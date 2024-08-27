Как установить и обновить приложение Т-Банка на Андроид-смартфоне

  2. Темы
  3. Полезно знать
Кирилл Пироженко

Приложения санкционных банков уже достаточно давно пропали из магазинов Google Play и App Store. И если у владельцев смартфонов Apple никаких альтернатив App Store пока что нет, то вот тем, кто пользуется Андроидом, повезло гораздо больше. Благо, что разработчики не ограничивают вас в том, откуда вы будете скачивать программы для вашего телефона. Вот только банковские клиенты — это не игры, которые можно загрузить с любого левого сайта и наслаждаться. Тут важно получить приложение без всяких вирусов и прочих неприятностей, чтобы не лишиться денег.

Как установить и обновить приложение Т-Банка на Андроид-смартфоне. Обновить Т-Банк можно несколькими способами. Изображение: journal.tinkoff.ru. Фото.

Обновить Т-Банк можно несколькими способами. Изображение: journal.tinkoff.ru

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ. ПОТОМ СПАСИБО СКАЖЕШЬ

Именно поэтому мы решили собрать все варианты, откуда можно скачать приложение Т-Банка и благополучно установить его на смартфон. В этой статье представлены только официальные способы загрузки, которые продвигает сам банк, а значит, они полностью безопасны и вы не столкнетесь ни с какими проблемами при их использовании.

Установить приложение Т-Банк

Первый и самый простой способ установить приложение Т-Банка на свой смартфон — это воспользоваться официальным сайтом. Там всегда выложена самая свежая версия, и ее легко можно скачать и установить на смартфон. Вот как это можно сделать:

Установить приложение Т-Банк. Скачайте Т-Банк с официального сайта. Фото.

Скачайте Т-Банк с официального сайта

  • Откройте любой браузер на вашем смартфоне;
  • Перейдите по этой ссылке на официальный сайт Т-Банка;
  • Пролистайте до второго варианта и нажмите на кнопку «Скачать приложение Т-Банк»;
  • Дождитесь, пока загрузка будет завершена, и коснитесь скачанного файла;
  • Подтвердите установку.

Обратите внимание, что установочный файл приложения Т-Банка весит почти 400 МБ. Поэтому, если у вас на мобильном интернете мало трафика, то лучше дождитесь подключения к Wi-Fi. Так будет проще. Аналогичным образом можно обновить Т-Банк на смартфоне. Просто вновь зайдите на сайт, скачайте файл и нажмите на него для установки. В этот раз смартфон предложит вам не установить программу с нуля, а именно обновить.

Скачать приложение Т-Банк на Андроид

Однако многим не нравится такой способ установки и обновления Т-Банка. В этой ситуации можно воспользоваться сторонними магазинами приложений. В Google Play его уже давно нет, зато из Huawei App Gallery и Galaxy Store от Samsung приложение Т-Банка благополучно можно скачать. У меня на смартфоне этих магазинов нет, зато установлен RuStore, из которого Т-Банк вам тоже никто не помешает загрузить. Если его у вас все еще нет, то самое время исправить это недоразумение:

Скачать приложение Т-Банк на Андроид. Скачайте и установите Т-Банк из сторонних магазинов приложений. Фото.

Скачайте и установите Т-Банк из сторонних магазинов приложений

  • Перейдите через любой браузер на сайт RuStore;
  • Загрузите на ваш смартфон магазин приложений и установите его;
  • Откройте RuStore и в поиске введите «Т-Банк». Программа будет предлагать авторизоваться под учетной записью социальной сети «ВКонтакте», но этого можно не делать;
  • Нажмите кнопку «Скачать» и дождитесь, пока приложение будет загружено на ваш телефон;
  • Нажмите «Установить» и разрешите установку из неизвестных источников для RuStore;
  • Подтвердите установку приложения «Т-Банк».

❗️У НАС ЕСТЬ СУПЕР-КЛАССНЫЙ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧАЙСЯ, НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ

Все! Т-Банк установлен на ваш смартфон без каких-либо проблем. Если же вы только заказали карту Black или Platinum, то в момент доставки приложение на ваш смартфон может установить представитель банка. Он не только решит вопрос непосредственно с загрузкой, но и со входом в личный кабинет.

Обновить приложение Т-Банк на телефоне

Сторонние магазины приложений не только хороший способ скачать Т-Банк на ваш смартфон, но и обновить программу. Там всегда видно, что доступна новая версия, и вы легко можете ее загрузить на свой аппарат. На примере RuStore вот как это делается:

Обновить приложение Т-Банк на телефоне. Обновить Т-Банк через RuStore можно одной кнопкой. Фото.

Обновить Т-Банк через RuStore можно одной кнопкой

  • Откройте RuStore на вашем смартфоне;
  • Перейдите на вкладку «Моё»;
  • В списке «Обновления» найдите приложение «Т-Банк»;
  • Нажмите кнопку «Обновить»;
  • Как только программа будет загружена, нажмите «Установить»;
  • Подтвердите действие во всплывающем окне.

Согласитесь, что удобно? Я именно так предпочитаю обновлять приложения всех банков, попавших под санкции. Точно знаешь, что это официальный клиент и проблем с ним возникнуть не должно.

Как обновить Т-Банк на Андроиде

Если же вы категорический противник установки и использования сторонних магазинов приложений и предпочитаете загружать апдейты через официальные ресурсы банка, то для вас есть еще один классный способ обновить Т-Банк на Андроиде. Зацените:

Как обновить Т-Банк на Андроиде. Разрешите установку из неизвестных источников и обновите Т-Банк непосредственно из приложения. Фото.

Разрешите установку из неизвестных источников и обновите Т-Банк непосредственно из приложения

  • Откройте приложение Т-Банка на смартфоне и авторизуйтесь в нем;
  • Нажмите на вкладку «Еще» в правом нижнем углу экрана;
  • Пролистайте в самый низ до блока «Дополнительно»;
  • Если есть более новая версия приложения, то рядом с версией будет отображаться кнопка «Обновить»;
  • Нажмите на нее для загрузки обновления Т-Банка;
  • Как только скачивание завершится, коснитесь уведомления об этом для запуска установки.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

В принципе, если у вас уже есть на смартфоне приложение Т-Банка, то это самый удобный и быстрый способ его обновить. Не надо никуда заходить, ставить другие магазины приложений и прочее. Выбирайте тот вариант, который вам больше понравился, и пользуйтесь на здоровье.

Теги
Лонгриды для вас
В России снизили беспошлинный порог для онлайн-покупок. Сколько вам придется переплатить за смартфон с AliExpress?

Покупка смартфонов и другой техники из-за рубежа — выгодное решение, позволяющее сэкономить до 30-40% стоимости товара относительно его цены в российской рознице. Однако у всего есть свои минусы. На прошлой неделе мы рассказывали, как продавцы обманывают покупателей на AliExpress, а в скором времени у любителей заказывать товары из-за границы появится еще одна проблема — снижение беспошлинного порога, обязывающего не только оплачивать стоимость смартфона и любого другого продукта, но и налог за его ввоз на территорию России.

Читать далее
Как отвечать на звонки, не прикасаясь к экрану смартфона

Чтобы на Андроид ответить на звонок, нужно провести по экрану или нажать сенсорную кнопку. Насколько это удобно? Давайте представим себе ситуацию: вы готовите ужин, и именно в этот момент поступает входящий. Или такой пример: вы идете по улице в 30-градусный мороз, как вдруг начинает звонить телефон. Очевидно, в таких случаях крайне неудобно принимать входящие. В первой ситуации сначала нужно помыть или хотя бы вытереть руки, а во второй — снять перчатки, рискуя отморозить конечности. Но как ответить на звонок, не прикасаясь к экрану?

Читать далее
Смартфонам Xiaomi не нужен фотошоп! Смотрите, какие функции есть в редакторе фото на MIUI и HyperOS

Смартфон — не самое подходящее устройство для редактирования фото. Как правило, встроенные возможности позволяют лишь применить фильтр, а дополнительные приложения совсем чуть-чуть расширяют стандартную функциональность, дополняя ее бесконечными рекламными баннерами. Но это не касается редактора фото на Xiaomi, который обладает массой интересных фишек, помогающих не только обработать снимок, но и, например, распознать текст.

Читать далее