Как убрать значок наушников на телефоне Android

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Герман Вологжанин

Когда мы подключаем к смартфону аудиогарнитуру, Андроид переходит в режим наушников. На экране появляется соответствующая иконка, а звук начинает воспроизводиться через внешнее устройство. Так происходит в идеале, но иногда значок наушников горит без видимой причины, когда гарнитура не подключена к Андроиду. Казалось бы, ну пускай отображается иконка… Но вся загвоздка заключается в том, что при появлении значка наушников нет звука на на телефоне, из-за чего, можно запросто пропустить входящий звонок и уж точно не получится послушать музыку через встроенные динамики.

Как убрать значок наушников на телефоне Android. Значок часто появляется без видимых на то причин. Фото.

Значок часто появляется без видимых на то причин

Почему телефон показывает значок наушников

Если на экране появился значок подключенных наушников, значит Андроид думает, будто к нему действительно подключена гарнитура. Но почему? Самая частая причина возникновения проблемы — засорение разъема.

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Поэтому, чтобы убрать значок и вернуть звук, нужно почистить разъем для наушников. В этом вам поможет канцелярская скрепка, обмотанная кусочком бумаги или ваты, либо самая обычная зубочистка.

Почему телефон показывает значок наушников. Разъем можно прочистить и голой зубочисткой. Иллюстрация: wikihow.com. Фото.

Разъем можно прочистить и голой зубочисткой. Иллюстрация: wikihow.com

Еще одна популярная причина того, что телефон показывает значок наушников — попадание влаги в разъем. Если устройство падало в воду, или вы пользовались им под дождем, обязательно дайте Андроиду просохнуть. Также протрите его разъем скрепкой или зубочисткой, обмотанной ватой.

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Хуже всего, если вы видите значок наушников без наушников по причине поломки разъема. В таком случае придется обращаться в сервисный центр. Но порой значок наушников на экране является следствием программного сбоя, который можно устранить в домашних условиях. Так что не торопитесь бежать за помощью к мастеру.

Как убрать значок наушников на Андроиде

Что делать, если появился значок наушников? В первую очередь выполните несколько простых действий, помогающих при решении большинства проблем, даже не связанных напрямую с гарнитурой:

Чаще всего это помогает. Но на смартфонах с поддержкой FM-радио, которые используют гарнитуру в качестве антенны, зачастую значок наушников висит из-за сбоя в приложении, отвечающего за работу радио. Проблема решается его принудительным закрытием или очисткой:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Приложения».
  3. Найдите «FM-радио».
  4. В настройках приложения нажмите кнопку «Очистить», а затем — «Закрыть».
Как убрать значок наушников на Андроиде. Этот способ поможет, если проблема возникла после прослушивания FM-радио. Фото.

Этот способ поможет, если проблема возникла после прослушивания FM-радио

Также, если вы не испытываете потребности в FM-радио, можно удалить приложение на Андроид. Но, если проблему не удастся решить, придется обращаться к радикальным мерам — сбросу настроек телефона. При условии, что значок наушников появился и пропал звук из-за программного сбоя, это обязательно поможет. Однако сброс настроек Андроид приведет к полному удалению данных, а потому необходимо будет заранее создать резервную копию.

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Что делать, если есть значок наушников и нет звука

Если ничего не помогло, и телефон все равно показывает значок наушников, придется обращаться в сервисный центр, так как с высокой долей вероятности проблема связана с серьезной неисправностью разъема. Впрочем, и с ней можно жить, по крайней мере некоторое время, в чем вам поможет бесплатное приложение Disable Headphone. Оно позволяет принудительно отключить режим наушников, даже если смартфон думает, что вы продолжаете использовать гарнитуру.

Скачать Disable Headphone

Чтобы отключить значок наушников на телефоне и вернуть звук, вам понадобится:

  1. Запустить Disable Headphone.
  2. Нажать кнопку «Speaker» для переключения звука на динамик.
  3. Проверить звук, нажав кнопку «Test Sound».
Что делать, если есть значок наушников и нет звука. Это приложение — временная мера. Фото.

Это приложение — временная мера

Со временем проблема может вернуться, поэтому используйте Disable Headphone исключительно как временную меру и своевременно обращайтесь в сервисный центр, ведь не исключено, что значок наушников на экране — признак более серьезной неисправности, чем поломка разъема.

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