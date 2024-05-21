Как отвечать на звонки, не прикасаясь к экрану смартфона

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Герман Вологжанин

Чтобы на Андроид ответить на звонок, нужно провести по экрану или нажать сенсорную кнопку. Насколько это удобно? Давайте представим себе ситуацию: вы готовите ужин, и именно в этот момент поступает входящий. Или такой пример: вы идете по улице в 30-градусный мороз, как вдруг начинает звонить телефон. Очевидно, в таких случаях крайне неудобно принимать входящие. В первой ситуации сначала нужно помыть или хотя бы вытереть руки, а во второй — снять перчатки, рискуя отморозить конечности. Но как ответить на звонок, не прикасаясь к экрану?

Как отвечать на звонки, не прикасаясь к экрану смартфона. Не обязательно касаться экрана, чтобы ответить на звонок. Фото.

Не обязательно касаться экрана, чтобы ответить на звонок

Как отвечать на звонки через наушники

Если вы идете по улице или слушаете музыку через наушники в другом месте, а телефон лежит в кармане, для ответа не обязательно извлекать устройство из куртки или штанов. Как правило, чтобы поднять трубку на Bluetooth-гарнитуре, достаточно нажать на один из наушников (точное действие ищите в инструкции к своей модели).

Как ответить на звонок со смарт-часов

В случае с проводными наушниками нужно нажать кнопку, расположенную между клавишами регулировки громкости. Кроме того, для приема входящих вообще не обязательно прикасаться ни к смартфону, ни к наушникам. Это возможно при помощи функции автоматического ответа на звонок.

Автоматический ответ на звонок

Автоответ на Андроид предполагает, что трубка поднимется самостоятельно через пару секунд после поступления входящего звонка. Причем функцию можно отрегулировать таким образом, чтобы она работала только при подключении гарнитуры или другого Bluetooth-устройства:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Через поисковую строку перейдите в раздел «Автоответ».
  3. Включите функцию и настройте ее по своему усмотрению.
Автоматический ответ на звонок. Название функции на вашем смартфоне может отличаться. Фото.

Название функции на вашем смартфоне может отличаться

Если вам не удается найти эту опцию, но хотите воспользоваться автоматическим ответом на звонок, который будет очень полезен при подключении наушников, скачайте приложение MacroDroid.

Скачать MacroDroid

Эта программа позволяет создать макрос — определенный алгоритм действий, о чем мы рассказывали в тексте про автоматизацию на Android. Смотрите, как с помощью MacroDroid можно настроить автоматический ответ на телефоне:

  1. Запустите MacroDroid.
  2. Нажмите «Добавить макрос» или «Мастер создания макроса».
  3. Во вкладке «Триггеры» выберите «Входящий вызов», а затем — «Любой номер» (также можно активировать функцию для отдельных контактов).
    4. Автоматический ответ на звонок. Помимо входящего вызова вы можете включить любой другой триггер. Фото.

    Помимо входящего вызова вы можете включить любой другой триггер

  4. Если вы хотите, чтобы автоответ работал только при подключении Bluetooth-наушников, откройте раздел «Связь», где выберите «Bluetooth», а затем — «Устройство подключено» и укажите свою гарнитуру.
  5. Во вкладке «Действия» откройте раздел «Телефон» и выберите «Ответить на вызов».
  6. Сохраните макрос нажатием на галочку и присвойте ему имя.

    7. Автоматический ответ на звонок. Помимо действия MacroDroid позволяет добавить ограничения. Фото.

    Помимо действия MacroDroid позволяет добавить ограничения

MacroDroid пригодится нам и дальше. Так что запомните этот алгоритм, поскольку, рассказывая об активации следующих функций, мы не будем рассматривать столь подробную инструкцию.

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Можно ли отвечать на звонки голосом

У автоответа есть очевидные недостатки, ведь далеко не каждый вызов хочется принимать. Поэтому вы можете попробовать ответить на звонок голосом при помощи Google Ассистента. Но сначала убедитесь, что на вашем смартфоне работает голосовая активация:

  1. Запустите приложение Google.
  2. Откройте его настройки.
  3. Перейдите в раздел «Google Ассистент», а потом — «Voice Match».
  4. Активируйте переключатель «Hey Google».
Можно ли отвечать на звонки голосом. Ассистента можно вызвать не только голосом. Фото.

Ассистента можно вызвать не только голосом

Теперь, чтобы принять вызов на Андроид, вы должны произнести фразу «Окей, Гугл», а затем — «Ответь на звонок». Как видите, все прекрасно работает.

Можно ли отвечать на звонки голосом. Всего пара слов и никаких прикосновений к экрану. Фото.

Всего пара слов и никаких прикосновений к экрану

Чтобы вызвать ассистента, не обязательно произносить фразу «Окей, Гугл». Можно настроить активацию помощника нажатием кнопки питания. Но есть более удобный вариант для ответа на звонок на телефоне.

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Ответ на звонок кнопкой

Если вы пользуетесь смартфоном Samsung, то можете включить ответ на звонок кнопкой увеличения громкости. Нажимаете на нее — трубка поднимается, что очень удобно в холодное время года:

  1. Откройте настройки Samsung.
  2. Через поиск перейдите в раздел «Ответ и завершение вызовов».
  3. Активируйте опцию «Ответ — Увеличение громкости».
Ответ на звонок кнопкой. Возможно, эта функция есть и на других смартфонах. Фото: VSESAM. Фото.

Возможно, эта функция есть и на других смартфонах. Фото: VSESAM

Если вы пользуетесь смартфоном другой марки, где нет подобной функцию, настройте ответ на звонок кнопкой при помощи упомянутого ранее приложения MacroDroid. Вам понадобится зарегистрировать триггеры «Входящий вызов» и «Кнопка громкости» в разделе «Ввод данных», а также действие «Ответить на вызов» во вкладке «Телефон».

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Поднести телефон к уху, чтобы ответить на звонок

На HUAWEI, HONOR, Infinix, TECNO, vivo и устройствах некоторых других марок можно ответить на звонок, поднеся телефон к уху. Вот, как эта функция активируется на HUAWEI:

  1. Открываем настройки телефона.
  2. Переходим в раздел «Специальные возможности», а затем — «Быстрый доступ и жесты».
  3. Выбираем «Ответ на вызовы» и включаем одноименную функцию.
Поднести телефон к уху, чтобы ответить на звонок. Поищите эту функцию на своем смартфоне. Фото.

Поищите эту функцию на своем смартфоне

Если вам не удается найти такую функцию, вновь воспользуйтесь MacroDroid, где помимо стандартных триггеров выберите «Датчик приближения» во вкладке «Датчики». Наконец, вы можете проявить креатив, ведь это приложение позволяет настроить ответ на звонок хоть встряхиванием телефона, хоть изменением его ориентации в пространстве. Просто нужно выбрать подходящий триггер вдобавок к стандартным условиям.

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