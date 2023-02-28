Как позвонить любому оператору бесплатно: номера всех колл-центров

После появления приложений операторов сотовой связи стало невероятно удобно управлять услугами. Ведь теперь, чтобы пополнить баланс или получить детализацию по счету, не нужно посещать офис компании. Достаточно запустить специальную программу и выполнить необходимое действие. Но даже в таких условиях порой требуется позвонить мобильному оператору, чтобы напрямую получить ответы на интересующие вопросы. Мы собрали номера большинства компаний, среди которых вы наверняка найдете контактные данные той, чьими услугами пользуетесь.

Как позвонить оператору

У каждого оператора своя горячая линия. Звонок на нее бесплатный. Но только в том случае, если вы являетесь клиентом компании, в колл-центр которой звоните. В остальных случаях стоимость разговора рассчитывается в соответствии с условиями вашего тарифного плана. Есть пакет минут — звоните любому оператору, не беспокоясь о лишних списаниях.

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Телефон горячей линии МегаФон

Короткий номер МегаФон — 0500. Он работает как в России, так и в некоторых других странах. Но доступен только действующим клиентам, совершающим звонок с SIM-карты МегаФона. Если вы являетесь абонентом другого оператора, набирайте 8 800 550‑05‑00, а за границей — +7 (926) 111‑09‑99. Также можно обратиться в службу поддержки МегаФон, отправив SMS с вопросом на номер 0500, и через мобильное приложение:

Запустите приложение МегаФон и авторизуйтесь по номеру телефона. Перейдите в раздел «Еще», а затем — «Поддержка». Откройте вкладку «Чат с поддержкой».

Кроме того, у МегаФона есть форма обратной связи для отправки письма на электронную почту. Выбирайте тот способ, который кажется вам наиболее удобным.

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Как позвонить в МТС

Горячая линия МТС готова помочь настроить оборудование, вызвать мастера, изменить тариф или подключить опцию. Также вы сможете получить всю необходимую информацию, касающуюся услуг компании. Короткий номер МТС — 0890. Как и в случае с МегаФон, доступен он только действующим абонентам оператора. В остальных случаях нужно звонить по номеру 8 800 250-00-50.

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При нахождении в международном или национальном роуминге вам понадобятся другие контактные данные МТС, а именно: +7 (495) 766-01-66. Для звонка в отдел продаж пользуйтесь горячей линией 8 800 250-00-50 и не ленитесь посещать раздел сайта с частыми вопросами МТС.

Номер оператора билайн

Короткий номер билайн — 0611. Он предсказуемо доступен только действующим абонентам компании. Если вы являетесь клиентом другого оператора, то звоните в службу поддержки билайн по номеру 8 800 700-06-11. А в международном роуминге набирайте +7 (495) 797-27-27.

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Также есть дополнительные номера билайн, звонком на которые вы сможете получить помощь, касающуюся вспомогательных услуг компании:

В приложении билайн вы найдете вкладку «Помощь», где доступен чат, через который можно получить ответы на любые интересующие вопросы.

Как позвонить оператору Tele2

Короткий номер Теле2 — 611. Абонентам других компаний нужно набирать 8 800 555-06-11. Жителям Москвы доступен еще один номер оператора Tele2 — +7 (495) 979-76-11. Звонок будет бесплатным только для действующих абонентов компании.

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Набирая номер службы поддержки Теле2, вы должны быть готовы назвать свои ФИО, номер документа, удостоверяющего личность, кодовое слово (если оно зарегистрировано) и PUK-код. Кроме того, можно решить свои вопросы через приложение Tele2.

Номера других операторов

Рассматривая контактные данные «большой четверки», нельзя обойти стороной номера других операторов, включая виртуальных и региональных. Узнайте, как с ними связаться:

Во всех случаях звонок бесплатный, если вы являетесь клиентом компании, по номеру которой пытаетесь дозвониться. Причем это правило работает даже за границей.

Как позвонить живому оператору

Если вы когда-нибудь звонили мобильному оператору, то уже знаете, что на звонок отвечает аудиобот. Горячая линия представляет из себя виртуальное меню, где для получения ответа на тот или иной вопрос нужно нажать специальную кнопку в окне номеронабирателя.

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Если вам нужен живой оператор, то есть реальный сотрудник колл-центра, с которым хочется побеседовать, нажмите кнопку «0». Чаще всего именно она выполняет переключение на человека. Но все-таки лучше дождаться, когда аудиобот озвучит все доступные опции голосового меню. Возможно, в случае с вашим оператором требуется выполнение другого действия. И не забывайте, что ожидание ответа оператора порой занимает несколько минут.