Как удалить сообщение в Telegram или очистить весь чат

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Герман Вологжанин

Думаю, многие из вас после отправки сообщения в Telegram жалели об этом. И хотя говорят, что из песни слов не выкинешь, в случае с мессенджером Павла Дурова популярная русская пословица работает не всегда. Иногда все написанное можно выбросить на свалку истории одним нажатием даже до момента, когда адресат прочитает послание. Сегодня вы узнаете, как удалить сообщение в Телеграм и воспользоваться другими полезными функциями приложения, которые помогают избежать неприятных ситуаций.

Как удалить сообщение в Telegram или очистить весь чат. Случайно отправили сообщение в Telegram? Попробуйте его удалить. Фото.

Случайно отправили сообщение в Telegram? Попробуйте его удалить

Можно ли удалить сообщение в Телеграмме

Удаляет ли Телеграм сообщения? Да, но только с вашей подачи или по желанию собеседника. Причем, в отличие от WhatsApp, Telegram не устанавливает временных ограничений. Удалить отправленное сообщение можно в любой момент вне зависимости от того, когда оно было написано. На выбор доступно два действия:

  • удалить у себя;
  • удалить у себя и собеседника.

В первом случае послание исчезнет только у вас, а во втором даже у адресата, и он никогда не увидит его содержание. Кроме того, вы можете удалить сообщение собеседника. Вот только актуально это в случае с личной перепиской. В публичных чатах удастся избавиться только от своих постов.

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Как удалить сообщение в Телеграм

Ну что, давайте разбираться, как удалить сообщение в Телеграмме. Для избавления от необдуманного послания нужно:

  1. Открыть чат.
  2. Выделить интересующее сообщение, задержав на нем палец в течение 1-2 секунд.
  3. Нажать кнопку в виде мусорного ведра.
  4. Поставить галочку напротив пункта «Также удалить для…», если вы хотите, чтобы собеседник тоже больше не видел сообщение.
  5. Нажать кнопку «Удалить».
Как удалить сообщение в Телеграм. Не забудьте поставить галочку, если хотите удалить сообщение у собеседника. Фото.

Не забудьте поставить галочку, если хотите удалить сообщение у собеседника

После этого сообщение исчезнет. Причем это произойдет на всех устройствах, где вы используете Telegram. Переустановка приложения не поможет восстановить переписку. Впрочем, тему возврата удаленных сообщений мы затронем позже.

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Автоудаление сообщений в Telegram

Помимо прочего в Telegram есть функция автоматического удаления сообщений, когда они исчезают по истечению определенного количества времени с момента прочтения. Активировать опцию можно только в личном чате, то есть в группа провернуть подобный трюк не получится. Чтобы включить автоудаление в Телеграмме, понадобится:

  1. Открыть переписку.
  2. Тапнуть по аватарке собеседника, чтобы открыть его профиль.
  3. Нажать на «три точки».
  4. Перейти в раздел «Автоудаление».
  5. Выбрать временной промежуток.
Автоудаление сообщений в Telegram. Автоудаление работает и в секретных, и в обычных чатах. Фото.

Автоудаление работает и в секретных, и в обычных чатах

Также вы можете включить автоудаление для всех чатов, где открыта такая возможность. Для этого необходимо посетить раздел настроек Telegram, который называется «Конфиденциальность».

Читайте также: Зачем нужен секретный чат в Telegram и как его создать

Как удалить чат в Телеграм

Если вы вдруг поняли, что все общение с человеком было ошибкой, удалите переписку в Телеграм. Тогда исчезнут сразу все сообщения (в том числе и у собеседника при активации соответствующей опции). Взгляните, как очистить чат в Телеграмме:

  1. Откройте переписку.
  2. Нажмите на «три точки».
  3. Выберите «Очистить историю».
  4. При необходимости поставьте галочку напротив пункта «Также удалить для…».
  5. Подтвердите действие.
Как удалить чат в Телеграм. Можно очистить содержимое чата или удалить полностью, чтобы он исчез из общего списка. Фото.

Можно очистить содержимое чата или удалить полностью, чтобы он исчез из общего списка

После этого будут удалены все сообщения, но окно диалога останется в списке. Чтобы избавиться и от него, используйте опцию «Удалить чат», также доступную в контекстном меню, которое вызывается нажатием на «три точки».

Как удалить удаленное сообщение в Телеграм

Смоделируем ситуацию: вы удалили сообщение, но забыли поставить галочку напротив пункта «Также удалить для…». В таком случае ваш собеседник продолжит видеть содержимое переписки. Как тогда удалить удаленное сообщение в Телеграмме? К сожалению, это получится сделать исключительно путем полной очистки чата в Telegram, о чем мы говорили ранее. Избавиться от одного сообщения при таком сценарии удастся только через аккаунт собеседника.

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Можно ли восстановить удаленное сообщение. На этот вопрос был дан исчерпывающий ответ в нашем тематическом материале. Если коротко, то вернуть удаленное сообщение не получится. Но есть несколько лазеек, позволяющих обойти ограничение или по крайней мере сохранить переписку перед ее очисткой.

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