Как подключить геймпад к Android, чтобы играть джойстиком на телефоне

К 2023 году графика в мобильных играх достигла уровня консолей прошлого поколения, а большой экран современных моделей позволяет насладиться каждой деталью виртуальной локации. Однако сенсорное управление до сих пор оставляет желать лучшего. Поэтому, чтобы сделать игровой процессор более комфортным, необходимо подключить геймпад к Android. Сегодня вы узнаете, какие контроллеры для этого подойдут, а также раз и навсегда поймете, как играть джойстиком на телефоне.

Какой джойстик для телефона купить

В принципе, для Android подойдет любой геймпад. Если у вас есть контроллер от PlayStation или Xbox, то можно использовать и его. При этом не важно, проводной джойстик или нет — любой получится подключить к телефону. Другое дело, что геймпады консолей плохо адаптированы под мобильные устройства. Они лишены встроенной подставки для смартфона, без которой играть будет едва ли не менее удобно, чем без джойстика вовсе.

Если у вас нет контроллера и есть желание купить геймпад для телефона, то присмотритесь к следующим моделям:

EasySMX. Стильный и универсальный контроллер для тех, кто любит джойстики от Xbox. Цена — 2 350 ₽.

MOCUTE 050 VR. Недорогой геймпад с держателем для телефона. Цена — 1 150 ₽.

Controller T3 X3. Дешевый контроллер в стиле PlayStation, к которому подойдет любой держатель. Цена — 1 150 ₽.

Thunderobot G25. Универсальный джойстик наподобие контроллера Xbox One. Цена — 2 700 ₽.

Контроллер от INTERTECT Store. Самая дешевая модель в списке, предлагающая широкий комплект поставки для разных типов подключения. Цена — 835 ₽.

Все представленные геймпады могут подключаться и по проводу, и без него. В то же время перед покупкой важно уточнить, что входит в комплект. Где-то держатель и кабель предлагаются по умолчанию, а иногда приходится доплачивать.

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Как подключить геймпад к телефону

Если у вас уже есть геймпад и нет желания покупать новый, то давайте разберемся, как подключить джойстик к телефону. В этом отношении все зависит от того, используете вы проводной контроллер или модель со встроенным Bluetooth. В первом случае вам может понадобиться переходник. Особенно, если кабель геймпада имеет выход USB-A. Вот несколько адаптеров, которые не будут лишними:

Штекер кабеля от контроллера нужно вставить в переходник, а сам адаптер — в разъем телефона. Учтите, что проводное подключение подходит только для моделей с поддержкой OTG.

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Теперь поговорим о том, как подключить беспроводной геймпад к телефону. Здесь действует та же инструкция, что и для любых других Bluetooth-устройств:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел Bluetooth. Активируйте Bluetooth. Нажмите кнопки синхронизации на корпусе геймпада (обычно это «Power» и «Share»). Выберите свой контроллер среди обнаруженных устройств. Нажмите кнопку «Подключить».

Более подробную информацию о подключении джойстика к Андроид ищите в инструкции к своему геймпаду. Там же вы найдете информацию о кнопках для сопряжения. Если инструкции нет — попытайтесь найти ее на официальном сайте производителя, выбрав свою модель.

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Как настроить геймпад на Андроид

Одного подключения геймпада к телефону мало, чтобы начать играть. Также важно настроить джойстик на Андроид. В этом вам помогут специальные приложения. Например:

Все приложения для геймпада на Андроид работают схожим образом. Первым делом вам нужно подключить контроллер, запустить программу и дать ей разрешение на отображение поверх других приложений. Когда вы откроете игру, то увидите дополнительный слой. Он нужен для эмуляции сенсорного управления.

Вам необходимо расположить элементы дополнительного слоя таким образом, чтобы они накладывались на кнопки сенсорного управления. Для этого либо начните матч, либо откройте настройки игры, позволяющие изменить управление по умолчанию.

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Игры с джойстиком на Андроид

К сожалению, настроить управление джойстиком можно далеко не во всех играх даже при помощи специальных приложений. Например, проекты категории «три в ряд» не подойдут, так как взаимодействие с ними не предусматривает использование сенсорных кнопок, а потому не поддерживает эмуляцию. Но мы нашли несколько отличных игр на телефон с геймпадом:

Real Racing 3. Гоночный симулятор, отлично работающий даже на старых смартфонах.

PUBG MOBILE. Лучшая игра в жанре «королевская битва», насчитывающая более 500 миллионов скачиваний.

Call of Duty Mobile. Легендарный тактический шутер для операционной системы Android с огромным количеством игровых режимов.

Shadow Fight 4: Arena. Файтинг с отличной графикой от студии NEKKI, ставший лучшей игрой 2020 года по версии DevGAMM.

eFootball 2023. Футбольный симулятор, выгодно отличающийся от FIFA Mobile более реалистичным геймплеем, для которого идеально подходит джойстик.

Для управления геймпадом все эти игры нужно предварительно настроить через одно из внешних приложений, разрешив ему отображение поверх остальных программ. Только так вы сможете играть на телефоне джойстиком, получив преимущество над соперниками в онлайне.