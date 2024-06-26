Как убрать значок наушников на телефоне Android

Когда мы подключаем к смартфону аудиогарнитуру, Андроид переходит в режим наушников. На экране появляется соответствующая иконка, а звук начинает воспроизводиться через внешнее устройство. Так происходит в идеале, но иногда значок наушников горит без видимой причины, когда гарнитура не подключена к Андроиду. Казалось бы, ну пускай отображается иконка… Но вся загвоздка заключается в том, что при появлении значка наушников нет звука на на телефоне, из-за чего, можно запросто пропустить входящий звонок и уж точно не получится послушать музыку через встроенные динамики.
Почему телефон показывает значок наушников
Если на экране появился значок подключенных наушников, значит Андроид думает, будто к нему действительно подключена гарнитура. Но почему? Самая частая причина возникновения проблемы — засорение разъема.
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Поэтому, чтобы убрать значок и вернуть звук, нужно почистить разъем для наушников. В этом вам поможет канцелярская скрепка, обмотанная кусочком бумаги или ваты, либо самая обычная зубочистка.
Еще одна популярная причина того, что телефон показывает значок наушников — попадание влаги в разъем. Если устройство падало в воду, или вы пользовались им под дождем, обязательно дайте Андроиду просохнуть. Также протрите его разъем скрепкой или зубочисткой, обмотанной ватой.
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Хуже всего, если вы видите значок наушников без наушников по причине поломки разъема. В таком случае придется обращаться в сервисный центр. Но порой значок наушников на экране является следствием программного сбоя, который можно устранить в домашних условиях. Так что не торопитесь бежать за помощью к мастеру.
Как убрать значок наушников на Андроиде
Что делать, если появился значок наушников? В первую очередь выполните несколько простых действий, помогающих при решении большинства проблем, даже не связанных напрямую с гарнитурой:
- подключите и отключите наушники;
- выполните очистку оперативной памяти Андроид;
- перезагрузите смартфон.
Чаще всего это помогает. Но на смартфонах с поддержкой FM-радио, которые используют гарнитуру в качестве антенны, зачастую значок наушников висит из-за сбоя в приложении, отвечающего за работу радио. Проблема решается его принудительным закрытием или очисткой:
- Откройте настройки устройства.
- Перейдите в раздел «Приложения».
- Найдите «FM-радио».
- В настройках приложения нажмите кнопку «Очистить», а затем — «Закрыть».
Также, если вы не испытываете потребности в FM-радио, можно удалить приложение на Андроид. Но, если проблему не удастся решить, придется обращаться к радикальным мерам — сбросу настроек телефона. При условии, что значок наушников появился и пропал звук из-за программного сбоя, это обязательно поможет. Однако сброс настроек Андроид приведет к полному удалению данных, а потому необходимо будет заранее создать резервную копию.
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Что делать, если есть значок наушников и нет звука
Если ничего не помогло, и телефон все равно показывает значок наушников, придется обращаться в сервисный центр, так как с высокой долей вероятности проблема связана с серьезной неисправностью разъема. Впрочем, и с ней можно жить, по крайней мере некоторое время, в чем вам поможет бесплатное приложение Disable Headphone. Оно позволяет принудительно отключить режим наушников, даже если смартфон думает, что вы продолжаете использовать гарнитуру.
Чтобы отключить значок наушников на телефоне и вернуть звук, вам понадобится:
- Запустить Disable Headphone.
- Нажать кнопку «Speaker» для переключения звука на динамик.
- Проверить звук, нажав кнопку «Test Sound».
Со временем проблема может вернуться, поэтому используйте Disable Headphone исключительно как временную меру и своевременно обращайтесь в сервисный центр, ведь не исключено, что значок наушников на экране — признак более серьезной неисправности, чем поломка разъема.