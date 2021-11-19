Стоит ли покупать китайские смартфоны

Китайские смартфоны в последнее время переживают пик своей популярности. Ушли времена, когда в Китае делали гаджеты с корявым переводом, слабой производительностью и автономностью. Наступила по-настоящему новая эра. Нынче смартфоны от той же Xiaomi без проблем могут тягаться по мощности с новеньким Pixel, а с точки зрения автономности или скорости срабатывания отпечатка превосходить его в несколько раз. Сегодня предлагаю детально разобраться во всех нюансах китайских устройств, обсудить их отличительные особенности и окончательно понять для себя, чем мы жертвуем покупая такой телефон.

Помню бородатые времена 2010-го, когда в социальных сетях вовсю кишили разные копии Samsung Galaxy Note, Galaxy S, которые взрывались на зарядке и были абсолютно не пригодны к рутинному использованию.

Сейчас же, все иначе. Уже не стыдно ходить с новеньким POCO X3 Pro. Этот малец еще даст фору Samsung Galaxy A32 или другим среднебюджетникам. Тем не менее, многие пользователи по-прежнему остерегаются подобных аппаратов, причем не безосновательно.

Почему китайские телефоны дешевые

Обратите внимание, что несмотря на крутые характеристики, китайские смартфоны все равно часто стоят дешевле аналогов от Samsung и Apple. Почему же так происходит? На самом деле этому есть абсолютно понятное объяснение.

Реклама в MIUI

Первое, на что я бы хотел обратить внимание — реклама в оболочке китайских смартфонов. Недооценивать ее точно не стоит. Посмотрите на известных селебрити, которые рекламируют разные товары в Инстаграм и получают с этого сотни тысяч долларов. На рынке смартфонов все то же самое.

Думаю, что многие слышали, что заработок на одном смартфоне компании Xiaomi не превышает 9% от стоимости производства. Для сравнения, в 2017 году с одного iPhone чистая прибыль компании Apple составляла около 18%, а у Huawei и Oppo — порядка 10%. Ну вот вам, пожалуйста, топ за свои деньги.

Схема простая. Встраиваем рекламу в фирменную оболочку и получаем сумму гораздо больше. Ненавидите рекламу в смартфоне? Считаете ее бесполезной? Спросите себя, готовы ли вы заплатить за смартфон на 100 долларов больше?

Плюс, добавьте сюда внедрение в свои устройства инструменты отслеживания пользователей. Ведь фирменный браузер Xiaomi постоянно сливает рекламодателям вашу информацию, цена за которую достаточно большая.

Отличия китайской версии от глобальной

Китайские смартфоны, поставляемые на внутренний рынок, имеют ряд особенностей, которые отличают их от версий, предназначенных для остального мира. В частности, здесь нет доступа ко многим международным сервисам, имеются внутренние сервера для хранения данных, есть большие нюансы по работе с GMS.

Перед тем, как начать пользоваться смартфоном, надо его активировать. В китайской версии обычно по умолчанию доступно лишь два языка — их собственный и английский. Плюс, по умолчанию стоит собственный регион, изменить который не так просто.

При выпуске глобальных версий смартфоны приходится сильно дорабатывать. Добавлять туда различные языки, сертификаты и прочее. Добавьте сюда же стоимость таможни. Все это сильно сказывается на стоимости устройств. Поэтому версии Global стоят дороже.

Ремонт смартфонов Xiaomi

Пользователи айфонов сильно гордятся, что их устройства могут получать актуальную прошивку по пять, а то и по шесть лет. Android-девайсы тоже подтягиваются к таким тенденциям, однако должное сервисное обслуживание последние получают редко.

Сегодня в России многие сервисы по ремонту почти никогда не имеют в наличии комплектующих, что значительно затрудняет процесс ремонта подобных устройств. Обычно сервисные центры заказывают их из Китая. Поэтому часто проще купить новый смартфон, чем ждать месяц починки.

Возьмите тот же Samsung, который имеет фирменные центры почти во всех крупных городах. Это очень помогает пользователям, но и стоимость от этого становится выше. Как говорила мне моя мама в детстве: мы слишком бедные, чтобы покупать смартфоны Dexp.

Качество смартфонов Xiaomi

Опять же, странно. И в Xiaomi, и в Samsung стоит один и тот же процессор, а второй стоит дороже чуть ли не в 1,5 раза. Неужели столько забирает бренд? Во-первых, не будем забывать про обслуживание, о котором было сказано выше. Во-вторых, смартфон это не только комплектующие, но и качество их сборки.

Статистика штука сложная. Если говорить про процент брака в смартфонах, то здесь есть много нюансов. Для начала следует сказать, что статистика по поломке устройств зависит от количества продаж. И здесь, ясно-понятно, лидирует Samsung. Но, если считать все в абсолютных значениях, цифры рисуются совсем другие.

Брак в китайских гаджетах — дело обычное. Часто в сети можно встретить новость, где говорится, что одна из бюджетных моделей Xiaomi поставляется с браком уже много лет, и только сейчас компания берется за дело. Теперь представьте, что происходит со смартфонами менее известных моделей?

Даже если комплектующие очень хорошие, установлены они крайне небрежно. Ну и, конечно, не забывайте про дизайн. Большинство китайских смартфонов похожи друг на друга, как две капли воды. Ни о каком дизайнерском отделе и речи идти не может. Возьмем топовый iPhone, своруем оттуда идею и готово.

Да, у Samsung и Apple тоже есть бракованные смартфоны, не будем спорить. Но чаще всего, если вы столкнетесь с подобным, просто отнесете его в сервисный центр и получите такое же, но полностью новое устройство. Причем на время пока гаджет находится на проверке, в некоторых местах вам еще и дадут в пользование другой смартфон, который не сильно отличается от вашего.

хорошие китайские телефоны

Но не стоит грести всех под одно. Даже среди китайских гаджетов встречаются по-настоящему топовые устройства. Правда стоят они тоже немало.

Например, генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь в прошлом году заявил, что стоимость компонентов Xiaomi Mi 11 вполне сопоставима с аналогичной у iPhone 12 от Apple.

Но, опять же, не все так очевидно. В понятие «стоимость компонентов» входят только используемые материалы. Никаких научных исследований прочности, сертификации по стандартам IPX, затрат на перевозку здесь не учитывается. Это важно иметь ввиду. Также не забывайте, что представитель Xiaomi говорил о ценах на китайском рынке, что тоже очень важно.

Камеры китайских смартфонов

Покажите мне на человека, который не обращает внимания на камеру при покупке смартфона. По факту, каждый бренд имеет свои отличительные черты. iPhone часто желтит, Samsung добавляет резкости, китайские смартфоны — сильно высветляют кадр.

В сети можно встретить некоторые самостоятельные исследования на этот счет, но имейте это ввиду. Сфотографировать ночь так, чтобы это была ночь, будет достаточно сложно. Oppo, Xiaomi или Huawei часто сильно высвечивают картинку, упуская при этом важные детали интерьера.

В своих предыдущих статьях я уже говорил, что освещение играет важную роль в хорошем кадре. Так вот здесь деталей на самом деле очень много. Человеческий глаз интересует не столько количество света, сколько различия в тонах на снимке. Мы часто отмечаем, что вот здесь было темно, а тут, наоборот, есть какой-то свет. Так вот китайцы упускают этот момент из виду.

На самом деле подводных камней у китайских смартфонов тысячи. Я лишь обозначил некоторые из них. Подводя итоги, я бы сказал так: Есть возможность менять смартфон каждые два года — смело покупайте Xiaomi. Планируете ходить с телефоном долго — стоит подумать.

Ну и, конечно, покупать себе подобные гаджеты должен человек, который хорошо разбирается в характеристиках смартфонов. Только так он сможет полностью оценить все за и против, не повестись на 108 МП в камере, а затем выбрать достойное решение. Хотите стать одним из таких — подписывайтесь на нас в Телеграм и не пропускайте ни одной новости.

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