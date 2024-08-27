Как установить и обновить приложение Т-Банка на Андроид-смартфоне

Приложения санкционных банков уже достаточно давно пропали из магазинов Google Play и App Store. И если у владельцев смартфонов Apple никаких альтернатив App Store пока что нет, то вот тем, кто пользуется Андроидом, повезло гораздо больше. Благо, что разработчики не ограничивают вас в том, откуда вы будете скачивать программы для вашего телефона. Вот только банковские клиенты — это не игры, которые можно загрузить с любого левого сайта и наслаждаться. Тут важно получить приложение без всяких вирусов и прочих неприятностей, чтобы не лишиться денег.

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Именно поэтому мы решили собрать все варианты, откуда можно скачать приложение Т-Банка и благополучно установить его на смартфон. В этой статье представлены только официальные способы загрузки, которые продвигает сам банк, а значит, они полностью безопасны и вы не столкнетесь ни с какими проблемами при их использовании.

Установить приложение Т-Банк

Первый и самый простой способ установить приложение Т-Банка на свой смартфон — это воспользоваться официальным сайтом. Там всегда выложена самая свежая версия, и ее легко можно скачать и установить на смартфон. Вот как это можно сделать:

Откройте любой браузер на вашем смартфоне;

Перейдите по этой ссылке на официальный сайт Т-Банка;

Пролистайте до второго варианта и нажмите на кнопку «Скачать приложение Т-Банк»;

Дождитесь, пока загрузка будет завершена, и коснитесь скачанного файла;

Подтвердите установку.

Обратите внимание, что установочный файл приложения Т-Банка весит почти 400 МБ. Поэтому, если у вас на мобильном интернете мало трафика, то лучше дождитесь подключения к Wi-Fi. Так будет проще. Аналогичным образом можно обновить Т-Банк на смартфоне. Просто вновь зайдите на сайт, скачайте файл и нажмите на него для установки. В этот раз смартфон предложит вам не установить программу с нуля, а именно обновить.

Скачать приложение Т-Банк на Андроид

Однако многим не нравится такой способ установки и обновления Т-Банка. В этой ситуации можно воспользоваться сторонними магазинами приложений. В Google Play его уже давно нет, зато из Huawei App Gallery и Galaxy Store от Samsung приложение Т-Банка благополучно можно скачать. У меня на смартфоне этих магазинов нет, зато установлен RuStore, из которого Т-Банк вам тоже никто не помешает загрузить. Если его у вас все еще нет, то самое время исправить это недоразумение:

Перейдите через любой браузер на сайт RuStore;

Загрузите на ваш смартфон магазин приложений и установите его;

Откройте RuStore и в поиске введите «Т-Банк». Программа будет предлагать авторизоваться под учетной записью социальной сети «ВКонтакте» , но этого можно не делать;

, но этого можно не делать; Нажмите кнопку «Скачать» и дождитесь, пока приложение будет загружено на ваш телефон;

Нажмите «Установить» и разрешите установку из неизвестных источников для RuStore;

Подтвердите установку приложения «Т-Банк».

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Все! Т-Банк установлен на ваш смартфон без каких-либо проблем. Если же вы только заказали карту Black или Platinum, то в момент доставки приложение на ваш смартфон может установить представитель банка. Он не только решит вопрос непосредственно с загрузкой, но и со входом в личный кабинет.

Обновить приложение Т-Банк на телефоне

Сторонние магазины приложений не только хороший способ скачать Т-Банк на ваш смартфон, но и обновить программу. Там всегда видно, что доступна новая версия, и вы легко можете ее загрузить на свой аппарат. На примере RuStore вот как это делается:

Откройте RuStore на вашем смартфоне;

Перейдите на вкладку «Моё»;

В списке «Обновления» найдите приложение «Т-Банк»;

Нажмите кнопку «Обновить»;

Как только программа будет загружена, нажмите «Установить»;

Подтвердите действие во всплывающем окне.

Согласитесь, что удобно? Я именно так предпочитаю обновлять приложения всех банков, попавших под санкции. Точно знаешь, что это официальный клиент и проблем с ним возникнуть не должно.

Как обновить Т-Банк на Андроиде

Если же вы категорический противник установки и использования сторонних магазинов приложений и предпочитаете загружать апдейты через официальные ресурсы банка, то для вас есть еще один классный способ обновить Т-Банк на Андроиде. Зацените:

Откройте приложение Т-Банка на смартфоне и авторизуйтесь в нем;

на смартфоне и авторизуйтесь в нем; Нажмите на вкладку «Еще» в правом нижнем углу экрана;

Пролистайте в самый низ до блока «Дополнительно»;

Если есть более новая версия приложения, то рядом с версией будет отображаться кнопка «Обновить»;

Нажмите на нее для загрузки обновления Т-Банка;

Как только скачивание завершится, коснитесь уведомления об этом для запуска установки.

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В принципе, если у вас уже есть на смартфоне приложение Т-Банка, то это самый удобный и быстрый способ его обновить. Не надо никуда заходить, ставить другие магазины приложений и прочее. Выбирайте тот вариант, который вам больше понравился, и пользуйтесь на здоровье.