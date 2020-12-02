Машины и смартфоны стали не просто частью нашей жизни. Они настолько плотно в нее вошли, что без них мы просто не можем ничего сделать. Связь и перемещение в пространстве — это и есть составляющие нашей жизни. Если это так, то почему бы не объединить эти два блага цивилизации в одно и не заставить их работать вместе? Вопрос ”как подключить смартфон к машине” появляется чаще, чем может показаться, и поэтому мы решили ответить на него, объединив все способы в одной статье. Поговорим даже о тех, которые могут показаться очень необычными. Главное помните, что подключить смартфон можно даже к машине со старой кассетной магнитолой.

Как пользоваться Android Auto и CarPlay

Все современные продвинутые системы в автомобилях имеют возможность работы с Apple CarPlay или Android Auto. Если выкупили машину в течение последних пары лет, у вас есть цветной сенсорный дисплей и USB, то, скорее всего, у вас есть поддержка этих двух систем.

Для того, чтобы понять, так это или нет, просто подключите смартфон проводом к USB, в который обычно вставляются флешки. Если вы не пользовались флешками, то просто выбирайте тот разъем, который находится на передней панели или рядом с ней.

После подключения, если система доступна, она сама скажет вам, что делать дальше. Надо будет просто принять все, что вам предложат, и гаджет будет работать. Некоторые автомобильные системы поддерживают работу с Android Auto и Apple CarPlay в беспроводном режиме, но пока таких очень немного.

При этом они сильно расходуют батарею, а если все равно подключаться на зарядку, то может и есть смысл просто пользоваться проводом. Хотя меня провода в салоне всегда раздражали. Наверное, поэтому я и пользуюсь следующим способом.

Если у вас нет Android Auto, но хочется и не лень этим заниматься, то можно купить что-то вроде этой магнитолы. Android 9, 2/16 ГБ памяти и большой сенсорный экран. По сути, это смартфон с посадочным местом под 2 din

Как подключить смартфон в машине по Bluetooth

Именно такой способ подключения оптимален, если вам надо просто послушать музыку, получать голосовые подсказки по маршруту и иметь возможность разговаривать по телефону.

Для этого надо найти в настройках головного устройства пункт ”Bluetooth”, а в нем ”Создать пару”, ”Подключение устройств”, ”Pairing” или что-то в этом духе. Нажать, согласиться перевести магнитолу в режим сопряжения и открыть настройки Bluetooth на смартфоне. Может понадобиться ввести код с экрана, но устройства вам подскажут все, что нужно сделать.

После подключения можно будет превратить машину в большую гарнитуру на колесах. Вы получите все блага сопряжения, при этом не сильно сажая аккумулятор.

Сколько реально зарядки жрёт Bluetooth в смартфонах

Как подключить телефон, если в машине нет блютуза

Часто в машинах, которые не поддерживают беспроводного подключения, есть разъем mini jack. Обычно он находится на передней панели или самой магнитоле. Реже его прячут в бардачок или подлокотник.

Подключиться к нему можно при помощи провода mini jack на mini jack. Такие можно легко найти в любом магазине электроники или на AliExpress (например такой от UGreen). Качество звука не будет идеальным, но когда это единственный выход, выбирать не приходится.

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Подключение iPod к магнитоле

Если у вас в магнитоле есть функция работы с iPod, то для вас есть еще один способ подключения. Но работает это только с iPhone, iPod и иногда iPad.

Если функция поддерживается, то в магнитоле обязательно должен быть USB-разъем. Часто он находится на задней стенке, а в комплекте идет удлинитель, чтобы вынести его в салон. Если функция есть, а USB нет, то обратитесь к тому, кто устанавливал магнитолу, или просто проверьте в бардачке, под панелью или в районе прикуривателя.

После подключения таким способом магнитола автоматически переключится на работу с iOS-устройством и вы сможете слушать музыку. Плюс этого способа в том, что сигнал будет передаваться в ”сыром” виде, и магнитола уже сама обработает его по своим алгоритмам, а не будет получать готовый сигнал. Особенно актуально это для магнитол с аудио-процессором.

Как подключить телефон к кассетной магнитоле

Учитывая, что уже чуть ли не за 1000 рублей можно купить магнитолу со многими современными функциями, век кассетных магнитол заканчивается. Их больше не выпускают, а те, что есть, доживают свой век. Но и к ним можно подключить любой, даже самый современный смартфон.

Для этого на AliExpress продаются специальные переходники. Он вставляется в гнездо кассеты, а к нему тянется провод с mini jack на конце. Этот провод подключается к смартфону, и с которого надо будет запустить музыку. Специальная головка в ”кассете” обманет магнитный приемник в магнитоле и вы услышите музыку. Я таким способом не пользовался, но предполагаю, что потери качества будут просто адскими. Если у вас был опыт работы с чем-то подобным, напишите в нашем Telegram-чате.

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Как включить музыку с телефона в FM-формате радио

Последним на сегодня способом подключения будет специальный FM-переходник. Его суть заключается в том, что смартфон подключается к нему через Bluetooth, а он в свою очередь генерирует FM-сигнал на не популярной частоте.

Вам останется только найти эту частоту в приемнике магнитолы и слушать музыку. Частоту можно или настроить, или выбрать готовую в зависимости от устройства, а питается оно как правило от прикуривателя.

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