Автоматизация на Android не хуже быстрых команд iOS. Что это и как включить

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Герман Вологжанин

Смартфоны оснащены огромным количеством функций, которые мы включаем и выключаем по несколько десятков или даже сотен раз в день. Это приводит к тому, что каждый из нас тратит много времени на выполнение банальных действий вроде изменения уровня яркости, активации беззвучного режима или запуска приложения для музыки после сопряжения с наушниками. Однако любой смартфон позволяет настроить автоматизацию на Андроид, которая не только экономит драгоценные минуты в течение дня, но и освобождает наши руки. Рассказываем, что она из себя представляет и при чем здесь быстрые команды для iPhone.

Автоматизация на Android не хуже быстрых команд iOS. Что это и как включить. Автоматизация решит за вас множество задач. Фото.

Автоматизация решит за вас множество задач

Как работает автоматизация на Андроид

Это тот случай, когда название функции говорит само за себя. Автоматизация на телефоне — выполнение определенных задач без вмешательства пользователя на основе события и действия. Допустим, каждый день в 8:00 вы отправляетесь на работу, где совершенно нет времени для ответа на звонки. Так почему бы не включить беззвучный режим по расписанию, чтобы лишний раз не попадать в неловкую ситуацию из-за громкого рингтона на совещании?

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В описанном примере событием выступает время, а действием — активация режима «Без звука». Но комбинация может быть самой разной. Вот лишь несколько примеров автоматизации, которые вы найдете в настройках телефона:

  • автояркость экрана позволяет смартфону автоматически регулировать яркость в зависимости от окружающего освещения без участия пользователя;
  • режим не беспокоить по расписанию помогает автоматически отключить звонки в определенное время, когда вы не можете ответить или не хотите лишний раз сбрасывать трубку.
  • темная тема по расписанию и режим чтения работают схожим образом и настраиваются в разделе настроек «Экран», помогая снизить нагрузку на глаза, а также ускорить ваш отход ко сну;
  • включение режима экономии энергии настраивается в разделе «Батарея», позволяя своевременно ограничить производительность смартфона и отказаться от использования лишних функций по расписанию или по достижении определенного уровня заряда;
  • в разделе настроек «Цифровое благополучие и родительский контроль» вы можете настроить ограничения на время работу приложений, чтобы не засиживаться в телефоне.
Как работает автоматизация на Андроид. Автоматизация в чистом виде, но это далеко не все, на что способен ваш смартфон. Фото.

Автоматизация в чистом виде, но это далеко не все, на что способен ваш смартфон

Думаю, многие из вас вполне обоснованно сочтут эти опции слишком простыми и до боли знакомыми. Но автоматизация на смартфоне — намного более функциональная вещь, чем просто набор из нескольких настроек. Так, на Apple iPhone есть стандартное приложение «Быстрые команды» для создания собственных сценариев, которые дополняют базовые параметры.

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Производители Андроид-устройств подобным своих пользователей не балуют. Но это и не нужно, ведь в Google Play есть куча приложений для автоматизации, делающих то же самое, что и быстрые команды на Айфоне. Определенно лучшая в этом роде программа — MacroDroid. И о ней мы поговорим подробнее.

MacroDroid — аналог быстрых команд на Айфоне

Приложение можно скачать через Google Play и другие апсторы. Программа предназначена для создания на Андроид макроса — алгоритма, по которому выполняется действие после определенного события. К примеру, очистка фоновых приложений встряхиванием смартфона, где встряхивание — событие, а очистка — действие.

Скачать MacroDroid

Меню приложения состоит из нескольких страниц. На главной вы можете придумать свою быструю команду на Андроид. После создания она будет помещена в раздел «Макросы», а во вкладке «Шаблоны» найдутся уже готовые алгоритмы от других пользователей.

MacroDroid — аналог быстрых команд на Айфоне. Меню приложения MacroDroid. Фото.

Меню приложения MacroDroid

Чтобы создать макрос на телефоне, нажмите кнопку «Добавить макрос» или «Мастер создания макроса». Далее вам понадобится:

  1. Выбрать триггер (событие).
  2. Назначить действие.
  3. По желанию добавить ограничения.
  4. Придумать имя макроса.
  5. Сохранить изменения.
MacroDroid — аналог быстрых команд на Айфоне. Макрос состоит из триггера и действия, а также может содержать исключения. Фото.

Макрос состоит из триггера и действия, а также может содержать исключения

Количество быстрых команд на Андроид, создаваемых при помощи MacroDroid, почти не ограничено. В приложении есть множество событий и действий, которые можно чередовать друг с другом. Чтобы вам было легче разобраться во всем этом многообразии, в качестве примера дам инструкцию для создания пары макросов на смартфоне.

Автоматический ответ на звонок

Допустим, вы ждете важного звонка и никак не хотите его пропустить. В таком случае можно настроить автоматический ответ на вызов, создав следующий макрос:

  1. При назначении триггера откройте вкладку «Вызовы и SMS» и выберите «Входящий вызов».
  2. Далее MacroDroid предложит выбрать, будет опция действовать на все звонки, либо на вызовы с определенного номера.
  3. При назначении действия откройте вкладку «Телефон», нажмите «Ответить на вызов» и при необходимости выберите время задержки.
Автоматический ответ на звонок. Теперь для принятия звонка не придется даже нажимать кнопку. Фото.

Теперь для принятия звонка не придется даже нажимать кнопку

Это максимально простой макрос, который можно дополнить другими триггерами и действиями. Хотите сыграть от обратного? Тогда в качестве действия выберите «Отклонить вызов», чтобы автоматически прерывать звонки контактов, и добавьте триггер «Дата/время», если отклонять вызов требуется по расписанию.

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Как отключить телефон от вайфая

Довольно много заряда аккумулятора тратится на поиск сетей Wi-Fi. Хорошо, если вы находитесь дома. Но во время прогулки по оживленной улице в центре города смартфон то и дело будет предлагать подключиться к какой-нибудь общедоступной сети соседней кафешки. Так почему бы не настроить автоматическое выключение Wi-Fi, когда вы покидаете? Для этого понадобится:

  1. При создании триггера открыть вкладку «Местоположение», а затем — «Геозона».
  2. Выбрать свой дом на карте и настроить радиус действия триггера.
  3. Для назначения действия открыть «Связь», после чего — «Настроить Wi-Fi».
  4. Выбрать опцию «Выключить Wi-Fi».
Как отключить телефон от вайфая. Стоит вам покинуть выбранную зону, как Wi-Fi отключится. Фото.

Стоит вам покинуть выбранную зону, как Wi-Fi отключится

Возможно, более удобной будет обратная команда, когда Wi-Fi включается, как только вы приходите домой. В любом случае внимательно изучите все действия и события, предлагаемые приложением MacroDroid, а также познакомьтесь с шаблонами. Тогда вы сможете использовать автоматизацию на Андроид по полной.

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Приложения для автоматизации Андроид

MacroDroid — не единственное приложение для быстрых команд, пускай и самое лучшее в своей категории. Помимо него стоит попробовать другие программы, доступные в Google Play:

Главным преимуществом MacroDroid на фоне этих программ является наличие русского языка и практически полная свобода действий в бесплатной версии. Но все равно попробуйте несколько приложений, чтобы сделать автоматизацию на телефоне как можно более полезной.

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