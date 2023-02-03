Как сделать фото на звонок в телефоне

Когда нам кто-то звонит, на экране смартфона появляется карточка контакта. Обычно она состоит из имени абонента и его номера. Довольно скучно, не правда ли? Однако ее можно сделать более информативной, если установить фото звонка на Андроид. Эта, казалось бы, простейшая затея нередко вызывает кучу проблем. Потому сегодня мы подробно поговорим о том, как поставить фото на контакт, разобрав все способы и нюансы, о многих из которых вы могли не знать.

Как сделать фото звонящего

Мы привыкли, что фото контакта появляется на экране, когда нам звонят через WhatsApp, Telegram или Viber. Если изображения нет, то мы не сможем установить его принудительно, так как наличие или отсутствие картинки — прерогатива владельца аккаунта в мессенджере. Иначе обстоят дела со звонками, для которых используется стандартная телефония. И вот на этот случай и предусмотрена наша инструкция, как установить фото на контакт.

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Как поставить фото на контакт

Этот способ работает на любом смартфоне вне зависимости от производителя. Он предполагает изменение настроек вашей стандартной звонилки. В качестве примера я покажу, как установить фото на контакт Xiaomi:

Запустите приложение «Телефон» (на вашем смартфоне оно может называться «Контакты» или «Звонки»). Откройте карточку абонента. Нажмите кнопку редактирования, а затем — «Добавить изображение» или «Изменить изображение», если картинка ранее уже была выбрана.

Смартфон предложит либо выбрать картинку из галереи, либо сделать фото контакта сейчас, открыв приложение камеры. После этого необходимо обрезать изображение, чтобы человек попал в кадр. Далее нажмите кнопку «ОК».

Итак, фотография присвоена, но нам нужно сделать еще один важный шаг — нажать кнопку «Сохранить». Проигнорировав это действие, вы оставите визитку абонента без картинки, а потом придется повторять все заново.

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Фото контакта из галереи

Сразу скажу, что этот способ, как установить фото на звонок, не работает на смартфонах Xiaomi и Redmi. Но на вашем устройстве, возможно, получится присвоить картинку таким образом:

Запустите галерею. Откройте фото. Вызовите контекстное меню нажатием на «три точки». Нажмите кнопку «Установить как фото контакта» или сначала «Установить как», а затем — «Контакты» (зависит от модели смартфона). Выберите карточку абонента, которому нужно присвоить изображение. Обрежьте картинку и сохраните изменения.

Вы можете пользоваться любым из двух предложенных вариантов установки фото абонента. Но порой телефон не дает поставить картинку ни одним из доступных способов. Далее расскажу о том, как это исправить.

Не ставятся фото на контакты

Если второй метод реализован не на всех смартфонах, то через приложение для вызовов можно, как кажется, запросто поставить фото на звонок. Однако после нажатия кнопки редактирования визитки не всегда отображается кнопка «Добавить изображение».

Дело в том, что присвоение фото контакту работает только с номерами из памяти телефона. Если данные вашего абонента сохранены на SIM-карте, то придется их принудительно импортировать:

Откройте настройки приложения «Телефон» или «Контакты», нажав на «три точки». Выберите опцию «Импорт с SIM-карты». Если на вашем смартфоне используется гугловская звонилка (все глобалки Xiaomi, выпущенные после 2019 года), нужно запустить приложение Google Контакты и открыть вкладку «Управление контактами». Поставьте галочку напротив абонента, чей номер нужно сохранить в памяти телефона. Нажмите кнопку «Импортировать».

А вот теперь через стандартное приложение для звонков вы можете открыть настройки карточки абонента, чей номер сохранен в памяти смартфона, и присвоить контакту фото на свой вкус.

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Как сделать фото звонка на весь экран

Обычно изображение контакта отображается в виде маленького кружка, в котором невозможно разглядеть лицо звонящего. Если вас не устраивает подобное положение дел, то попробуйте сделать фото контакта на весь экран. С этой целью предлагаю установить приложение Full Screen Caller ID или программу Full Screen Caller Photo. Затем выполните несколько простых шагов:

Запустите приложение. Разрешите работу поверх других программ. Сделайте его приложением для звонков по умолчанию.

Примите к сведению, что сторонняя программа обладает рекламой. Она появится после завершения вызова. Поэтому хорошенько подумайте, стоит ли делать фото звонка на весь экран.

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Не отображается фото при звонке

В конце скажу несколько слов о проблеме, на которую жалуются многие из тех, кто пытается установить фото на абонента. Если в приложении для звонков картинка отображается, а во время входящего вызова ее нет, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Если проблема дает о себе знать в программах, которые выводят фото звонящего на весь экран, то есть смысл принудительно изменить визитку через это приложение, а не стандартную звонилку. Возможно, сторонний софт просто не подгрузил данные, из-за чего и возникает ошибка.