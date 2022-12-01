Как восстановить контакты в телефоне, если они пропали

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Герман Вологжанин 0

Будучи многофункциональным устройством, смартфон продолжает оставаться инструментом для связи через звонки и отправку SMS-сообщений. Поэтому в ситуации, если у вас пропали контакты, можно испытать массу неудобств вплоть до потери единственного способа связи с человеком. Такое случается сплошь и рядом. Особенно, когда вы переходите со старого смартфона на новый. Сегодня мы разберем все способы, как восстановить контакты на Андроиде, и с высокой долей вероятности вам удастся решить проблему.

Как восстановить контакты в телефоне, если они пропали. Контакты часто пропадают, но их можно восстановить. Фото.

Контакты часто пропадают, но их можно восстановить

Почему пропадают контакты

Проблема исчезновения контактов бывает вызвана целым рядом причин в зависимости от того, в каких обстоятельствах вы заметили пропажу. Самый банальный вариант: человек удалил контакт и не знает, как его восстановить. Сразу скажу, что и тогда вернуть номер можно, но об этом позже.

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А пока о более частых и реалистичных сценариях. Как известно, контакты сохраняются как в память телефона, так и на SIM-карту. При этом в настройках вашей звонилки может быть заблокировано отображение номеров с СИМки. Уже догадываетесь, к чему я веду?

Почему пропадают контакты. Пропажа контактов — ситуация не из приятных, правда? Фото.

Пропажа контактов — ситуация не из приятных, правда?

Кроме того, так как ваш смартфон работает на операционной системе Android, а она в свою очередь завязана на аккаунте Гугл, проблема может быть связана с отключением синхронизации. А еще бывает, что в Ватсапе не видны контакты, и это — отдельная история, которой тоже стоит посвятить несколько строк. Итак, пойдем по порядку.

Контакты с СИМ-карты на Андроид

В моей звонилке Гугл по умолчанию отображаются все контакты: и те, которые сохранены в памяти телефона, и те, что находятся на SIM-карте. Но у вас может быть иная ситуация, поэтому рекомендую проверить фильтр контактов:

  1. Запустите приложение, которое вы используете для совершения звонков.
  2. Откройте контекстное меню нажатием на «три точки».
  3. Перейдите в раздел «Фильтр контактов» (иногда может скрываться в настройках).
  4. Разрешите отображение номеров, сохраненных на СИМке.
Контакты с СИМ-карты на Андроид. Эта опция есть не во всех звонилках. Фото.

Эта опция есть не во всех звонилках

Кроме того, получить доступ к фильтру контактов можно через настройки телефона, открыв раздел «Системные приложения». Если восстановить номера все равно не получится — двигайтесь дальше.

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Синхронизация контактов Гугл

По умолчанию данные абонентов сохраняются не только на SIM-карту или телефон, но и загружаются на сервис Google Contacts. В вашем приложении для звонков должны отображаться все номера, в том числе и те, которые находятся в облаке. Если чего-то не хватает (такое часто бывает при настройке нового смартфона), попробуйте восстановить контакты Гугл через настройки синхронизации:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация».
  3. Включите опцию «Автосинхронизация данных» или нажмите кнопку «Синхронизировать» напротив пункта «Google».
Синхронизация контактов Гугл. Чаще всего помогает повторная синхронизация с Google. Фото.

Чаще всего помогает повторная синхронизация с Google

Интерфейс вашего меню настроек может отличаться, но все равно ищите раздел, связанный с синхронизацией. Порой прямо там скрывается переключатель «Контакты Google», который ждет активации с вашей стороны.

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Как восстановить удаленные контакты

Изложенные выше инструкции предназначены на случай, если номера исчезают сами по себе. А можно ли восстановить контакт после удаления? Чаще всего — да. Если в настройках вашего телефона была включена функция резервного копирования, действуйте по инструкции:

  1. Откройте настройки.
  2. Перейдите в раздел «Резервирование и восстановление».
  3. Включите опцию «Автовосстановление».
  4. Если не поможет, то перейдите в раздел «Мобильное устройство», а затем — «Восстановить».
  5. Выберете файл резервной копии.
Как восстановить удаленные контакты. У меня резервной копии нет, но у вас она может быть. Фото.

У меня резервной копии нет, но у вас она может быть

Согласен, многие из вас пренебрегают функцией резервного копирования, да я и сам из таких. Впрочем, есть еще одна лазейка, как восстановить удаленные контакты в телефоне:

  1. Откройте страницу сервиса Google Contacts.
  2. Авторизуйтесь в учетной записи, которая используется на вашем смартфоне.
  3. Нажмите на «три полоски».
  4. Перейдите в раздел «Корзина».
  5. Нажмите кнопку «Восстановить» на странице удаленного контакта.
Как восстановить удаленные контакты. Восстановить контакт можно в течение 30 дней с момента удаления. Фото.

Восстановить контакт можно в течение 30 дней с момента удаления

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Здесь хранятся номера, которые вы случайно или намеренно удалили в течение последнего месяца. Но можно пойти еще одним путем: на главной странице Google Contacts нажмите на шестеренку и воспользуйтесь опцией «Отменить изменения», выбрав нужный период.

Как восстановить удаленные контакты. Вспомните, когда пропал контакт, и отмените последние действия в Google Contacts. Фото.

Вспомните, когда пропал контакт, и отмените последние действия в Google Contacts

Тогда будут восстановлены даже контакты, удаленные из корзины. Но все это актуально только в ситуации, когда ваша звонилка синхронизирована с Google Contacts. В противном случае ничего из предложенного не поможет.

Что делать, если Ватсап не видит контакты

Ну а теперь обещанная в самом начале инструкция для тех, у кого пропали контакты в Ватсапе на Андроиде. Во-первых, стоит уточнить, что изначально в WhatsApp отображаются люди, с которыми вы состоите в переписке. Весь список контактов вызывается нажатием на кнопку создания чата (находится в правом нижнем углу на главном экране).

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Данный сценарий нельзя исключать, но он маловероятен. Такой же редкой причиной возникновения проблемы может быть и то, что вы забыли предоставить WhatsApp разрешение на доступ к контактам. Но на всякий случай проверьте это в разделе настроек «Приложения».

Что делать, если Ватсап не видит контакты. Без разрешения WhatsApp не увидит контакты и не покажет их. Фото.

Без разрешения WhatsApp не увидит контакты и не покажет их

Если контактов все равно нет, есть смысл восстановить их из резервной копии в Ватсапе. Сделать это можно при первом запуске приложения или после принудительной очистки данных WhatsApp в настройках телефона.

Что делать, если Ватсап не видит контакты. Восстановить резервную копию можно после сброса данных приложения. Фото.

Восстановить резервную копию можно после сброса данных приложения

Удаляйте данные приложения после предварительного создания резервной копии чатов в одноименно разделе настроек WhatsApp. Иначе вы не только не восстановите контакты, но и потеряете все переписки, которые отображались ранее.

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