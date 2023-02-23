Как установить Telegram на телефон и начать им пользоваться. Пошаговая инструкция

Популярность Telegram постоянно растет. По состоянию на 2023 год ежемесячная аудитория мессенджера составляет 700 миллионов пользователей. С каждым днем их количество увеличивается, так как многие люди переезжают в приложение Павла Дурова, отказываясь от WhatsApp и Viber. Однако новым пользователям бывает сложно освоиться в мессенджере. Чтобы вы не испытывали сложности на старте, мы решили рассказать, как настроить Телеграм на телефоне. Вашему вниманию инструкция от А до Я.

Где скачать Телеграм на Андроид

Скачать Телеграм на Андроид можно несколькими способами. Проще всего воспользоваться магазином приложений наподобие Google Play. Если же вы являетесь владельцем смартфона HUAWEI без сервисов Гугл, нужно обратиться к AppGallery.

Telegram в Google Play

Telegram в AppGallery

Еще один вариант — скачать Телеграм на телефон через официальный сайт мессенджера. Для загрузки необходимо:

Открыть сайт Telegram. Нажать кнопку «Загрузить Telegram». Дождаться окончания скачивания.

В отличие от первых двух способов, вариант с загрузкой через официальный сайт предполагает ручную установку мессенджера. Подробнее об этом поговорим далее.

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Как установить Телеграм

Если вы решили скачать приложение через магазин, то для того, чтобы установить Телеграм на телефон Андроид, нужно просто нажать кнопку «Установить». После этого начнется загрузка и последующая распаковка программы. По окончании инсталляции вы увидите на странице Telegram в Google Play или в AppGallery кнопку «Открыть». Также иконка мессенджера появится на главном экране смартфона или в меню установленных приложений.

В случае, если вы скачивали программу через официальный сайт, устанавливать Телеграм на телефон придется вручную:

Найдите скачанный APK-файл через приложение «Проводник» («Менеджер файлов») или нажмите на него во всплывающем уведомлении браузера. Откройте файл. Нажмите кнопку «Установить».

Если ранее вы не имели дело с APK, смартфон попросит дать разрешение на установку из неизвестных источников. При возникновении проблем ознакомьтесь с нашим текстом, в котором рассказывается, как установить файл APK на Android.

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Как установить Телеграм на компьютер

Помимо прочего вы можете установить Телеграм на компьютер бесплатно. Для этого нужно обратиться к официальному сайту мессенджера, нажав на кнопку снизу.

Скачать Telegram на компьютер

Программа предлагается в двух версиях: полной и портативной. В первом случае для установки Телеграм на ПК вам нужно скачать EXE-файл, запустить его и указать место сохранения.

Портативную версию устанавливать не нужно. Достаточно распаковать загруженный архив, а для запуска Телеграм на компьютере — дважды кликнуть ЛКМ по ярлыку приложения, который находится в папке.

Как зарегистрироваться в Телеграм

Если вы никогда не пользовались мессенджером Павла Дурова, понадобится создать аккаунт Телеграм. Посмотрите, как это можно сделать:

Запустите приложение. Нажмите кнопку «Start Messaging» или сразу нажмите «Продолжить на русском», чтобы перейти на родной язык. Выберите страну и укажите номер телефона. Введите код, который придет в виде SMS-сообщения.

Далее мессенджер попросит вас указать имя и фамилию. Также вы можете сразу добавить фото. А на будущее обязательно сохраните наш материал, в котором мы говорили о том, как удалить аккаунт в Телеграм.

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Как пользоваться Телеграм

После регистрации в Телеграме вы увидите главное окно приложения. Оно состоит из списка чатов. Разумеется, в случае с новыми пользователями здесь будет пусто, но вы можете добавить человека в Телеграм, выполнив несколько простых шагов:

Откройте меню нажатием на «три полоски». Перейдите в раздел «Контакты». Выберите человека, которому хотите написать.

В этом списке указаны только те пользователи, чьи номера сохранены в вашей записной книжке. Если у человека нет аккаунта в Telegram, его нужно пригласить нажатием на соответствующую кнопку.

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Также вы можете найти человека в Телеграм по номеру телефона (если он не скрыт). Нажмите кнопку поиска в правом верхнем углу, введите последовательность цифр и нажмите на аккаунт найденного пользователя. Кстати, аналогичным образом выполняется поиск телеграм-каналов (нужно ввести название).

В принципе, это вся базовая информация для людей, которые хотели узнать, как пользоваться Телеграм на телефоне. Если вы знакомы с WhatsApp и другими мессенджерами, вам не составит труда отправить сообщение в Телеграм.

Окно чата выглядит схожим образом, а помимо прочего здесь присутствуют кнопки прикрепления файлов и записи войсов. Через «три точки» открывается меню чата с дополнительными опциями. Нажатием на значок с телефонной трубкой можно совершить звонок.

Как настроить Телеграм

Познакомившись с особенностями меню приложения, необходимо правильно настроить Телеграм, чтобы в будущем не столкнуться с проблемами при взаимодействии с мессенджером. Для регулировки параметров вам необходимо перейти в раздел «Настройки».

Здесь вы увидите несколько вкладок, каждую из которых обязательно нужно посетить новичкам:

Уведомления и звуки. Здесь можно отключить уведомления Телеграм или, напротив, решить проблему, если оповещения не работают.

Здесь можно или, напротив, решить проблему, если оповещения не работают. Конфиденциальность. Раздел, через который предлагается поставить пароль на Телеграм , а также настроить отображение личных данных для посторонних людей.

Раздел, через который предлагается поставить , а также настроить отображение личных данных для посторонних людей. Данные и память. Самая важная вкладка для тех, кто жалуется на то, что Телеграм занимает много места. Именно в ней выполняется настройка хранения кэша и автозагрузки файлов.

Самая важная вкладка для тех, кто жалуется на то, что Телеграм занимает много места. Именно в ней выполняется настройка хранения кэша и автозагрузки файлов. Настройки чатов. Изменение оформления чатов, включая параметры фона и шрифта.

Остальные разделы посещайте по желанию, если, к примеру, нужно изменить язык или отключить лишнее устройство от мессенджера. Больше подробностей вы узнаете, прочитав текст с десятком советов, как правильно пользоваться Telegram.