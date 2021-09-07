Как улучшить качество фото на слабом телефоне с Android

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что сегодня уже почти все смартфоны делают снимки довольно высокого качества, это правило не распространяется на совсем уж бюджетные модели. Их производители не только используют откровенно посредственные матрицы и оптику, но и не особенно заморачиваются над программным обеспечением, которое играет не меньшую роль, чем хорошая аппаратная основа. Поэтому и рассчитывать на то, что снимать они будут хоть сколь-нибудь вменяемо, явно не приходится. Но выход есть.

Google Camera Go

Google Camera появилась и на слабых Android-смартфонах

Само собой, в техническом плане изменить нам уже ничего не удастся. Потому что нельзя просто так извлечь из смартфона модуль камеры, а потом заменить его на новый. Поэтому нужно действовать, исходя из реальных возможностей.

Почему вам не нужен смартфон с новой камерой от Samsung

А раз аппаратные исправления возможными не представляются, значит, остаётся только ПО, которое – вопреки расхожему мнению – сегодня играет по-настоящему большую роль в качестве фотосъёмки. Значит, его мы и будем менять в нашем смартфоне.

Что умеет Google Camera

Google camera

Google Camera позволяет делать ночные снимки светлыми

Группа разработчиков выпустила порт Google Camera Go за номером 2.5, который отлично подходит для слабых смартфонов на Android. Google специально разработала её для аппаратов с железом начального уровня, чтобы у них тоже была возможность делать хорошие снимки в любых условиях.

По сути, это та же Гугл Камера, которая устанавливается на смартфоны линейки Pixel, но со слегка урезанной функциональностью и адаптированная для работы на устройствах с маломощным процессором и небольшим объёмом ОЗУ.

Почему не работает Гугл камера и что с этим делать

Ключевая фишка Google Camera Go – это поддержка ночного режима съёмки Night Sight. Он позволяет делать снимки в условиях недостаточного освещения, выдавая на выходе уже осветлённый кадр. Однако есть и другие режимы, которые, как правило, недоступны на устройствах начального уровня.

Например, портретный режим, который размывает фон за объектом съёмки, сохраняя в фокусе только его. Но, в отличие от Google Camera, Go-версия экономит пространство в памяти устройства и показывает, на сколько ещё фотографий хватит имеющегося места.

Как установить Google Camera на свой телефон

Портированная версия Google Camera Go совместима с широким спектром устройств. Главное, чтобы процессор, который лежит в основе смартфона, был произведён компанией Qualcomm, а версия Android была не ниже 8.0. Если ваш аппарат соответствует этим требованиям, проблем с установкой быть не должно:

  • Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Безопасность»;
  • Здесь включите параметр «Неизвестные источники»;
Gcam Go

Этот порт GCam go распространяется через Telegram

Поскольку это Go-версия Google Camera, она будет лишена части функций, характерных для классической сборки приложения. Поэтому здесь не будет следующих режимов:

  • Улучшенная цифровая стабилизация при съёмке видео;
  • Режим астрографии для съёмки звёздного неба ночью;
  • Функция превращения обычных фотографий в портретные;
  • Функция изменения направления освещения на готовом снимке;
  • Улучшенный режим съёмки в формате HDR+;
  • Улучшенный цифровой зум с минимальной потерей качества.

Как работает камера под экраном телефона и какие у нее недостатки

Несмотря на это, установить Google Camera Go – особенно если у вас смартфон начального уровня – всё равно стоит. Благодаря поддержке нейросетей качество фотографий будет выше. Умные алгоритмы изучают кадр, улучшают его и выдают на выходе более усовершенствованную версию с более высоким уровнем детализации и контраста.

Про ночной режим я уже и не говорю. Многие современные флагманы не имеют такого режима, поэтому возможность получить его на устройстве начального ценового сегмента – реально дорогого стоит. Другое дело, что скачивать порт нужно только на надёжных ресурсах, чтобы не нарваться на троян или вирусное ПО.

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