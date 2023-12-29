На днях компания Яндекс выпустила обновление приложения Умный дом, добавив несколько новых функций, связанных со звонками на Станцию с Алисой. Теперь можно звонить не только на свою колонку, но и на устройства друзей. Кроме того, появилась функция автоматического ответа без команды «Алиса, возьми трубку». Рассказываем, как позвонить на другую Яндекс Станцию, и что для этого понадобится.

Как позвонить на Яндекс Станцию

Функция звонков на Яндекс Станцию появилась не сегодня. Вы можете набрать колонку, расположенную в другой комнате, если произнесете фразу вроде «Алиса, позвони на Яндекс Станцию в гостиной». Также выполнить вызов можно через приложение Умный дом, нажав кнопку с трубкой напротив нужной колонки.

Как ответить на звонок Яндекс Станции? Для этого достаточно произнести фразу «Алиса, ответь на звонок» или «Алиса, подними трубку». Но после недавнего обновления получится обойтись и без лишних просьб.

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Звонки на Яндекс Станцию без ожидания ответа

Теперь нам доступна функция автоматического ответа на звонок на Станцию. Чтобы ее включить, сделайте следующее:

Запустите приложение Умный дом. Откройте настройки нужной станции, нажав на ее иконку в меню. Перейдите в раздел «Звонки на Станцию». В пункте «Звонки на Станцию без ожидания ответа» установите значение «От владельца и гостей дома», после чего нажмите «Сохранить».

Когда на умную колонку поступит звонок, Алиса произнесет имя звонящего и скажет: «Подняла трубку». Но произойдет это только в том случае, если сам звонящий выберет опцию звонка без ожидания ответа.

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Итак, с вызовами на свои колонки мы разобрались. Но как позвонить на Яндекс Станцию другого человека? Для этого вы должны стать гостем его умного дома.

Как добавить человека в умный дом Алисы

Чтобы у вас появилась возможность принять звонок от другого человека, нужно добавить пользователя в умный дом Яндекса:

Запустите приложение «Умный дом». Нажмите на «+» в правом верхнем углу. Перейдите в раздел «Людей». На экране появится приглашение, которое нужно отправить своему другу любым удобным способом. Для этого нажмите «Поделиться ссылкой».

Когда друг получит приглашение, ему останется добавить ваш дом в свое приложение, то есть:

Перейти по ссылке. Нажать кнопку «Принять». Указать название для умного дома и нажать «Готово».

Теперь приглашенный пользователь сможет звонить на колонку, расположенную в вашем доме. Чтобы самому позвонить на Яндекс Станцию другого человека, нужно попросить приглашение уже от него и добавиться по инструкции, изложенной выше.

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Вы в праве удалить человека из умного дома с Алисой. Сделать это можно следующим образом:

Выберите свой дом в приложении. Перейдите в раздел «Люди». Нажмите на имя лишнего человека, а затем — «Удалить из дома».

Также он может сам покинуть дом, если выберет его в списке и нажмет «Выйти». После этого у него не получится звонить на вашу колонку, но вы будете иметь возможность набирать его Яндекс Станцию, пока не покинете чужой дом сами или не будете исключены.

Звонки через Яндекс Станцию

Если вы успешно добавились в умный дом, то в любой момент можете позвонить на другую Яндекс Станцию. Чтобы сделать это голосом, нужно произнести фразу формата: «Алиса, позвони на [Название дома], [Имя колонки]» Также никто не мешает позвонить на Яндекс Станцию через приложение по инструкции, представленной в самом начале текста.

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В своем нынешнем виде функция звонка на Станцию другого человека имеет существенный минус. Возникает забавная ситуация: вы добавляли человека в свой умный дом только с целью звонков, а он получает возможность включать и выключать свет, если, например, в доме помимо колонки есть управляемые лампочки. Дополнительные настройки, позволяющие ограничить действия, пока не реализованы. Функция явно нуждается в доработке и на данный момент кажется актуальной только для людей, полностью доверяющих друг другу.