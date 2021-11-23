Как сканировать QR-код вакцинации. Всё, что нужно знать

Мир изменился. Сегодня уже почти невозможно попасть в какое-либо заведение без QR-кода, подтверждающего факт вакцинации от COVID-19. К этой практике можно относиться как угодно, но очевидно, что она с нами надолго. Поэтому, дабы сохранять возможность перемещения, многие решаются сделать прививку, пусть и ради одного только пропуска. Другое дело, что время от времени в работе системы сертификации возникают сбои, и QR-коды временно перестают работать, а у некоторых не активируются в принципе. Значит, лучше проверить свой QR до того, как вас развернут на входе в кафе или торговый центр у дома.

Как в Chrome на Android сделать ссылку QR-кодом

По сути, QR-код вакцинации ничем не отличается от обычного. Так что и сканировать их можно точно так же. Однако ключевое слово здесь именно «можно», потому что зачастую использовать для этого традиционные инструменты сканирования не очень удобно. Попробуем разобраться, с чем это связано и как удобнее и быстрее всего распознать QR-код вакцинации, в том числе, если он находится на том же смартфоне, а другого под рукой у вас нет.

Как проверять QR-код вакцинации

Ключевое неудобство сканирования QR-кода вакцинации обычным сканером QR-кодов заключается в длительности всей процедуры. Зачастую они не срабатывают автоматически, а требуют не только навести объектив на код и дождаться распознавания, но и кликнуть по ссылке, ведущей на страницу Госуслуг или сайта mos.ru со всей необходимой информации о вакцинации.

Поэтому лучше всего пользоваться автоматизированными решениями. Например, Стоп.Коронавирус.

Скачайте приложение Госуслуги Стоп.Коронавирус;

Запустите его и пройдите авторизацию через Госуслуги;

Здесь нажмите «Проверить QR-код сертификата»;

Наведите объектив камеры на QR-код и получите сводку.

Где взять QR-код вакцинации, как сохранить его в смартфоне и быстро показать

Приложение Госуслуги Стоп.Коронавирус работает автоматически и специально заточено под сканирование QR-кодов вакцинации. Поэтому оно не только не требует нажимать на ссылку, но и не перебрасывает вас в браузер, отображая данные сертификата прямо внутри себя. Это удобнее, чем каждый раз совершать кучу ненужных действий, особенно, если сканирование поставлено на поток.

Но этот совет скорее пригодится тем, кто по долгу службы вынужден проверять те самые сертификаты вакцинации. А как же быть обычным пользователям, которые ещё даже не знают, как проверить, работает ли QR-код, по которому их предположительно должны пропускать во все заведения общественного питания и другие организации, где установлен пропускной режим. Нужно прибегнуть к сканированию фото или скриншота.

Как сканировать QR-код с фото

Немногие знают, что существуют такие приложения для сканирования QR-кодов, которые распознают их без использования камеры, не требуя задействовать второе устройство. Но, прежде всего, вам потребуется получить собственный QR-код, сохранив его в память своего смартфона:

Перейдите на Госуслуги и авторизуйтесь;

В поиске на сайте вбейте слово «вакцинации»;

Откройте вкладку «Сертификат вакцинации»;

Пролистайте вниз и сделайте скриншот QR-кода.

Как добавить QR-код вакцинации в Google Pay

Теперь можно переходить непосредственно к сканированию:

Скачайте приложение «Сканер QR & штрих-кодов»;

Запустите его и вверху экрана нажмите на галерею;

Выберите в списке скриншот с QR-кодом вакцинации;

Перейдите по предложенной ссылке и проверьте его работу.

Если всё будет в порядке, сертификат будет окрашен в зелёный цвет. Это свидетельствует о том, что он действителен, а значит, вы можете проходить в так называемые бесковидные заведения. Правда, учитывайте, что для того, чтобы вас пропустили, необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность. Если такового нет, вас могут развернуть прямо на входе. То же самое произойдёт, если сертификат истёк. В этом случае он будет окрашен в красный цвет.