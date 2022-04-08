Перенос данных с одного смартфона на другой — далеко не самое простое занятие, особенно, если речь идет об устройствах разных производителей. Разные оболочки и операционные системы имеют свои ограничения и специфику: например, для переноса заметок с MIUI на другие оболочки нужен специальный софт, который позволяет различные данные пользователя, включая заметки и другие текстовые файлы. Как перенести заметки с Xiaomi на другие смартфоны, в том числе, на iPhone? Рассказываем, как это сделать максимально быстро и просто.

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Перенос данных с Xiaomi на Xiaomi

Есть три способа переноса данных между смартфонами Xiaomi и другими производителями: по Bluetooth, через Mi Mover и с помощью Mi Cloud. Разберем первый способ: перенести заметки по Bluetooth проще всего.

Откройте приложение «Заметки».

Выберите интересующий вас файл.

В правом верхнем углу нажмите «Поделиться».

В открывшемся окне выберите тип отправки файла: текстом или картинкой.

После выбора формата нажмите на значок Bluetooth и найдите нужное устройство.

Как работает Mi Mover

Еще одним удобным способом перенести заметки с Xiaomi будет использование фирменного приложения Mi Mover — это специальная программа, созданная для переноса с одного Android-смартфона на другой.

Откройте Mi Mover и выберите «Старое».

В следующем окне дайте разрешение приложению на все запросы, нажав «Принимаю».

Затем введите пин-код или графический ключ, который используете для разблокировки смартфона. После этого начнется поиск другого телефона для переноса данных.

Теперь вам нужно запустить Mi Mover на другом смартфоне и выбрать «Новое».

После того, как вы подключите смартфоны между собой, начнется перенос данных.

Как пользоваться Mi Cloud

Еще один отличный способ — фирменное облачное хранилище Mi Cloud. Для этого вам пригодится Mi-аккаунт на устройствах. Таким образом вы сможете переносить данные не только между смартфонами Xiaomi, но и другими устройствами.

Откройте Настройки и выберите название аккаунта, с которого будет выполнен вход на устройство.

Выберите Xiaomi Cloud с указанием занятого и свободного места.

Внутри настроек Xiaomi пролистайте страницу до пункта «Заметки» и активируйте ползунок.

Далее вручную выгрузите данные в облако, нажав «Синхронизация».

Не забудьте авторизоваться на другом смартфоне в том же аккаунте Mi Cloud, после чего данные будут автоматически перенесены.

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Как перекинуть данные с Xiaomi на Samsung

Для переноса заметок с Xiaomi на Samsung Mi Cloud не подойдет, но можно воспользоваться сторонними решениями. Например, приложением Smart Switch. Для начала установите его на оба устройства.

После этого откройте приложение на Xiaomi и дайте все необходимые разрешения.

Подключите оба смартфона к одной и той же Wi-Fi-сети.

В приложении на стартовом экране выберите пункт Wireless.

На смартфоне Samsung выберите «Получить данные» и ждите, пока появится подтверждение от Xiaomi.

В открывшемся окне выберите «Приложения» и поставьте отметку на нужной программе.

Таким простым способом сможете перенести на Samsung не только заметки, но и другие виды данных.

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Перенос данных с Xiaomi на Huawei

Тут важно уточнить и то, что способ переноса данных также подходит для смартфонов Honor. Для этого скачайте приложение Phone Clone, а далее последуют дополнительные манипуляции.

Откройте Phone Clone на обоих устройствах.

На новом смартфоне выберите «Это новый телефон», на старом — «Это старый телефон».

После этого отсканируйте QR-код на старом устройстве и установите соединение.

Выберите данные, которые нужно перенести, и нажмите кнопку «Перенос».

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Перенос данных с Xiaomi на Oppo

Также для переноса данных с Xiaomi на Oppo или Realme вы можете воспользоваться приложением Mi Mover: достаточно лишь скачать его из Google Play, дать разрешения и следовать инструкции, которую мы указали выше.

Также вы можете использовать отправку через Gmail: на обоих устройствах должен использоваться один и тот же аккаунт Google, то перенос произойдет через облачную синхронизацию. Это напоминает перенос по Bluetooth, но в меню вы выбираете Gmail. Информация отправится в виде текста.

Как перенести данные с Xiaomi на iPhone

Перенести данные с любого Android-смартфона можно с помощью приложения «Перенос на iOS«. Разобраться в нем не составит труда.

Скачайте приложение на Android-смартфон.

Активируйте iPhone и сделайте первоначальные настройки. Потом нажмите «Перенос данных с Android».

Запустите приложение «Перенос на iOS» и установите соединение между смартфонами по инструкции. Выберите необходимые данные.

Вот и всё! Перенос занимает в среднем 8-10 минут в зависимости от объёма данных и скорости Wi-Fi.

Вы также можете перенести заметки на iPhone с помощью Evernote — они автоматически синхронизируются между смартфоном и облаком, а установка на несколько девайсов поможет вести общие записи.