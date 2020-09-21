Как скачать обои из iOS 14 и с iPad Air 4 на любой Android

Говорят, что все пользователи Android хотят iPhone. Я не знаю, так ли это на самом деле, но, если проанализировать интерес к статьям с инструкциями по воплощению некоторых функций iOS на Android, складывается впечатление, что желающих пересесть на платформу Apple предостаточно. Но если изменить аппараты на базе ОС от Google с функциональной точки зрения в принципе вполне реально и по силам любому пользователю, то вот внести коррективы в его оформление практически невозможно. Единственный способ сделать это – установить обои из iOS.

Как на Android включить управление нажатиями по задней крышке из iOS 14

Apple относится к числу тех немногих производителей, которые реально заморачиваются над созданием обоев рабочего стола для своих устройств. Они не просто заставляют штатных дизайнеров нарисовать в фотошопе что-нибудь прикольное, а по-настоящему прорабатывают внешний вид обоев, посыл, стилистику и мельчайшие элементы. Иногда даже ради этого приглашаются сторонние художники, которые благодаря свежему взгляду могут создать нечто совершенно невообразимое и недоступное всем остальным. Вот вам обои из iOS 14.

Где взять обои из iOS 14

На самом деле в iOS 14 не так много новых обоев – всего три пары. Несмотря на то что доступны они все скопом, если немного приглядеться, можно понять, что у каждой светлой обоины есть более тёмный аналог, который активируется при включении ночной темы. Но поскольку в большинстве Android-смартфонов отсутствует соответствующий переключатель, вам придётся переключаться между ними вручную, либо, если вам не принципиально, оставить что-нибудь одно и пользоваться только этим изображением.

Как iOS 14 испортит жизнь пользователям Android

Чтобы скачать обои из iOS 14 на Android, перейдите по этой ссылке;

Выберите понравившееся изображение и откройте его, нажав на его миниатюру;

В открывшемся окне выберите контекстное меню и нажмите «Скачать»;

Перейдите в «Галерею», найдите загруженную картинку и установите в качестве заставки рабочего стола или на экран блокировки.

Обои с iPad Air 4

Поскольку обоев в iOS 14 действительно не очень много, я решил добавить сюда же изображения рабочего стола из прошивки нового iPad Air. Несмотря на то что они имеют соотношение сторон 4:3, а не 2:1, как того требует большинство Android-смартфонов, они исполнены в такой стилистике, что, если часть будет обрезана, то ничего страшного не произойдёт. Просто при установке выберите тот кроп, который устраивает вас больше всего. А, если штатное приложение «Галереи» по умолчанию не даёт такой возможности, скачайте «Обои» от Google – оно так умеет.

Что я люблю в iOS больше, чем в Android

Не знаю, как вам, а лично мне обои из прошивки iPad Air 4 нравятся даже больше. В отличие от штатных изображений iOS 14, эти выглядят как-то нетипично, но при этом не кричат о том, что пользователь, который их устанавливает, сходит с ума по Apple и всеми фибрами души жаждет пересесть на iPhone. Очевидно, в Купертино догадывались, что не все фанатеют по логотипу яблока, а потому решили ограничиться только лишь узорами, не делая ставки на брендинг. На выходе получилось очень здорово.