Как почистить кэш DNS на Андроид и зачем это нужно

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Иван Герасимов

Люди, работающие в сфере администрирования и связи, решают некоторые проблемы немного иначе. Если обычные пользователи при внезапных лагах с интернетом винят провайдера, то профессионалы, в первую очередь, проверяют и чистят кэш DNS. Этот способ с более высокой долей вероятности поможет загрузить тот или иной сайт, если он перестал подгружаться. Это можно делать не только на ПК под управлением Windows или macOS, но и на Android-смартфонах. Впрочем, обо всем по порядку: давайте разберемся, что такое кэш DNS на Андроид, зачем он нужен и как его почистить.

Как почистить кэш DNS на Андроид и зачем это нужно. Рассказываем, как сбросить кэш DNS на Андроид, и зачем это нужно делать. Фото.

Рассказываем, как сбросить кэш DNS на Андроид, и зачем это нужно делать

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Что такое кэш DNS

Каждый браузер имеет специальное временное хранилище, в котором содержится информация обо всех последних посещениях сайтов — это называется DNS-кэш. В нем также отмечаются попытки зайти на определенные ресурсы и IP-адреса. Кэш DNS нужен не просто так: благодаря всей хранящейся в нем информации при повторном посещении сайта страницы загружаются быстрее, так как вся информация о нем, по сути, есть.

Что такое кэш DNS. Кэш DNS хранит данные о сайтах, но иногда может мешать их работе. Фото.

Кэш DNS хранит данные о сайтах, но иногда может мешать их работе

Кэш ускоряет процесс загрузки сайта еще до того, как запрос на его посещение отправляется в Интернет. Но если сайт в какой-то момент перестает грузиться или неправильно отображается, скорее всего, проблема в устаревших данных кэша DNS на смартфоне или компьютере. Например, сайт не грузится из-за того, что программа хранит старый контент. Исправить это можно, удалив его, то есть, почистить кэш DNS. Сделать это не так уж и сложно.

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Как очистить ДНС на Андроиде

На Android-смартфонах зачастую установлен Гугл Хром в качестве стандартного браузера. Он работает постоянно, а не только тогда, когда вы им пользуетесь — множество процессов выполняется в фоновом режиме. Очистить DNS-кэш в браузере на Андроид можно с помощью специального флага.

Как очистить ДНС на Андроиде. Почистить ДНС можно с помощью флажков в Хроме. Фото.

Почистить ДНС можно с помощью флажков в Хроме

  • Откройте Гугл Хром на телефоне.
  • Введите в адресной строке ссылку chrome://net-internals/#dns и нажмите «Ввод».
  • Затем у вас откроется вкладка DNS: нажмите Clear host cache.

Может показаться, что кнопка не активна, но это не так — будет произведена очистка кэша. Теперь попробуйте зайти на сайт и увидите, что он начал открываться. Но есть и другие способы удалить кэш DNS на Андроид!

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Как ускорить Гугл Хром на Андроид

Считается, что очистка данных браузера удаляет только кэшированные изображения и файлы, некоторые пользователи отмечают, что этот способ помогает решить проблему и с DNS. Если метод выше не сработал, очистите кэш со страницы информации о Гугл Хром.

Как ускорить Гугл Хром на Андроид. Сбросить весь кэш Гугл Хром можно через свойства браузера. Фото.

Сбросить весь кэш Гугл Хром можно через свойства браузера

  • Нажмите на значок Гугл Хром и удерживайте его.
  • Выберите «Сведения о приложении».
  • Затем нажмите «Хранилище и кэш».
  • Нажмите «Очистить кэш».

Этот способ удалит все данные из браузера, которые хранятся на смартфоне, и, скорее всего, устранит проблемы с загрузкой сайтов и DNS.

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Как изменить ДНС на Андроид

Если ДНС-сервер не отвечает даже после очистки кэша, вы можете просто изменить его. Это можно сделать на любом устройстве под управлением Android 9 и выше — Гугл специально добавила для этого системную настройку. Сделать это очень легко — главное знать адреса DNS-серверов.

Как изменить ДНС на Андроид. DNS можно установить вручную. Фото.

DNS можно установить вручную

  • Зайдите в Настройки и выберите «Сеть и интернет».
  • Затем нажмите «Частная зона DNS» и выберите вариант вручную.
  • Теперь вам нужно ввести имя DNS-хоста — типа хостинга, который нужен для работы веб-сайта.

Кроме того, вы можете скачать приложение DNS Changer из Google Play, которое поменяет DNS на вашем смартфоне за вас. В нем всего лишь нужно выбрать сервер вверху страницы из списка, после чего нажать Start.

Как изменить ДНС на Андроид. Попробуйте приложения, которые меняют ваш адрес DNS. Фото.

Попробуйте приложения, которые меняют ваш адрес DNS

Так как приложение использует VPN для маршрутизации трафика, у вас появится всплывающее окно для подтверждения подключения VPN. В отличие от приложений других сервисов, оно работает намного быстрее, не расходует много ресурсов и им можно пользоваться бесплатно на постоянной основе. В качестве альтернативы можно использовать любой VPN-сервис, который работает в России — его даже можно встроить в Яндекс.Браузер на Андроиде. Так вы сможете изменить DNS-сервер на Android и попытаться войти на сайт.

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Существует еще один способ сбросить кэш DNS на смартфоне, но он предназначен для тех, кто имеет рут-доступ к операционной системе. Для этого нужно установить на телефон приложение Termux — эмулятор терминала, после чего дать ему разрешение через Magisk. Затем в эмуляторе нужно ввести команду:

su
ndc resolver clearnetdns wlan0/rmnet0

Этот способ предназначен для продвинутых пользователей, поэтому является самым сложным. В любом случае, все вышеописанные методы должны вам помочь, если не грузятся сайты на Андроид.

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