Где взять QR-код вакцинации, как сохранить его в смартфоне и быстро показать

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Иван Кузнецов 2

Обязанность предъявлять QR-коды вакцинации на входе в магазины, торговые центры и другие заведения публичного посещения, которую ввели в большинстве регионов России, явно останется с нами надолго. Хотите вы этого или нет, но, теперь, чтобы войти в какой-нибудь Макдоналдс или Бургер Кинг, нужно быть привитым и иметь соответствующий документ, который подтверждает факт вакцинации. Несмотря на то что многие уже реально привились, они даже не подозревают, где брать тот самый QR-код, который у них всюду просят, и — что самое главное — как удобно хранить его в смартфоне.

QR

QR-код вакцинации можно получать только после прививки. А вот сохранить его в смартфоне можно разными способами

По умолчанию QR-код привитым от новой коронавирусной инфекции выдаётся на двух носителях: на бумажном сертификате, который вручают сразу после введения второго компонента вакцины, и в электронном — на Госуслугах. В принципе, можно носить с собой и бумажку.

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Но, во-первых, это не так удобно, а, во-вторых, от регулярного использования она со временем обязательно придёт в негодность. Значит, будем задействовать смартфон. Тем более что способов сохранить и показать QR-код при необходимости с его помощью куда больше одного.

Как быстро показать QR-код о прививке

Первый способ получить QR-код в быстрый доступ предлагает приложение Яндекса:

  • Скачайте приложение Яндекса себе на смартфон;
  • Запустите его и нажмите на кнопку вызова Алисы;
Яндекс

Алиса будет показывать ваш QR-код по запросу

  • Скажите «Алиса, покажи мой QR-код вакцинации»;
  • Авторизуйтесь в предложенном окне сайта Госуслуг.

Правда, для этого нужно включить Алису как голосового помощника по умолчанию. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельной статье.

В следующий раз авторизация не потребуется. Приложение запомнит ваши учётные данные и позволит мгновенно и без лишних манипуляций получать доступ к QR-коду. Так что потом, когда вам потребуется подтвердить факт вакцинации, вы сможете просто попросить. Да, вот так просто. Вам не придётся искать свой сертификат вакцинации самостоятельно.

Где сохранить QR-код в телефоне

Если вы не хотите включать Алису вместо Google Ассистента, есть другой способ. Он заключается в том, чтобы добавить QR-код в приложение Тинькофф:

  • Запустите приложение Тинькофф у себя на смартфоне;
  • В строке с историями нажмите на «Добавить QR-код»;
тинькофф

Тинькофф предлагает хранить QR-код в банковском приложении

  • Подтвердите добавление и авторизуйтесь на Госуслугах;
  • Дождитесь авторизации и загрузка QR-кода в приложение.

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Теперь, чтобы показать QR-код, вам потребуется запустить Тинькофф, перейти в свой профиль (имя) на главном экране приложения и нажать на «Ваш QR-код». Тинькофф сам перерабатывает его, так что на карточке будут указаны ваши данные, которые не будут скрыты за звёздочками. Впрочем, ничего страшного в этом нет, потому что обычно при входе требуют не только сам сертификат, но и паспорт.

Как добавить QR-код о вакцинации

Третий способ чуть сложнее в настройке, но зато более удобен с точки зрения практического использования, особенно, если нет приложения Тинькофф банка, а Google Ассистента на Алису менять не хочется:

  • Откройте сайт или приложение Госуслуг и авторизуйтесь;
  • В поиске по запросу «вакцинации» найдите свой сертификат;
Госуслуги

Для начала вам нужно найти свой QR-код на Госуслугах

  • Откройте его и пролистайте страницу до раздела с QR-кодом;
  • Сделайте скриншот экрана с QR-кодом и сохраните его в галерею.

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В принципе, на этом уже можно остановиться, потому что даже скриншот QR-кода работает как обычный и позволяет вам проходить везде, где требуется подтверждать факт вакцинации. Другое дело, что это не очень удобно — каждый раз искать нужное изображение в галерее, где у вас наверняка хранятся сотни или даже тысячи фотографий. Поэтому мы переходим ко второму этапу:

  • Скачайте приложение Pass2Pay из Google Play;
  • Запустите его и выберите «Добавить изображение»;
Google Pay

Теперь QR-код будет храниться у вас в Google Pay

  • Найдите скриншот с QR-кодом вакцинации и добавьте его;
  • Заполните все поля, пролистайте вниз и добавьте код в Google Pay.

После этого QR-код вакцинации всегда будет храниться в Google Pay, откуда вы сможете получать к нему быстрый доступ. По умолчанию для этого достаточно запустить приложение платёжного сервиса и выбрать QR-код. Однако некоторые смартфоны поддерживают быстрый вызов всех карт и сертификатов по двойному нажатию клавиши питания.

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2 комментария
  1. Pupsik

    С точки зрения безопасности — корректно давать доступ приложению Pass2Pay к Госуслугам?

  2. Matou13

    А просто показать QR-код, скачанный с Госуслуг нельзя? Обязательно надо подключать кучу програм? )))

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