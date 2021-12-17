Как разблокировать телефон Самсунг, если забыл пароль

Сегодня у нас почти нет нужды пользоваться паролями. При регистрации на сайтах или онлайн-сервисах их генерируют менеджеры паролей. При входе они же их автоматически подставляют, сверив URL-адрес с сохранённым в памяти. А для разблокировки смартфона абсолютное большинство из нас использует биометрию. Неважно, что это будет — лицо, радужная оболочка глаза или отпечаток пальца. Главное, что благодаря им мы можем не вводить пароли. Ну, почти. Потому что время от времени биометрические токены протухают, и единственным вариантом входа остаётся ввод защитной комбинации вручную. А что делать, если ты — хоть убей — не можешь её вспомнить? Разберёмся.

Несмотря на то что забыть пароль блокировки смартфона, казалось бы, довольно сложно из-за его предельной простоты, многие исправно этим промышляют. Поэтому им приходится идти на крайние меры, чтобы получить доступ к заблокированному аппарату. Одни обращаются в сервисный центр, другие сносят прошивку своего устройства, а третьи — те, кто посообразительнее — пользуются нашими советами, потому что они не только отвечают на вопрос, как разблокировать смартфон Самсунг, если забыл пароль, но и помогают в этом на практике.

Как разблокировать телефон, если забыл пароль

Сбросить пароль от Android можно разными способами, но лучше всего использовать те, которые специально для этого предназначены. Так вы и время сэкономите, и сил потратите ощутимо меньше, потому что соответствующий софт почти всё сделает за вас. Утилита PassFab Android Unlocker выполнит все манипуляции, связанные с разблокировкой смартфона, в считанные минуты, не потребовав от вас глубоких практических познаний в перепрошивках и откатах.

Скачайте PassFab Android Unlocker себе на компьютер;

Подключите смартфон к компьютеру через кабель;

На смартфоне откройте шторку уведомлений и включите передачу файлов;

На экране PassFab Android Unlocker выберите «Удалить блокировку экрана»;

Подтвердите действие по удалению блокировки и дождитесь идентификации смартфона;

Дождитесь окончания процедуры и отключите смартфон от компьютера.

PassFab Android Unlocker

Несмотря на то что по умолчанию PassFab Android Unlocker предполагает сброс пароля на Андроид только при условии полного удаления данных, для некоторых смартфонов Samsung действует исключение. Точный список моделей не уточняется, но всегда можно проверить вручную. Если ваш аппарат выпущен Samsung, не исключено, что вам удастся сбросить его пароль, сохранив все свои данные. С одной стороны, это не очень безопасно, но зато очень удобно.

Как сбросить пароль на Андроид без компьютера

Второй способ, позволяющий разблокировать телефон, если забыл пароль, не предполагает использование компьютера, поэтому может показаться проще. Но это не совсем так, поскольку он требует знания как минимум одной пары логин-пароль для авторизации. Конечно, я говорю про Find My Device. Это онлайн-сервис Google, который позволяет удалённо найти смартфон на карте, а заодно сбросить все его настройки и пароль в том числе. Вот как всё устроено:

Откройте сервис Find My Device по этой ссылке;

Войдите в свою учётную запись Google;

Дождитесь определения своего смартфона;

После этого в карточке слева выберите «Очистить»;

Подтвердите сброс и дождитесь удаления данных.

Как сбросить пароль без потери данных

Если вы пользуетесь смартфоном Samsung, у вас есть альтернативный способ сбросить пароль. Это делается с помощью сервиса Find My Mobile от Samsung. По функциональности он ничем не отличается от Find My Device, но, говорят, в некоторых случаях позволяет удалить пароль без потери данных. Поэтому как минимум попробовать стоит. Удалить больше, чем следует, сервису всё равно будет не под силу:

Перейдите по этой ссылке на сайт Find My Mobile;

Авторизуйтесь в своей учётной записи Samsung;

В открывшемся окне нажмите кнопку разблокировки;

Подтвердите действие и дождитесь окончания процедуры.

Сброс телефона через кнопки

При необходимости можно сбросить смартфон кнопками, не используя компьютера или штатных средств. Вне зависимости от того, имеете ли вы доступ к содержимому устройства, в его прошивку встроен специальный инструмент сброса на экстренный случай, который позволяет удалить пароль смартфона со всеми данными из его памяти. Но, опять же, такую возможность предлагают не все аппараты. Поэтому подойдёт этот способ не всем. Учитывайте это.

Вызовите Пункт управления свайпом сверху вниз;

Нажмите на значок шестерёнки для перехода в «Настройки»;

В открывшемся окне найдите раздел сброса и восстановления;

Выберите полный сброс данных и подтвердите процедуру.

По результату, который за ним последует, этот способ совершенно не отличается от всех предыдущих. Другое дело, что конкретно ваш смартфон может не обладать функцией сброса без пароля. На самом деле это небольшая беда, потому что вы всегда можете воспользоваться утилитой PassFab Android Unlocker, которая и пароль удалит, и, возможно, даже данные в памяти вашего аппарата сможет сохранить. Так что, если вы не знаете, что делать, если забыли пароль, ознакомьтесь с этой инструкцией. Она вам гарантированно поможет.

Сброс пароля на Андроид. Что нужно знать