Как правильно пользоваться заметками на Android

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Герман Вологжанин 0

Смартфон — не только средство коммуникации, но и инструмент, помогающий в организации рабочего процесса. Мы устанавливаем будильник, чтобы проснуться вовремя, делаем напоминания в календаре, а также пользуемся вспомогательными приложениями. Одно из таких — Заметки в телефоне. Оно представляет из себя стандартную программу, которая есть на любом устройстве под управлением Android. Это приложение помогает быстро зафиксировать идею, неожиданно пришедшую в голову, а также сделать набросок или составить план для будущего проекта.

Как правильно пользоваться заметками на Android. Заметки очень полезны, но ими важно уметь пользоваться. Фото.

Заметки очень полезны, но ими важно уметь пользоваться

Где в телефоне Заметки

Обычно заметки на Андроид представлены в виде отдельного приложения, чей ярлык размещается на рабочем столе. Иногда он бывает спрятан в отдельной папке (например, «Инструменты») или в списке установленных программ, если в настройках выбран такой тип оформления главного экрана.

Где в телефоне Заметки. Иконка приложения находится на рабочем столе. Фото.

Иконка приложения находится на рабочем столе

После запуска приложения устройство покажет заметки в телефоне, если, конечно, ранее они были созданы. Наброски отображаются в виде плиток, а для получения более подробных сведений о записи необходимо кликнуть по одной из них.

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Приложение Заметки для Андроид

При желании вы можете установить другое приложение для заметок на телефон. Вот несколько вариантов, способных заменить стандартную программу:

У каждой утилиты есть плюсы и минусы, чья суть была подробно изложена в тексте с подборкой лучших приложений заметок на Андроид. В рамках текущего материала не будем уделять пристальное внимание каждой отдельно взятой программе. Лучше сосредоточимся на том, как сделать заметку в телефоне.

Как сделать заметку в телефоне

Для создания заметки на Андроиде необходимо открыть соответствующее приложение и нажать кнопку «+». Также можно обойтись без запуска программы, а просто задержать палец на ее ярлыке и выбрать опцию «Добавить задачу».

Как сделать заметку в телефоне. Сделать запись можно без запуска приложения. Фото.

Сделать запись можно без запуска приложения

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Создавая заметку на телефоне, сначала мы видим вершину айсберга, состоящую из заголовка и поля для текста. В принципе, этого может оказаться вполне достаточно для быстрой фиксации идеи. Но приложения заметок на Андроид имеют целый ряд дополнительных опций. К примеру, на моем телефоне Xiaomi можно записать аудио, добавить картинку или сделать набросок. Скорее всего, нечто подобное есть и в вашем приложении.

Как сделать заметку в телефоне. Заметка — это не только текст. Фото.

Заметка — это не только текст

Кроме того, программа позволяет менять размер шрифта и фон. А получившуюся заметку можно даже разместить на рабочем столе, чтобы уж точно ничего не потерять.

Как сделать заметку в телефоне. Заметку можно сделать напоминанием или добавить ее на рабочий стол. Фото.

Заметку можно сделать напоминанием или добавить ее на рабочий стол

Словом, функций заметок предостаточно, и вам нужно потратить хотя бы 10-20 минут на их изучение. Поверьте, это того стоит. Только учтите, что в каждом приложении заметок свой набор возможностей.

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Как перенести заметки с Андроида на Андроид

Поговорим о том, как отправить заметку. Сделать это можно несколькими способами в зависимости от того, что именно вам требуется. Хотите просто поделиться заметкой с другим человеком? Тогда действуйте так:

  1. Откройте запись в приложении.
  2. Нажмите кнопку «Поделиться».
  3. Выберите формат отправки (обычно предлагается текст или картинка).
  4. Отправьте заметку любым удобным способом (например, через мессенджер).
Как перенести заметки с Андроида на Андроид. Запись можно отправить любому человеку. Фото.

Запись можно отправить любому человеку

Также вы можете перенести заметки с телефона на телефон. Чтобы передать их таким образом, необходимо включить синхронизацию:

  1. Откройте настройки приложения.
  2. Здесь должен быть пункт с настройками аккаунта или синхронизации. В моем случае — «Xiaomi Cloud».
  3. Установите отметку напротив пункта с заметками.
  4. Нажмите кнопку синхронизации.
Как перенести заметки с Андроида на Андроид. Синхронизация позволяет работать с заметками сразу на нескольких устройствах. Фото.

Синхронизация позволяет работать с заметками сразу на нескольких устройствах

В моем приложении заметок для синхронизации используется облачное хранилище Xiaomi Cloud. Для взаимодействия с ним нужно создать Mi аккаунт. На вашем смартфоне может быть задействован другой сервис, но суть от этого не меняется.

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Чтобы в конечном итоге перенести заметки с Андроид на Андроид, на втором смартфоне должно быть установлено то же самое приложение для создания записей. Кроме того, вы должны авторизоваться в той же учетной записи и включить синхронизацию в настройках программы.

Как удалить заметки в телефоне

Теперь несколько слов о том, как удалить заметки на Андроиде. Это очень просто:

  1. Задержите палец на плитке лишней записи.
  2. Нажмите кнопку «Удалить».
  3. Подтвердите действие.
Как удалить заметки в телефоне. Можно удалить сразу все оставленные записи. Фото.

Можно удалить сразу все оставленные записи

Вы можете выделить несколько записей или сразу удалить все заметки с телефона. Получится ли их после этого восстановить? Сейчас узнаете.

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Как восстановить заметки на Андроиде

У каждого приложения для создания коротких записей есть корзина. Туда попадают удаленные заметки. Принцип ее работы отличается в зависимости от используемой программы. Где-то записи продолжают храниться во внутренней памяти, а где-то — заливаются в облако. В моем случае применяется второй вариант. И вот, как восстановить удаленные заметки:

  1. Откройте настройки приложения.
  2. Перейдите в раздел «Корзина» или откройте вкладку «Удаленные заметки в облаке».
  3. Выделите нужную запись.
  4. Нажмите кнопку «Восстановить».
Как восстановить заметки на Андроиде. Не во всех приложениях есть функция восстановления записей. Фото.

Не во всех приложениях есть функция восстановления записей

Также вам может пригодиться создание резервной копии заметок. Бэкап, кстати, позволяет не только восстановить удаленные записи, но и перенести их с одного устройства на другое:

  1. Откройте настройки программы для создания заметок.
  2. Перейдите в раздел «Резервные копии».
  3. Нажмите кнопку «Создать» или «Начать».
  4. Дождитесь завершения резервирования.
Как восстановить заметки на Андроиде. Функция резервного копирования предотвращает потерю заметок. Фото.

Функция резервного копирования предотвращает потерю заметок

То же самое можно сделать через раздел настроек телефона «Резервирование и восстановление». А еще там вы найдете кнопку «Восстановить», которая поможет вернуть удаленные заметки. Разумеется, только в том случае, если ранее был создан бэкап.

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