Как посмотреть историю звонков на Android и очистить ее

Смартфон фиксирует все действия пользователя. Допустим, позвонили вы кому-то, а информация о разговоре (время звонка, продолжительность и номер собеседника) сразу сохранилась в журнале вызовов на Андроид. Это очень полезный инструмент, помогающий не только вспомнить, с кем мы в последнее время беседовали по телефону, но и найти номер, который не был внесен в список контактов. Осталось только выяснить, как посмотреть журнал звонков.
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Как посмотреть историю звонков
Информация о последних звонках хранится в приложении «Телефон», которое мы используем для исходящих и входящих вызовов. Его ярлык находится на рабочем столе смартфона. А для того, чтобы посмотреть историю вызовов, нужно:
- Запустить приложение «Телефон».
- Открыть вкладку «Недавние» (в зависимости от используемой программы может называться иначе).
- Нажать на номер и выбрать «История» для уточнения хронологии общения с отдельно взятым контактом.
Приведенная выше инструкция актуальна для приложения Google Телефон, установленного в качестве стандартной звонилке на большинстве мобильных устройств. В этой программе недавние вызовы и журнал звонков — не одно и то же. В первом случае информация о разговорах группируется по номерам, а во втором излагается в хронологическом порядке без объединения. Чтобы открыть журнал звонков в Google Phone, необходимо:
- Запустить приложение.
- Нажать на «три точки».
- Перейти в раздел «Журнал звонков».
Несмотря на то, что сейчас эта разница может показаться несущественной, далее, когда мы начнем говорить об очистке журнала звонков, открытый список будет играть принципиальную роль. И сейчас вы в этом убедитесь.
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Как удалить звонок на Андроид
Историей звонков телефона можно управлять. О том, что этот раздел позволяет набрать человека, чей номер не сохранен в контактах, мы уже сказали. Теперь предлагаю узнать, как удалить звонок на телефоне, а точнее информацию о нем:
- Запустите звонилку.
- Перейдите в раздел «Журнал звонков».
- Задержите палец на нужном номере или сохраненном контакте.
- Выберите опцию «Удалить».
После этого сведения о совершенном звонке исчезнут, но в то же время останется доступна вся остальная история вызовов Андроид. То есть информация о других разговорах с тем же абонентом не удалится. Имейте это в виду.
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Как удалить историю звонков
При желании вы можете удалить всю историю звонков с отдельно взятым контактом или вовсе очистить журнал вызовов, чтобы в нем ничего не осталось. В первом случае действуйте следующим образом:
- Откройте список последних звонков.
- Задержите палец на номере или контакте.
- Нажмите кнопку «Удалить».
- Подтвердите удаление.
В отличие от способа, описанного ранее, исчезнет весь чат с выбранным номером. При этом сам контакт не исчезнет, как и сведения о разговорах с другими абонентами. Для полного удаления журнала звонков понадобится:
- Открыть приложение «Телефон».
- Перейти в раздел «Журнал звонков».
- Нажать на «три точки», а затем — «Очистить журнал звонков».
И вот теперь исчезнут абсолютно все вызовы. Они не будут отображаться ни в журнале, ни в списке последних звонков на Андроид. А при попытке их восстановить вы наверняка столкнетесь с целым рядом трудностей.
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Как восстановить удаленные звонки
После очистки журнала вызовов перед вами может встать вопрос, как посмотреть удаленные звонки. К сожалению, сделать это не получится. Можно лишь попытаться восстановить журнал вызовов:
- Откройте настройки устройства.
- Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Резервирование и восстановление».
- Выберите «Мобильное устройство».
- Откройте вкладку «Восстановление» и одну из резервных копий.
- Нажмите кнопку «Восстановить».
Вернуть удаленные звонки получится только в том случае, если ранее вы позаботились о создании резервной копии. Если нет бэкапа, то попробуйте один из способов, описанных в материале, как восстановить контакты, и при необходимости закажите детализацию звонков у своего оператора. Только так получится посмотреть удаленные звонки.