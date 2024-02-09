Как настроить звонки на смарт-часах

Умные часы – полезное устройство, помогающее помимо прочего лишний раз не доставать телефон из кармана. Каждая модель носимого аксессуара в той или иной степени поддерживают функцию звонка. Вы можете либо сбросить входящий вызов, либо ответить на него, начав разговор со своим собеседником без использования смартфона. Но как настроить часы на звонки? На этот вопрос мы и постараемся сегодня ответить, рассмотрев все варианты.

Виды смарт-часов с функцией звонка

Прежде всего нужно обозначить разницу между часами, поддерживающими звонки. Они бывают трех видов:

Часы, показывающие звонки . Самый простой тип устройств, показывающий владельцу имя звонящего на телефон или его номер. Среди доступных функций в обязательном порядке есть сброс вызова, а на некоторых моделях поддерживаются быстрые ответы при помощи текстовых заготовок.

. Самый простой тип устройств, показывающий владельцу имя звонящего на телефон или его номер. Среди доступных функций в обязательном порядке есть сброс вызова, а на некоторых моделях поддерживаются быстрые ответы при помощи текстовых заготовок. Часы с Bluetooth-звонками . Распространенный тип носимых аксессуаров, который не только показывает информацию о звонящем, но и позволяет принять вызов и начать разговор при помощи встроенных микрофона и динамиков. Однако во время беседы нужно находиться в непосредственной близости от смартфона (в радиусе 10 метров), так как в случае с такими устройствами звонок просто ретранслируется на часы по Bluetooth.

. Распространенный тип носимых аксессуаров, который не только показывает информацию о звонящем, но и позволяет принять вызов и начать разговор при помощи встроенных микрофона и динамиков. Однако во время беседы нужно находиться в непосредственной близости от смартфона (в радиусе 10 метров), так как в случае с такими устройствами звонок просто ретранслируется на часы по Bluetooth. Смарт-часы с SIM-картой. Полностью автономное устройство, независящее от телефона в том, что касается звонков. Такие часы не только оснащены динамиком и микрофоном, но и имеют слот для SIM-карт. При этом подобные модели поддерживают и Bluetooth-звонки, когда вызов ретранслируется с телефона на смарт-часы.

В нашей подборке вы можете найти недорогие часы с функцией звонка, которые используют соединение по Bluetooth. Это самый популярный и доступный тип устройств, поддерживающий ответ на вызовы. Часы с SIM-картой остаются редкостью. К таким устройствам относятся носимые аксессуары для детей, а также флагманские модели от известных брендов, включая Samsung и HUAWEI.

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Как настроить часы, чтобы принимать звонки

Чтобы часы показывали звонок с телефона, нужно настроить отображение уведомлений. Делается это следующим образом:

Подключите часы к смартфону, если не сделали это раньше. Запустите приложение для часов. Откройте вкладку «Устройство». Перейдите в раздел «Уведомления» и включите синхронизацию с телефоном. В разделе «Входящие вызовы» (если он есть) активируйте дополнительные настройки.

Названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от производителя носимого устройства и приложения для него. Но во всех случаях нужно просто включить уведомления на часах. Если ваше устройство поддерживает SIM-карту, то вы можете вставить симку или настроить eSIM, воспользовавшись инструкцией на сайте производителя.

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Как ответить на звонок на смарт-часах

Когда на часы поступит звонок, вы увидите окно вызова с доступными опциями. В зависимости от функциональных особенностей вашей модели будет предложено:

сбросить вызов (красная трубка);

ответить на звонок (зеленая трубка);

воспользоваться быстрым ответом.

При использовании смарт-часов со звонками по блютуз аналогичные варианты отображаются на телефоне, поэтому вы можете выбрать, какое из устройств использовать для ответа. На моделях с SIM-картой управлять входящими можно только на часах.

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Как позвонить с часов

Вне зависимости от того, пользуетесь вы устройством с SIM-картой или без, при наличии у вашего устройства динамика и микрофона можно сделать звонок через часы:

Откройте меню часов. Перейдите в раздел «Телефон» (на моделях с Bluetooth-звонками может отображаться два пункта: «Избранные контакты» и «Вызовы»). Выберите номер, который хотите набрать, или воспользуйтесь номеронабирателем при его наличии.

Как правило, носимые устройства без SIM-карты ограничивают пользователя в действиях, позволяя лишь выбрать номер среди недавних вызовов и контактов. Также на многих моделях список абонентов не синхронизируется с телефоном. Поэтому нужно вручную добавлять избранные контакты через приложение для смарт-часов.