Как посмотреть историю звонков на Android и очистить ее

Смартфон фиксирует все действия пользователя. Допустим, позвонили вы кому-то, а информация о разговоре (время звонка, продолжительность и номер собеседника) сразу сохранилась в журнале вызовов на Андроид. Это очень полезный инструмент, помогающий не только вспомнить, с кем мы в последнее время беседовали по телефону, но и найти номер, который не был внесен в список контактов. Осталось только выяснить, как посмотреть журнал звонков.

Как посмотреть историю звонков

Информация о последних звонках хранится в приложении «Телефон», которое мы используем для исходящих и входящих вызовов. Его ярлык находится на рабочем столе смартфона. А для того, чтобы посмотреть историю вызовов, нужно:

Запустить приложение «Телефон». Открыть вкладку «Недавние» (в зависимости от используемой программы может называться иначе). Нажать на номер и выбрать «История» для уточнения хронологии общения с отдельно взятым контактом.

Приведенная выше инструкция актуальна для приложения Google Телефон, установленного в качестве стандартной звонилке на большинстве мобильных устройств. В этой программе недавние вызовы и журнал звонков — не одно и то же. В первом случае информация о разговорах группируется по номерам, а во втором излагается в хронологическом порядке без объединения. Чтобы открыть журнал звонков в Google Phone, необходимо:

Запустить приложение. Нажать на «три точки». Перейти в раздел «Журнал звонков».

Несмотря на то, что сейчас эта разница может показаться несущественной, далее, когда мы начнем говорить об очистке журнала звонков, открытый список будет играть принципиальную роль. И сейчас вы в этом убедитесь.

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Как удалить звонок на Андроид

Историей звонков телефона можно управлять. О том, что этот раздел позволяет набрать человека, чей номер не сохранен в контактах, мы уже сказали. Теперь предлагаю узнать, как удалить звонок на телефоне, а точнее информацию о нем:

Запустите звонилку. Перейдите в раздел «Журнал звонков». Задержите палец на нужном номере или сохраненном контакте. Выберите опцию «Удалить».

После этого сведения о совершенном звонке исчезнут, но в то же время останется доступна вся остальная история вызовов Андроид. То есть информация о других разговорах с тем же абонентом не удалится. Имейте это в виду.

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Как удалить историю звонков

При желании вы можете удалить всю историю звонков с отдельно взятым контактом или вовсе очистить журнал вызовов, чтобы в нем ничего не осталось. В первом случае действуйте следующим образом:

Откройте список последних звонков. Задержите палец на номере или контакте. Нажмите кнопку «Удалить». Подтвердите удаление.

В отличие от способа, описанного ранее, исчезнет весь чат с выбранным номером. При этом сам контакт не исчезнет, как и сведения о разговорах с другими абонентами. Для полного удаления журнала звонков понадобится:

Открыть приложение «Телефон». Перейти в раздел «Журнал звонков». Нажать на «три точки», а затем — «Очистить журнал звонков».

И вот теперь исчезнут абсолютно все вызовы. Они не будут отображаться ни в журнале, ни в списке последних звонков на Андроид. А при попытке их восстановить вы наверняка столкнетесь с целым рядом трудностей.

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Как восстановить удаленные звонки

После очистки журнала вызовов перед вами может встать вопрос, как посмотреть удаленные звонки. К сожалению, сделать это не получится. Можно лишь попытаться восстановить журнал вызовов:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Резервирование и восстановление». Выберите «Мобильное устройство». Откройте вкладку «Восстановление» и одну из резервных копий. Нажмите кнопку «Восстановить».

Вернуть удаленные звонки получится только в том случае, если ранее вы позаботились о создании резервной копии. Если нет бэкапа, то попробуйте один из способов, описанных в материале, как восстановить контакты, и при необходимости закажите детализацию звонков у своего оператора. Только так получится посмотреть удаленные звонки.