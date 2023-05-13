Как посмотреть историю звонков на Android и очистить ее

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Герман Вологжанин

Смартфон фиксирует все действия пользователя. Допустим, позвонили вы кому-то, а информация о разговоре (время звонка, продолжительность и номер собеседника) сразу сохранилась в журнале вызовов на Андроид. Это очень полезный инструмент, помогающий не только вспомнить, с кем мы в последнее время беседовали по телефону, но и найти номер, который не был внесен в список контактов. Осталось только выяснить, как посмотреть журнал звонков.

Как посмотреть историю звонков на Android и очистить ее. Журнал поможет вспомнить о каждом разговоре по телефону. Фото.

Журнал поможет вспомнить о каждом разговоре по телефону

Как посмотреть историю звонков

Информация о последних звонках хранится в приложении «Телефон», которое мы используем для исходящих и входящих вызовов. Его ярлык находится на рабочем столе смартфона. А для того, чтобы посмотреть историю вызовов, нужно:

  1. Запустить приложение «Телефон».
  2. Открыть вкладку «Недавние» (в зависимости от используемой программы может называться иначе).
  3. Нажать на номер и выбрать «История» для уточнения хронологии общения с отдельно взятым контактом.
Как посмотреть историю звонков. Звонки группируются по контактам. Фото.

Звонки группируются по контактам

Приведенная выше инструкция актуальна для приложения Google Телефон, установленного в качестве стандартной звонилке на большинстве мобильных устройств. В этой программе недавние вызовы и журнал звонков — не одно и то же. В первом случае информация о разговорах группируется по номерам, а во втором излагается в хронологическом порядке без объединения. Чтобы открыть журнал звонков в Google Phone, необходимо:

  1. Запустить приложение.
  2. Нажать на «три точки».
  3. Перейти в раздел «Журнал звонков».
Как посмотреть историю звонков. Здесь вызовы отсортированы по времени совершения звонка. Фото.

Здесь вызовы отсортированы по времени совершения звонка

Несмотря на то, что сейчас эта разница может показаться несущественной, далее, когда мы начнем говорить об очистке журнала звонков, открытый список будет играть принципиальную роль. И сейчас вы в этом убедитесь.

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Как удалить звонок на Андроид

Историей звонков телефона можно управлять. О том, что этот раздел позволяет набрать человека, чей номер не сохранен в контактах, мы уже сказали. Теперь предлагаю узнать, как удалить звонок на телефоне, а точнее информацию о нем:

  1. Запустите звонилку.
  2. Перейдите в раздел «Журнал звонков».
  3. Задержите палец на нужном номере или сохраненном контакте.
  4. Выберите опцию «Удалить».
Как удалить звонок на Андроид. Удалится вызов, но не весь чат. Фото.

Удалится вызов, но не весь чат

После этого сведения о совершенном звонке исчезнут, но в то же время останется доступна вся остальная история вызовов Андроид. То есть информация о других разговорах с тем же абонентом не удалится. Имейте это в виду.

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Как удалить историю звонков

При желании вы можете удалить всю историю звонков с отдельно взятым контактом или вовсе очистить журнал вызовов, чтобы в нем ничего не осталось. В первом случае действуйте следующим образом:

  1. Откройте список последних звонков.
  2. Задержите палец на номере или контакте.
  3. Нажмите кнопку «Удалить».
  4. Подтвердите удаление.
Как удалить историю звонков. Вся история звонков с выбранным номером исчезнет. Фото.

Вся история звонков с выбранным номером исчезнет

В отличие от способа, описанного ранее, исчезнет весь чат с выбранным номером. При этом сам контакт не исчезнет, как и сведения о разговорах с другими абонентами. Для полного удаления журнала звонков понадобится:

  1. Открыть приложение «Телефон».
  2. Перейти в раздел «Журнал звонков».
  3. Нажать на «три точки», а затем — «Очистить журнал звонков».
Как удалить историю звонков. Историю будет сложно восстановить. Фото.

Историю будет сложно восстановить

И вот теперь исчезнут абсолютно все вызовы. Они не будут отображаться ни в журнале, ни в списке последних звонков на Андроид. А при попытке их восстановить вы наверняка столкнетесь с целым рядом трудностей.

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Как восстановить удаленные звонки

После очистки журнала вызовов перед вами может встать вопрос, как посмотреть удаленные звонки. К сожалению, сделать это не получится. Можно лишь попытаться восстановить журнал вызовов:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Резервирование и восстановление».
  3. Выберите «Мобильное устройство».
  4. Откройте вкладку «Восстановление» и одну из резервных копий.
  5. Нажмите кнопку «Восстановить».
Как восстановить удаленные звонки. История восстановится только при наличии бэкапа. Фото.

История восстановится только при наличии бэкапа

Вернуть удаленные звонки получится только в том случае, если ранее вы позаботились о создании резервной копии. Если нет бэкапа, то попробуйте один из способов, описанных в материале, как восстановить контакты, и при необходимости закажите детализацию звонков у своего оператора. Только так получится посмотреть удаленные звонки.

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