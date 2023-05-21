Сравнил российские нейросети YaGPT и GigaChat с ChatGPT. Не ожидал, что все так грустно

С конца прошлого года не утихают страсти по поводу нейросети ChatGPT, которая стала настоящим прорывом в области искусственного интеллекта. Это чат-бот, который предназначен для генерации текста. В каких целях — решать вам: ИИ может написать сценарий, подкинуть идей, составить план выполнения определенной задачи или просто ответить на вопрос. В руках человека, умеющего формулировать запрос, штука, безусловно, очень полезная.

Мимо ошеломительного успеха проекта компании OpenAI не смогли пройти и российские разработчики, поэтому в 2023 году появились нейросети GigaChat от Сбера и YaGPT от Яндекса. Про каждую из них мы рассказывали в рамках отдельных материалов. А сегодня сравним нейросети для написания текстов, чтобы выяснить, способен ли российский ИИ заменить американский.

Как получить доступ к нейросети

Среди нейросетей, пишущих тексты, самой простой для начала работы является YaGPT. Она интегрирована в голосовой помощник Алиса как навык «Давай придумаем», а потому доступна на большинстве умных устройств. Так, на смартфоне вам нужно:

Установить приложение Яндекса. Запустить программу и нажать фиолетовую кнопку для вызова виртуального ассистента. Попросить Алису запустить навык «Давай придумаем».

Получить доступ к ChatGPT будет так же легко, если вы живете не в России. В нашей стране нейросеть не работает, но выход есть:

Активируйте VPN. Откройте сайт chat.openai.com и нажмите «Sign Up» для создания аккаунта. Выберите регистрацию при помощи аккаунта Google. Заполните короткую анкету, указав имя, фамилию и дату рождения. Чтобы продолжить регистрацию, понадобится купить виртуальный номер для ChatGPT любой страны, где работает нейросеть (например, Индия). Укажите приобретенный номер на сайте ChatGPT. Вернитесь на сайт покупки виртуального номера и скопируйте код подтверждения, а затем вставьте его в соответствующее поле на chat.openai.com.

Бесплатно открывается модель искусственного интеллекта GPT-3.5, а для получения доступа к новой нейросети GPT-4 нужно оформить подписку ChatGPT Plus.

Сложнее всего получить доступ к GigaChat, поскольку эта нейросеть находится в стадии разработки. Регистрация закрыта, но вы можете попытать счастья, воспользовавшись следующей инструкцией:

Подпишитесь на GigaChat в Telegram. Дождитесь очередной раздачи доступов и перейдите по ссылке, которую вам отправит бот. Зарегистрируйтесь через Google-аккаунт или Сбер ID.

Итак, в случае с GigaChat от Сбера вам придется полагаться на удачу, в то время как остальные нейросети для написания текстов имеют открытый доступ, пускай и с некоторыми оговорками.

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Как пользоваться нейросетью

Все рассматриваемые нейросети для генерации текста работают схожим образом. От пользователя требуется ввести запрос в окне чата и дождаться ответа бота, на который уйдет несколько секунд. Тем не менее, проекты разных компаний имеют ряд отличий, сказывающихся на опыте взаимодействия.

К примеру, нейросеть Яндекса для написания текста отображается в окне голосового ассистента Алиса, которое постоянно закрывается, когда вы пытаетесь посетить другие страницы в браузере. Кроме того, YaGPT разрешает создать только один чат, не позволяя тем самым разграничить работу над несколькими проектами. ChatGPT и GigaChat этих проблем лишены, но у нейросети Сбера есть свой недостаток — невозможность удалить чат или его содержимое.

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Функции нейросетей ChatGPT, YaGPT и GigaChat

Выгодным отличием GigaChat от ChatGPT и YaGPT является интеграция модели ИИ Kandinsky 2.1. Она позволяет рисовать картинки по запросу. То есть нейросеть GigaChat можно назвать многофункциональной. В рамках одного чата искусственный интеллект Сбера и текст напишет, и картинку нарисует.

YandexGPT и ChatGPT подобным похвастать не могут. Но является ли это серьезной проблемой? По-моему, нет, ведь мы выбираем нейросети под выполнение определенных задач. В области генерации картинок по запросу все равно нет равных Midjourney, а потому наличие модели Kandinsky 2.1 — приятный бонус для обладателей доступа к GigaChat, который, впрочем, не влияет на общее впечатление.

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Также хочу сказать о существенном недостатке YaGPT. Если вы попросите ИИ Яндекса внести коррективы в полученный ответ, он не сможет этого сделать, поскольку не понимает контекст. GigaChat и ChatGPT умеют анализировать содержание беседы, а потому потенциально помогают достичь более высокого результата.

Что умеют нейросети для написания текста

Главная часть нашего сравнения нейросетей — постановка задач и проверка, насколько корректно ИИ от разных разработчиков с ней справляется. Прежде всего мне захотелось проверить аналитические способности искусственного интеллекта. Я попросил ChatGPT, YaGPT и GigaChat рассказать, кто является действующим генеральным директором Google и кто, по их мнению, станет преемником.

Хуже всего с задачей справилась нейросеть Яндекса, которая ограничилась банальной фразой: «Google может назначить нового генерального директора в зависимости от своих стратегических целей и потребностей». GigaChat выдвинула в качестве кандидата действующего гендиректора Сундара Пичаи, а еще сказала, будто он занял свой пост в 2018 году, хотя это произошло тремя годами ранее. Лучше всего себя показал чат-бот ChatGPT. Он сразу предупредил, что располагает данными за сентябрь 2021 года, а потому его ответ не может быть точным. При этом ИИ не ошибся в биографии Сундара Пичаи, а в качестве его возможных преемников назвал Сьюзан Войциски и Томаса Курана.

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Далее я обратился к практической плоскости, попросив искусственный интеллект придумать 5 креативных названий, состоящих из 1-2 слов, для интернет-магазина, продающего аксессуары для смартфонов. Нейросеть ChatGPT вновь оказалась вне конкуренции, предложив неплохие варианты.

Нейросеть YaGPT зациклилась на корне «Смарт», а GigaChat даже не смог соблюсти требование, в котором я просил ограничить название 1-2 словами. «Уникальные аксессуары для тех, кто всегда находится в движении» — как вам такой магазин?

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Далее я попросил нейросети для создания текстов написать руководство, в котором бы описывался план действий на случай, когда на экране смартфона отображается значок наушников, хотя они отключены. И вновь российский искусственный интеллект вчистую проиграл ChatGPT.

GigaChat просто собрал все в кучу. Чего только стоит предложение убедиться, что наушники находятся в режиме «Включить наушники». Нейросеть YaGPT зачем-то посоветовала убавить звук и убедиться, что я действительно отключил гарнитуру. И лишь искусственный интеллект ChatGPT дал действительно полезные рекомендации: очистить гнездо и переподключить наушники. Да и вообще его руководство оказалось лучше, чем большинство текстов по этой теме, опубликованный в интернете.

Какая нейросеть лучше

Даже такого небольшого сравнения нейросетей достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Проще всего начать пользоваться YaGPT, поскольку ИИ Яндекса встроен в голосовой ассистент Алиса, однако он наименее удобный и функциональный. GigaChat умеет не только писать тексты, но и рисовать картинки. Правда, для получения доступа к чат-боту Сбера придется выждать момент.

Плюс ко всему российские нейросети очень часто ошибаются при выполнении задач, связанных с созданием текста по запросу. Они не способны в точности выполнить техническое задание, которое вы им даете, плохо анализируют информацию, а также допускают фактические ошибки, вводя пользователей в заблуждение.

На сегодняшний день нейросеть ChatGPT остается вне конкуренции. Бесплатно всем пользователям она предлагает модель GPT-3.5, однако при оформлении подписки ChatGPT Plus можно получить доступ к GPT-4 — новой версии искусственного интеллекта, на голову превосходящей любые аналоги.