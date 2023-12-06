Как подключить YandexGPT 2 и прокачать Алису на Яндекс Станции или своем смартфоне

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Герман Вологжанин

Яндекс анонсировал большое обновление Алисы. Теперь российский голосовой помощник работает на базе нейросети YandexGPT второго поколения. Это значит, что Алиса сможет быстро подсказывать идеи и придумывать текст на ходу без запуска отдельного навыка. Правда, для доступа к нововведениям нужно самостоятельно подключить YandexGPT 2, став бета-тестировщиком. Сейчас расскажем, как это сделать.

Как подключить YandexGPT 2 и прокачать Алису на Яндекс Станции или своем смартфоне. Теперь Алиса работает на базе новой нейросети YandexGPT 2. Фото.

Теперь Алиса работает на базе новой нейросети YandexGPT 2

Что такое YandexGPT

Яндекс ГПТ — это нейросеть, генерирующая текст по запросу пользователя. Она является одним из российских аналогов ChatGPT. Искусственный интеллект может придумать рекламный слоган или название фирмы, накинуть идеи для вашего проекта, сочинить забавную историю или написать целый доклад.

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Первое поколение YandexGPT вышло в мае 2023 года, и тогда российская нейросеть имела массу недостатков, о которых я рассказывал в отдельном обзоре. Позже чат-бот научился распознавать контекст, поддерживая полноценный диалог с пользователем, а в сентябре появился YandexGPT 2.

Чем YandexGPT 2 отличается от YandexGPT

Чем YandexGPT 2 отличается от YandexGPT. Новые возможности Алисы с YandexGPT 2. Фото.

Новые возможности Алисы с YandexGPT 2

Яндекс выделяет следующие преимущества новой нейросети в сравнении YandexGPT и YandexGPT 2:

  • в 68% случаев лучше пересказывает и анализирует текст;
  • в 66% лучше придумывает идеи;
  • в 69% сценариев лучше создает текст.

Если раньше оба поколения нейросети были доступны только через отдельный навык, то сейчас YandexGPT 2 напрямую интегрирован в Алису, и голосового помощника не нужно просить запустить навык «Давай придумаем». Все происходит намного быстрее, а взаимодействовать с генеративной моделью стало удобнее. Но это не единственное, чем примечательно обновление Алисы. Также голосовой ассистент обзавелся навыком «Помощь близких», который оповещает пользователя, когда его пожилым родственникам нужна помощь.

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Как подключить YandexGPT 2

На данный момент Алиса с YandexGPT 2 доступна только участникам программы бета-тестирования. Чтобы стать одним из них, вам понадобится подписка Яндекс Плюс. В отдельном тексте мы рассказывали, как получить ее бесплатно.

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Если вы уже являетесь обладателем подписки Яндекс Плюс или успели подключить ее, выполните несколько простых шагов:

  1. Откройте страницу регистрации в программе бета-тестирования.
  2. Нажмите кнопку «Участвовать в бета-тестировании».
  3. Заполните небольшую анкету, указав род деятельности, наличие детей и контакты для связи.
Как подключить YandexGPT 2. Для доступа к новым возможностям Алисы нужно стать бета-тестировщиком. Фото.

Для доступа к новым возможностям Алисы нужно стать бета-тестировщиком

Обратите внимание, что количество мест в программе бета-тестирования Алисы ограничено, из-за чего кнопка регистрации может не отображаться. В случае одобрения заявки вы получите оповещение. До этого времени на указанной выше странице будет висеть уведомление «Бета-тестирование скоро начнется».

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Как запустить YandexGPT 2

До одобрения заявки на участие в бета-тестировании познакомиться с функциями YandexGPT 2 можно в чате с Алисой, доступном на сайте ya.ru, а также в мобильном приложении Яндекса после запуска навыка «Давай придумаем».

Как запустить YandexGPT 2. Пока YandexGPT 2 доступен только через навык «Давай придумаем». Фото.

Пока YandexGPT 2 доступен только через навык «Давай придумаем»

Когда начнется бета-тестирование Алисы с YandexGPT 2, вам не придется запускать отдельный навык. Просто попросите голосового помощника придумать несколько идей для ужина или, например, найти 5 самых крутых настольных игр для празднования Нового года в кругу друзей и близких. Проявите фантазию, и Алиса ответит взаимностью.

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