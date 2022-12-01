Как восстановить контакты в телефоне, если они пропали

Будучи многофункциональным устройством, смартфон продолжает оставаться инструментом для связи через звонки и отправку SMS-сообщений. Поэтому в ситуации, если у вас пропали контакты, можно испытать массу неудобств вплоть до потери единственного способа связи с человеком. Такое случается сплошь и рядом. Особенно, когда вы переходите со старого смартфона на новый. Сегодня мы разберем все способы, как восстановить контакты на Андроиде, и с высокой долей вероятности вам удастся решить проблему.

Почему пропадают контакты

Проблема исчезновения контактов бывает вызвана целым рядом причин в зависимости от того, в каких обстоятельствах вы заметили пропажу. Самый банальный вариант: человек удалил контакт и не знает, как его восстановить. Сразу скажу, что и тогда вернуть номер можно, но об этом позже.

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А пока о более частых и реалистичных сценариях. Как известно, контакты сохраняются как в память телефона, так и на SIM-карту. При этом в настройках вашей звонилки может быть заблокировано отображение номеров с СИМки. Уже догадываетесь, к чему я веду?

Кроме того, так как ваш смартфон работает на операционной системе Android, а она в свою очередь завязана на аккаунте Гугл, проблема может быть связана с отключением синхронизации. А еще бывает, что в Ватсапе не видны контакты, и это — отдельная история, которой тоже стоит посвятить несколько строк. Итак, пойдем по порядку.

Контакты с СИМ-карты на Андроид

В моей звонилке Гугл по умолчанию отображаются все контакты: и те, которые сохранены в памяти телефона, и те, что находятся на SIM-карте. Но у вас может быть иная ситуация, поэтому рекомендую проверить фильтр контактов:

Запустите приложение, которое вы используете для совершения звонков. Откройте контекстное меню нажатием на «три точки». Перейдите в раздел «Фильтр контактов» (иногда может скрываться в настройках). Разрешите отображение номеров, сохраненных на СИМке.

Кроме того, получить доступ к фильтру контактов можно через настройки телефона, открыв раздел «Системные приложения». Если восстановить номера все равно не получится — двигайтесь дальше.

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Синхронизация контактов Гугл

По умолчанию данные абонентов сохраняются не только на SIM-карту или телефон, но и загружаются на сервис Google Contacts. В вашем приложении для звонков должны отображаться все номера, в том числе и те, которые находятся в облаке. Если чего-то не хватает (такое часто бывает при настройке нового смартфона), попробуйте восстановить контакты Гугл через настройки синхронизации:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация». Включите опцию «Автосинхронизация данных» или нажмите кнопку «Синхронизировать» напротив пункта «Google».

Интерфейс вашего меню настроек может отличаться, но все равно ищите раздел, связанный с синхронизацией. Порой прямо там скрывается переключатель «Контакты Google», который ждет активации с вашей стороны.

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Как восстановить удаленные контакты

Изложенные выше инструкции предназначены на случай, если номера исчезают сами по себе. А можно ли восстановить контакт после удаления? Чаще всего — да. Если в настройках вашего телефона была включена функция резервного копирования, действуйте по инструкции:

Откройте настройки. Перейдите в раздел «Резервирование и восстановление». Включите опцию «Автовосстановление». Если не поможет, то перейдите в раздел «Мобильное устройство», а затем — «Восстановить». Выберете файл резервной копии.

Согласен, многие из вас пренебрегают функцией резервного копирования, да я и сам из таких. Впрочем, есть еще одна лазейка, как восстановить удаленные контакты в телефоне:

Откройте страницу сервиса Google Contacts. Авторизуйтесь в учетной записи, которая используется на вашем смартфоне. Нажмите на «три полоски». Перейдите в раздел «Корзина». Нажмите кнопку «Восстановить» на странице удаленного контакта.

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Здесь хранятся номера, которые вы случайно или намеренно удалили в течение последнего месяца. Но можно пойти еще одним путем: на главной странице Google Contacts нажмите на шестеренку и воспользуйтесь опцией «Отменить изменения», выбрав нужный период.

Тогда будут восстановлены даже контакты, удаленные из корзины. Но все это актуально только в ситуации, когда ваша звонилка синхронизирована с Google Contacts. В противном случае ничего из предложенного не поможет.

Что делать, если Ватсап не видит контакты

Ну а теперь обещанная в самом начале инструкция для тех, у кого пропали контакты в Ватсапе на Андроиде. Во-первых, стоит уточнить, что изначально в WhatsApp отображаются люди, с которыми вы состоите в переписке. Весь список контактов вызывается нажатием на кнопку создания чата (находится в правом нижнем углу на главном экране).

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Данный сценарий нельзя исключать, но он маловероятен. Такой же редкой причиной возникновения проблемы может быть и то, что вы забыли предоставить WhatsApp разрешение на доступ к контактам. Но на всякий случай проверьте это в разделе настроек «Приложения».

Если контактов все равно нет, есть смысл восстановить их из резервной копии в Ватсапе. Сделать это можно при первом запуске приложения или после принудительной очистки данных WhatsApp в настройках телефона.

Удаляйте данные приложения после предварительного создания резервной копии чатов в одноименно разделе настроек WhatsApp. Иначе вы не только не восстановите контакты, но и потеряете все переписки, которые отображались ранее.