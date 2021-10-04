Как перенести Ватсап с Андроида на Айфон и обратно

Сложности переноса WhatsApp с Андроида на Айфон и обратно — это ключевая причина, по которой многие пользователи в принципе отказываются менять платформу. Мессенджер не позволяет просто взять и скопировать переписку с одного устройства на другое, как это делает Telegram. Во всём виновато сквозное шифрование, которое применяется для защиты сообщений. Это из-за него WhatsApp не может просто передать резервную копию с одной платформы на другую и даже при использовании десктопной версии требует обязательного подключения компьютера к смартфону. В общем, одни сложности. Но это не значит, что перенести переписку в Ватсапе с Android на iPhone нельзя совсем.

Как перенести WhatsApp с Android на iPhone

Несмотря на то что WhatsApp не предлагает удобных средств для передачи чатов с одного устройства на другое, вариантов, как перенести Ватсап на новый телефон, довольно много. Наиболее эффективным инструментом трансфера переписки Ватсап является компьютерная утилита Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer. Им и воспользуемся.

Скачайте и установите iCareFone for WhatsApp Transfer;

Подключите оба своих смартфона к компьютеру по кабелю;

На главном экране утилиты нажмите кнопку «Передача»;

Дождитесь выполнения резервного копирования и нажмите «Продолжить»;

Подтвердите действие вводом номера телефона, привязанного к WhatsApp;

Дождитесь завершения процедуры и отключите смартфоны от ПК.

iCareFone for WhatsApp Transfer

Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer работает с резервными копиями, но создаёт их сам в момент переноса. Поэтому до того, как переносить чаты WhatsApp с iPhone на Android, убедитесь, что мессенджер использует именно ту копию, где есть все нужные вам чаты. Если какая-то переписка отсутствует, восстановите нужную копию и повторите процедуру заново. Тогда все нужные сообщения перенесутся с одного устройства на другое в полном объёме и без потерь, включая все медиавложения. Точно так же выполняется перенос и в обратную сторону.

Как перенести чаты WhatsApp с iPhone на Samsung

Недавно разработчики представили новый способ переноса переписки между Android и iPhone, но только для смартфонов Samsung. То есть на устройствах всех остальных производителей метод пока не сработает. Это ограничение связано с тем, что мессенджеру всё равно требуется посредник, чтобы перенести чаты WhatsApp на другой телефон. В паре iPhone-Samsung им является приложение Samsung SmartSwitch для переноса данных. Поэтому, если у вас смартфон южнокорейского бренда, можете воспользоваться этим способом. Он ничуть не сложнее предыдущего:

Откройте приложение WhatsApp у себя на iPhone;

Перейдите в раздел «Настройки» и выберите «Чаты»;

Здесь нажмите кнопку «Перенести чаты на Android»;

Подключите iPhone к смартфону Samsung по кабелю;

Отсканируйте айфоном QR-код на экране Samsung;

Нажмите «Начать» на iPhone и дождитесь завершения переноса;

После этого настройте свой смартфон Samsung;

Запустите WhatsApp на Samsung и авторизуйтесь;

Нажмите «Импортировать» и завершите активацию.

Этот способ хорош тем, что позволяет переносить чаты Ватсап iOS на Android без использования компьютера. Однако на данном этапе он довольно сильно ограничен в своих возможностях. Во-первых, переносить переписку можно только строго с iPhone на Android, но не наоборот. А, во-вторых, другие смартфоны, кроме Samsung, в программе трансфера пока не участвуют. Очевидно, разработчикам WhatsApp придётся вручную настраивать инструментарий переноса для смартфона каждого бренда в отдельности.

Перенос чатов WhatsApp с телефона на телефон

Если ваш новый смартфон — это не Samsung, можете воспользоваться другим способом. Он заключается в том, чтобы перенести диалоги WhatsApp с iPhone на Android путём передачи резервных файлов мессенджера с одного устройства на другое. Данный метод чуть сложнее двух предыдущих и не такой интуитивный с точки зрения логики. Всё-таки для этого вам потребуется обратиться к файловой системе ОС. Поэтому отдавайте себе отчёт о том, что всё, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск:

Подключите iPhone к компьютеру по кабелю, но не запускайте iTunes;

Откройте командную строку (ПУСК: cmd) и найдите папку WhatsApp;

Используйте параметр командной строки dir, для просмотра содержимого;

Скопируйте папку WhatsApp на компьютер с помощью команды copy;

Подключите новый телефон к ПК и перенесите файл в его хранилище;

Запустите WhatsApp на новом телефоне, подтвердите номер и нажмите «Восстановить».

Несмотря на то что мы описываем данный метод в числе прочих, он является, пожалуй, самым опасным, потому что предполагает наличие хотя бы маломальских навыков работы с командной строкой и командами просмотра и копирования файлов. Поэтому не используйте его, если не уверены в том, что сможете всё сделать правильно, не навредив ни имеющейся переписке, ни компьютеру, который используется в качестве посредника для трансфера данных.

Как отправить чат Ватсап на почту

Ну, и заключительный метод переноса чатов между Android и iPhone, основывается на использовании почты. В нём нет ничего сложного, потому что он предполагает отправку сообщений с одного устройства на другое в электронном сообщении. По сути, всё, что от вас потребуется, — это скопировать и передать чаты с одного устройства, а потом принять их и сохранить — на другом.

Запустите WhatsApp на своём телефоне с Android;

Перейдите в «Настройки» и выберите «Чаты»;

Здесь нажмите «История чатов» — «Экспорт чата»;

Отметьте тот чат, который хотите перенести;

Укажите, переносить ли вместе с чатом вложения;

Подтвердите отправку документа с перепиской;

Откройте письмо с чатами на своём iPhone;

Скачайте файл с перепиской и примените изменения.

Если выбрать перенос чатов вместе с медиавложениями, они отправятся отдельно. Это связано с тем, что переписка отправляется в формате текстового документа, в который картинки и видеозаписи уже не вставить. Поэтому они помещаются в архив, который благополучно распаковывается и сохраняется на новом устройстве. Вроде бы не всё так плохо, но есть одно ключевое неудобство: все чаты, которые вы будете переносить по почте, будут передаваться исключительно по одному. Выбрать и отправить сразу все — нельзя.

Вопреки названию, утилита iCareFone for WhatsApp Transfer предлагает куда больше функций, чем перенос чатов Ватсап между iPhone и Android. Мало того, что она умеет выполнять трансфер данных из шести мессенджеров, так ещё и может заменить собой облачные сервисы Google Drive и iCloud для хранения переписки пользователей. Таким образом вы можете просто сохранить резервную копию с Android-смартфона на компьютер, а потом перенести её на iPhone. Это очень круто, потому что вам не придётся заморачиваться о том, есть у вас место в облаке или нет.