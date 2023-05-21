Сравнил российские нейросети YaGPT и GigaChat с ChatGPT. Не ожидал, что все так грустно

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Герман Вологжанин

С конца прошлого года не утихают страсти по поводу нейросети ChatGPT, которая стала настоящим прорывом в области искусственного интеллекта. Это чат-бот, который предназначен для генерации текста. В каких целях — решать вам: ИИ может написать сценарий, подкинуть идей, составить план выполнения определенной задачи или просто ответить на вопрос. В руках человека, умеющего формулировать запрос, штука, безусловно, очень полезная.

Сравнил российские нейросети YaGPT и GigaChat с ChatGPT. Не ожидал, что все так грустно. Выясняем, могут ли российские нейросети составить конкуренцию ChatGPT. Фото.

Выясняем, могут ли российские нейросети составить конкуренцию ChatGPT

Мимо ошеломительного успеха проекта компании OpenAI не смогли пройти и российские разработчики, поэтому в 2023 году появились нейросети GigaChat от Сбера и YaGPT от Яндекса. Про каждую из них мы рассказывали в рамках отдельных материалов. А сегодня сравним нейросети для написания текстов, чтобы выяснить, способен ли российский ИИ заменить американский.

Как получить доступ к нейросети

Среди нейросетей, пишущих тексты, самой простой для начала работы является YaGPT. Она интегрирована в голосовой помощник Алиса как навык «Давай придумаем», а потому доступна на большинстве умных устройств. Так, на смартфоне вам нужно:

  1. Установить приложение Яндекса.
  2. Запустить программу и нажать фиолетовую кнопку для вызова виртуального ассистента.
  3. Попросить Алису запустить навык «Давай придумаем».
Как получить доступ к нейросети. YaGPT работает как отдельный навык Алисы. Фото.

YaGPT работает как отдельный навык Алисы

Получить доступ к ChatGPT будет так же легко, если вы живете не в России. В нашей стране нейросеть не работает, но выход есть:

  1. Активируйте VPN.
  2. Откройте сайт chat.openai.com и нажмите «Sign Up» для создания аккаунта.
  3. Выберите регистрацию при помощи аккаунта Google.
  4. Заполните короткую анкету, указав имя, фамилию и дату рождения.
  5. Чтобы продолжить регистрацию, понадобится купить виртуальный номер для ChatGPT любой страны, где работает нейросеть (например, Индия).
  6. Укажите приобретенный номер на сайте ChatGPT.
  7. Вернитесь на сайт покупки виртуального номера и скопируйте код подтверждения, а затем вставьте его в соответствующее поле на chat.openai.com.
Как получить доступ к нейросети. Для регистрации на сайте OpenAI нужно купить зарубежный номер, но это недорого. Фото.

Для регистрации на сайте OpenAI нужно купить зарубежный номер, но это недорого

Бесплатно открывается модель искусственного интеллекта GPT-3.5, а для получения доступа к новой нейросети GPT-4 нужно оформить подписку ChatGPT Plus.

Сложнее всего получить доступ к GigaChat, поскольку эта нейросеть находится в стадии разработки. Регистрация закрыта, но вы можете попытать счастья, воспользовавшись следующей инструкцией:

  1. Подпишитесь на GigaChat в Telegram.
  2. Дождитесь очередной раздачи доступов и перейдите по ссылке, которую вам отправит бот.
  3. Зарегистрируйтесь через Google-аккаунт или Сбер ID.
Как получить доступ к нейросети. ГигаЧат от Сбера работает в режиме ограниченного доступа. Фото.

ГигаЧат от Сбера работает в режиме ограниченного доступа

Итак, в случае с GigaChat от Сбера вам придется полагаться на удачу, в то время как остальные нейросети для написания текстов имеют открытый доступ, пускай и с некоторыми оговорками.

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Как пользоваться нейросетью

Все рассматриваемые нейросети для генерации текста работают схожим образом. От пользователя требуется ввести запрос в окне чата и дождаться ответа бота, на который уйдет несколько секунд. Тем не менее, проекты разных компаний имеют ряд отличий, сказывающихся на опыте взаимодействия.

Как пользоваться нейросетью. Нейросети работают по схожему принципу, предлагая ввести запрос в строке ввода и отправить его чат-боту в качестве сообщения. Фото.

Нейросети работают по схожему принципу, предлагая ввести запрос в строке ввода и отправить его чат-боту в качестве сообщения

К примеру, нейросеть Яндекса для написания текста отображается в окне голосового ассистента Алиса, которое постоянно закрывается, когда вы пытаетесь посетить другие страницы в браузере. Кроме того, YaGPT разрешает создать только один чат, не позволяя тем самым разграничить работу над несколькими проектами. ChatGPT и GigaChat этих проблем лишены, но у нейросети Сбера есть свой недостаток — невозможность удалить чат или его содержимое.

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Функции нейросетей ChatGPT, YaGPT и GigaChat

Выгодным отличием GigaChat от ChatGPT и YaGPT является интеграция модели ИИ Kandinsky 2.1. Она позволяет рисовать картинки по запросу. То есть нейросеть GigaChat можно назвать многофункциональной. В рамках одного чата искусственный интеллект Сбера и текст напишет, и картинку нарисует.

Функции нейросетей ChatGPT, YaGPT и GigaChat. Отличительная особенность GigaChat — умение генерировать изображения. Фото.

Отличительная особенность GigaChat — умение генерировать изображения

YandexGPT и ChatGPT подобным похвастать не могут. Но является ли это серьезной проблемой? По-моему, нет, ведь мы выбираем нейросети под выполнение определенных задач. В области генерации картинок по запросу все равно нет равных Midjourney, а потому наличие модели Kandinsky 2.1 — приятный бонус для обладателей доступа к GigaChat, который, впрочем, не влияет на общее впечатление.

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Также хочу сказать о существенном недостатке YaGPT. Если вы попросите ИИ Яндекса внести коррективы в полученный ответ, он не сможет этого сделать, поскольку не понимает контекст. GigaChat и ChatGPT умеют анализировать содержание беседы, а потому потенциально помогают достичь более высокого результата.

Что умеют нейросети для написания текста

Главная часть нашего сравнения нейросетей — постановка задач и проверка, насколько корректно ИИ от разных разработчиков с ней справляется. Прежде всего мне захотелось проверить аналитические способности искусственного интеллекта. Я попросил ChatGPT, YaGPT и GigaChat рассказать, кто является действующим генеральным директором Google и кто, по их мнению, станет преемником.

Что умеют нейросети для написания текста. Российские нейросети допускают фактические нейросети и не всегда склонны к анализу. Фото.

Российские нейросети допускают фактические нейросети и не всегда склонны к анализу

Хуже всего с задачей справилась нейросеть Яндекса, которая ограничилась банальной фразой: «Google может назначить нового генерального директора в зависимости от своих стратегических целей и потребностей». GigaChat выдвинула в качестве кандидата действующего гендиректора Сундара Пичаи, а еще сказала, будто он занял свой пост в 2018 году, хотя это произошло тремя годами ранее. Лучше всего себя показал чат-бот ChatGPT. Он сразу предупредил, что располагает данными за сентябрь 2021 года, а потому его ответ не может быть точным. При этом ИИ не ошибся в биографии Сундара Пичаи, а в качестве его возможных преемников назвал Сьюзан Войциски и Томаса Курана.

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Далее я обратился к практической плоскости, попросив искусственный интеллект придумать 5 креативных названий, состоящих из 1-2 слов, для интернет-магазина, продающего аксессуары для смартфонов. Нейросеть ChatGPT вновь оказалась вне конкуренции, предложив неплохие варианты.

Что умеют нейросети для написания текста. Варианты ChatGPT более креативные и соответствующие ТЗ. Фото.

Варианты ChatGPT более креативные и соответствующие ТЗ

Нейросеть YaGPT зациклилась на корне «Смарт», а GigaChat даже не смог соблюсти требование, в котором я просил ограничить название 1-2 словами. «Уникальные аксессуары для тех, кто всегда находится в движении» — как вам такой магазин?

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Далее я попросил нейросети для создания текстов написать руководство, в котором бы описывался план действий на случай, когда на экране смартфона отображается значок наушников, хотя они отключены. И вновь российский искусственный интеллект вчистую проиграл ChatGPT.

Что умеют нейросети для написания текста. Только ChatGPT написал инструкцию, которая действительно способна помочь. Фото.

Только ChatGPT написал инструкцию, которая действительно способна помочь

GigaChat просто собрал все в кучу. Чего только стоит предложение убедиться, что наушники находятся в режиме «Включить наушники». Нейросеть YaGPT зачем-то посоветовала убавить звук и убедиться, что я действительно отключил гарнитуру. И лишь искусственный интеллект ChatGPT дал действительно полезные рекомендации: очистить гнездо и переподключить наушники. Да и вообще его руководство оказалось лучше, чем большинство текстов по этой теме, опубликованный в интернете.

Какая нейросеть лучше

Даже такого небольшого сравнения нейросетей достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Проще всего начать пользоваться YaGPT, поскольку ИИ Яндекса встроен в голосовой ассистент Алиса, однако он наименее удобный и функциональный. GigaChat умеет не только писать тексты, но и рисовать картинки. Правда, для получения доступа к чат-боту Сбера придется выждать момент.

Какая нейросеть лучше. ChatGPT продолжает оставаться вне конкуренции. Фото.

ChatGPT продолжает оставаться вне конкуренции

Плюс ко всему российские нейросети очень часто ошибаются при выполнении задач, связанных с созданием текста по запросу. Они не способны в точности выполнить техническое задание, которое вы им даете, плохо анализируют информацию, а также допускают фактические ошибки, вводя пользователей в заблуждение.

На сегодняшний день нейросеть ChatGPT остается вне конкуренции. Бесплатно всем пользователям она предлагает модель GPT-3.5, однако при оформлении подписки ChatGPT Plus можно получить доступ к GPT-4 — новой версии искусственного интеллекта, на голову превосходящей любые аналоги.

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