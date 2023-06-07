Как ускорить видео и сделать таймлапс на Android

Подавляющее большинство владельцев смартфонов использует камеру исключительно для того, чтобы делать фото. Ограничиваясь базовыми потребностями, люди не задействуют даже 10% ее потенциала. А ведь помимо привычных опций вроде съемки видео современные смартфоны умеют делать таймлапс на Андроид. Не знаете, что это такое? Сейчас объясню, а еще расскажу, как сделать таймлапс из обычного видео или сразу включить его во время записи.

Что такое таймлапс

Таймлапс — это то, как называется ускоренная съемка. Обычно мы записываем видео со скоростью 1x, однако дополнительный режим позволяет увеличить ее до 1000x и даже больше в зависимости от модели устройства. Хорошо, а зачем кому-то вообще может понадобиться делать видео быстрее?

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Чтобы самостоятельно ответить вопрос, достаточно вбить в поиске YouTube и любого другого видеохостинга слово «timelapse», которое переводится на русский язык как промежуток времени. По этому запросу вы найдете кучу залипательных роликов, изображающих изменения окружающего пространства. Например, рост растений.

Также режим таймлапс позволяет снять оживленную улицу, заход и восход Солнца, движение облаков или звездное небо. Разумеется, этими сценариями возможности режима не ограничиваются, а потому не бойтесь проявить свою фантазию.

Как ускорить съемку на телефоне

Съемка таймлапс должна быть предусмотрена стандартным приложением камеры на телефоне. Чтобы записать ускоренное видео, понадобится:

Открыть вкладку «Еще» (как правило, именно здесь скрывается необходимая нам функция). Выбрать режим «Таймлапс» (на некоторых моделях называется «Ускоренная съемка»). Нажать кнопку в виде таймера, чтобы настроить скорость записи, а также продолжительность ролика. Запустить съемку нажатием на кнопку затвора.

Не исключено, что вы не сможете найти этот режим, поскольку он является нишевым, и некоторые производители его попросту игнорируют. Но не переживайте, ведь есть специальные приложения для ускоренной съемки.

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Приложение для таймлапса

Итак, если стандартная программа не предполагает наличие функции записи ускоренного видео, установите одно из приложений для таймлапса на Андроид:

Работают они так же, как и стандартная камера на смартфоне. Вам предлагается изменить скорость видео и выбрать его продолжительность. Кроме того, перед съемкой таймлапс на Андроид не забудьте узнать, как настроить камеру в профессиональном режиме, поскольку при использовании ускоренного формата не работает искусственный интеллект и приходится самостоятельно выставлять нужные для красивой картинки параметры.

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Как правильно снимать таймлапс

Скорость таймлапса порой достигает 1800x. Это значит, что для записи 10-секундного ролика камера должна оставаться неподвижной на протяжении 5 часов. А при использовании камеры мобильное устройство быстро разряжается. Если вы решите включить таймлапс на улице, то вам не обойтись без повербанка для телефона. Рекомендую купить Baseus Power Bank, который доступен в версии на 10000 или 20000 мАч, а еще поддерживает быструю зарядку.

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Одновременно с этим важно понимать, что обычный человек не сможет держать устройство в статичном состоянии больше пары минут. Поэтому вам понадобится штатив для телефона. На AliExpress даже очень хорошие модели стоят всего 1 тысячу рублей.

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Все остальное — на ваше усмотрение. Не старайтесь сразу устанавливать самую высокую скорость. Попробуйте записать первое видео таймлапс, чтобы понять, как работает режим, после чего вы сможете проявить весь креатив. Разумеется, если эта функция камеры Андроид придется по душе.

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Как ускорить видео на телефоне

Если вы слишком поздно узнали о такой функции приложения камеры, то можете сделать таймлапс из обычного видео. Порой для этого даже не требуются специальные программы и удается ограничиться стандартным редактором:

Откройте видео в «Галерее». Нажмите кнопку редактирования. Перейдите в раздел изменения скорости. Выберите нужный вариант. Сохраните получившийся ролик.

Если вы не найдете редактор в стандартной «Галерее», то установите одно из следующих приложений для ускорения видео:

Но учтите, что этот способ ускорения видео на Андроид не самый оптимальный. Максимальное значение, которое я встретил — 100x в приложении YouCut, в то время как стандартная программа камеры на моем смартфоне предлагает скорость таймлапса до 1800x. Впрочем, не обязательно гнаться за впечатляющими цифрами, ведь главное — реализация авторской задумки.