Как установить сервисы Google на Huawei. Новый рабочий способ

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Иван Кузнецов 0

Отсутствие сервисов Google в прошивке смартфонов Huawei и Honor стало ключевой причиной снижения их популярности. Многие пользователи отказались покупать устройства этих брендов, не желая быть подопытными кроликами, на которых испытывают хоть и перспективные, но малоприменимые в текущих реалиях технологии и решения. Что и говорить, если часть приложений из AppGallery требует для работы наличия сервисов Google? Хорошо, что на земле ещё не перевелись умельцы, которые могут адаптировать службы поискового гиганта для смартфонов Huawei и Honor.

Huawei

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Решение, которое позволяет установить сервисы Google на аппараты Huawei и Honor, называется Googlefier. Довольно символично, вы не находите? По сути, эта штука действительно «огугливает» несовместимые смартфоны, позволяя их владельцам в полной мере насладиться преимуществами, которые дарит доступ к GMS.

Сервисы Google на смартфонах Huawei

В основе Googlefier лежит методика LZ Play, которая появилась около года назад и позволяла с удобством установить все сервисы GMS без исключения. Ходили слухи, что Huawei тайно договорилась с Google о предоставлении доступа к своим службам через вот этот пиратский сервис. На это указывало наличие подписанного сертификата. Однако по истечении какого-то времени служба безопасности поискового гиганта заблокировала такую возможность, и пользователи смартфонов Huawei снова остались у разбитого корыта.

Как установить Googlefier

Установка сервисов Google посредством Googlefier производится не менее просто:

Googlefier

Установка Googlefier выглядит вот так

  • Перейдите в Chrome – «Скачанные файлы» и запустите Googlefier;
  • Следуя инструкциям на экране, авторизуйтесь со своей учётной записью Google;
Сервисы Google на Huawei

Сервисы GMS на Huawei могут работать через сторонние инструменты

  • Подтвердите установку и дождитесь окончания процедуры.

Почему не устанавливается Googlefier

Помимо того, что очень важно неукоснительно следовать инструкциям на экране, нужно помнить, что Googlefier работает не со всеми смартфонами. Вот кратки список аппаратов, на которые не стоит пытаться установить сервисы Google с помощью этой утилиты:

  • Смартфоны, которые из коробки поддерживают сервисы Google;
  • Смартфоны, которые работают под управлением EMUI 11;
  • Смартфоны, которые работают под управлением Android 7, 8, 9;
  • Смартфоны, у которых установлен патч безопасности от 15 июля и позднее.

Может ли Google заблокировать GMS


Утверждается, что, если вы уже пробовали установить сервисы Google каким бы то ни было способом на свой смартфон Huawei (при условии, что он не поддерживает их из коробки), рекомендуется устанавливать Googlefier на чистый смартфон. То есть для этого нужно выполнить сброс до заводских настроек. Предварительно рекомендуется сохранить резервную копию, чтобы иметь возможность восстановить все данные, которые хранились в памяти смартфона до сброса, и не потерять их после установки GMS.

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Мы не знаем, как долго будет работать Googlefier, поэтому не рассчитывайте на то, что установленные таким сервисы Google никогда не отключатся. В какой-то момент поисковый гигант может заблокировать такую возможность, как ранее неоднократно поступал с аналогичными инструментами установки своих служб. Ведь, как показала практика, Google имеет возможность отслеживать всё, что происходит на смартфонах под управлением Android, в том числе Huawei и Honor. Поэтому не будет ничего удивительного, если блокировка случится ещё до того, как вы попробуете накатить Googlefier.

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