройка скрывается в разделе «Звук и вибрация».

Как убрать звук сообщений

Прочитав предыдущий пункт, вы уже могли догадаться, как отключить звук сообщений. Ведь для этого нужно открыть настройки уведомлений программы, которая отвечает за отправку и получение СМС. Однако в случае с приложением «Сообщения» подходит и другой способ:

Запустите «Сообщения». Нажмите на «три полоски» или иконку своего профиля (зависит от типа используемого приложения). Перейдите в раздел «Настройки». Передвиньте влево переключатель «Включить звуки исходящих и входящих сообщений».

Как видите, убрать звук сообщений очень просто. Главное — знать, где скрывается тот самый переключатель, чье расположение зачастую отличается в зависимости от модели и производителя смартфона.

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Как убрать звук клавиатуры

Уведомления и вызовы — это далеко не все системные звуки Андроид. Они могут сопровождать вас буквально везде: при наборе номера, текста или просто во время перехода между пунктами меню. От них мы тоже избавимся, но сначала поговорим о том, как отключить звук клавиатуры:

Вызовите виртуальную клавиатуру нажатием на строку ввода в любом приложении. Нажмите на «шестеренку». Перейдите в раздел «Настройки». Отключите опцию «Звук при нажатии клавиш».

Теперь набор текста станет бесшумным. При этом не путайте звук нажатия клавиш и виброотклик. Тактильная отдача выключается отдельно, но через все тот же раздел настроек клавиатуры.

Как убрать звук нажатия

Звук нажатия на телефоне срабатывает не только при использовании клавиатуры, но и при переходе между пунктами меню. Также существует звук набора номера. Хотите все это отключить? Тогда сделайте следующее:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Звук и вибрация», а затем — «Расширенные настройки». Отключите звуки Андроид, которые раздражают вас больше всего.

В этом пункте настроек скрывается все самое главное. Помимо прочего здесь вы можете убрать звук включения телефона. И никакой бесшумный режим для этого не понадобится.

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Как отключить звук камеры

Последнее, о чем мы сегодня поговорим — звук затвора камеры. Вас наверняка раздражает, когда во время фотосъемки смартфон издает непонятное бульканье или щелчки? Тогда раз и навсегда запомните, как убрать звук камеры:

Запустите приложение «Камера». Откройте его настройки. Деактивируйте опцию «Звук затвора».

Все — тишина! Вот только на смартфонах, предназначенных для японского рынка, отключить звук затвора камеры не получится. Он продолжит работать даже в бесшумном режиме. И всему виной местный закон, защищающий граждан Страны восходящего солнца от угрозы тайной съемки.