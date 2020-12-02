Как подключить смартфон к машине

  2. Темы
  3. Полезно знать
Артем Сутягин 0

Машины и смартфоны стали не просто частью нашей жизни. Они настолько плотно в нее вошли, что без них мы просто не можем ничего сделать. Связь и перемещение в пространстве — это и есть составляющие нашей жизни. Если это так, то почему бы не объединить эти два блага цивилизации в одно и не заставить их работать вместе? Вопрос ”как подключить смартфон к машине” появляется чаще, чем может показаться, и поэтому мы решили ответить на него, объединив все способы в одной статье. Поговорим даже о тех, которые могут показаться очень необычными. Главное помните, что подключить смартфон можно даже к машине со старой кассетной магнитолой.

Смартфон в машине

Подключить смартфон можно к любой машине.

Как пользоваться Android Auto и CarPlay

Все современные продвинутые системы в автомобилях имеют возможность работы с Apple CarPlay или Android Auto. Если выкупили машину в течение последних пары лет, у вас есть цветной сенсорный дисплей и USB, то, скорее всего, у вас есть поддержка этих двух систем.

Для того, чтобы понять, так это или нет, просто подключите смартфон проводом к USB, в который обычно вставляются флешки. Если вы не пользовались флешками, то просто выбирайте тот разъем, который находится на передней панели или рядом с ней.

Android Auto

Android Auto позволяет «перенести на автомобиль» многие приложения со смартфона

После подключения, если система доступна, она сама скажет вам, что делать дальше. Надо будет просто принять все, что вам предложат, и гаджет будет работать. Некоторые автомобильные системы поддерживают работу с Android Auto и Apple CarPlay в беспроводном режиме, но пока таких очень немного.

При этом они сильно расходуют батарею, а если все равно подключаться на зарядку, то может и есть смысл просто пользоваться проводом. Хотя меня провода в салоне всегда раздражали. Наверное, поэтому я и пользуюсь следующим способом.

Если у вас нет Android Auto, но хочется и не лень этим заниматься, то можно купить что-то вроде этой магнитолы. Android 9, 2/16 ГБ памяти и большой сенсорный экран. По сути, это смартфон с посадочным местом под 2 din

Как подключить смартфон в машине по Bluetooth

Именно такой способ подключения оптимален, если вам надо просто послушать музыку, получать голосовые подсказки по маршруту и иметь возможность разговаривать по телефону.

Bluetooth

Bluetooth сейчас позволяет делать почти все.

Для этого надо найти в настройках головного устройства пункт ”Bluetooth”, а в нем ”Создать пару”, ”Подключение устройств”, ”Pairing” или что-то в этом духе. Нажать, согласиться перевести магнитолу в режим сопряжения и открыть настройки Bluetooth на смартфоне. Может понадобиться ввести код с экрана, но устройства вам подскажут все, что нужно сделать.

После подключения можно будет превратить машину в большую гарнитуру на колесах. Вы получите все блага сопряжения, при этом не сильно сажая аккумулятор.

Сколько реально зарядки жрёт Bluetooth в смартфонах

Как подключить телефон, если в машине нет блютуза

Часто в машинах, которые не поддерживают беспроводного подключения, есть разъем mini jack. Обычно он находится на передней панели или самой магнитоле. Реже его прячут в бардачок или подлокотник.

mini jack

Mini jack — это уже старичок. Но он еще послужит.

Подключиться к нему можно при помощи провода mini jack на mini jack. Такие можно легко найти в любом магазине электроники или на AliExpress (например такой от UGreen). Качество звука не будет идеальным, но когда это единственный выход, выбирать не приходится.

Купить кабель mini jack на mini jack

Подключение iPod к магнитоле

Если у вас в магнитоле есть функция работы с iPod, то для вас есть еще один способ подключения. Но работает это только с iPhone, iPod и иногда iPad.

Если функция поддерживается, то в магнитоле обязательно должен быть USB-разъем. Часто он находится на задней стенке, а в комплекте идет удлинитель, чтобы вынести его в салон. Если функция есть, а USB нет, то обратитесь к тому, кто устанавливал магнитолу, или просто проверьте в бардачке, под панелью или в районе прикуривателя.

iPod

Любить Apple или нет, каждый решит для себя сам. Но точно нельзя недооценивать его влияние на индустрию в свое время.

После подключения таким способом магнитола автоматически переключится на работу с iOS-устройством и вы сможете слушать музыку. Плюс этого способа в том, что сигнал будет передаваться в ”сыром” виде, и магнитола уже сама обработает его по своим алгоритмам, а не будет получать готовый сигнал. Особенно актуально это для магнитол с аудио-процессором.

Как подключить телефон к кассетной магнитоле

Учитывая, что уже чуть ли не за 1000 рублей можно купить магнитолу со многими современными функциями, век кассетных магнитол заканчивается. Их больше не выпускают, а те, что есть, доживают свой век. Но и к ним можно подключить любой, даже самый современный смартфон.

переходник для кассеты

Вот так устроен переходник с mini jack на аудиокассету

Для этого на AliExpress продаются специальные переходники. Он вставляется в гнездо кассеты, а к нему тянется провод с mini jack на конце. Этот провод подключается к смартфону, и с которого надо будет запустить музыку. Специальная головка в ”кассете” обманет магнитный приемник в магнитоле и вы услышите музыку. Я таким способом не пользовался, но предполагаю, что потери качества будут просто адскими. Если у вас был опыт работы с чем-то подобным, напишите в нашем Telegram-чате.

Купить переходник для кассетной магнитолы

Как включить музыку с телефона в FM-формате радио

Последним на сегодня способом подключения будет специальный FM-переходник. Его суть заключается в том, что смартфон подключается к нему через Bluetooth, а он в свою очередь генерирует FM-сигнал на не популярной частоте.

Такую штуку можно подключить к машине и слушать музыку, если нет возможности подключиться через Bluetooth или как-то еще.

Вам останется только найти эту частоту в приемнике магнитолы и слушать музыку. Частоту можно или настроить, или выбрать готовую в зависимости от устройства, а питается оно как правило от прикуривателя.

Купить FM-трансмиттер для автомобиля

Теги
Новости по теме
Что послушать, когда вся поп-музыка кажется однообразной?
Sfera Ebbasta
Можно ли танцевать под рэп? Достаточно послушать новый альбом Sfera Ebbasta
Под какую музыку работать дома? Послушайте новый альбом The Weeknd
Лонгриды для вас
Карл Пей
Один из основателей OnePlus ушел из компании, чтобы создать новый бренд

OnePlus существует не так давно, но даже за это время смогла расположить к себе десятки миллионов пользователей во всем мире. Правда, в этом году компания немного изменила свою стратегию, начав производить не только флагманские устройства, но и что-то из среднего ценового диапазона. Вы вспомните OnePlus X, но тогда все было немного иначе. Тогда основные устройства стоили намного меньше конкурентов, а тут еще и слухи о выходе новых недорогих моделей. Как бы там ни было, но сейчас появились новости о том, что один из основателей уходит из компании. И делает он это для того, чтобы создать новый бренд. Сколько можно-то? С другой стороны, если у него получилось один раз, то он знает, что делает. Осталось только понять, что это будет за бренд, когда он появится и будет ли он независимым.

Читать далее
Аккумулятор
Почему я никогда не пользуюсь режимом экономии энергии в телефоне

Задумался я тут на днях, когда же в прошлый раз включал режим экономии энергии на своем смартфоне. В итоге так и не вспомнил ни одного конкретного случая, но помню, что было это буквально пару раз за последние несколько лет. Мне этот режим вообще не нужен, и я объясню почему, но больше хотелось бы обсудить, для чего он вообще нужен, стоит ли им пользоваться и как вообще правильно это делать, если все же включать его. Тема не такая однозначная и нельзя просто сказать ”надо” или ”не надо” пользоваться экономией энергии, но даже по своему окружению я вижу, что оно расколото этим выбором на две группы. Давайте разбираться что к чему.

Читать далее
Vivo
Самая странная камера смартфона получила престижную награду. Нужна ли нам такая?

Как же хорошо, что некоторые производители смартфонов стараются придумать что-то новое и предложить то, что может стать трендом для устройств будущего. Я в целом достаточно нейтрально отношусь к смартфонам Vivo, но надо отдать должное компании хотя бы уже за то, что она постоянно старается что-то придумать. Некоторые идеи уходят в массы, а другие так и остаются в виде концептов. Пока не понятно, какая судьба ждет новую камеру, предложенную Vivo, но она уже получила престижную награду в области дизайна. Одно понятно точно, если она будет работать хотя бы наполовину так же хорошо, как о ней говорят, то у нее есть все шансы стать хитом. А у Vivo будут все шансы заработать на патентных отчислениях, если она все правильно оформила.

Читать далее
Новый комментарий