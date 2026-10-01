Спустя десять месяцев после выхода HUAWEI Mate 80 компания показала в Китае новое поколение своих главных флагманов. В линейку Mate 90 вошли сразу пять смартфонов, и у двух из них есть то, чего не предлагал ни один массовый флагман: к ним можно пристегнуть настоящую камеру с большим сенсором и зумом. Звучит как мечта мобильного фотографа, но у новинок есть нюансы — и по цене, и по тому, как ими пользоваться в России. Разбираю, чем отличаются все пять моделей, как работает съёмная камера и какой смартфон я бы взял.

Пять смартфонов в новой линейке HUAWEI

Премьера прошла 1 октября 2026 года, продажи в Китае уже стартовали. Вот все модели линейки и их стартовые цены в пересчёте на рубли:

Mate 90 — от 5 999 юаней (около 77 500 рублей);

— от 5 999 юаней (около 77 500 рублей); Mate 90 Pro — от 6 999 юаней (около 90 400 рублей);

— от 6 999 юаней (около 90 400 рублей); Mate 90 Pro Max — от 9 499 юаней (около 122 600 рублей);

— от 9 499 юаней (около 122 600 рублей); Mate 90 Pro Max Collector’s Edition — от 10 999 юаней (около 142 000 рублей);

— от 10 999 юаней (около 142 000 рублей); Mate 90 RS — от 12 999 юаней (около 167 800 рублей).

Флагманы заметно подорожали: базовый Mate 90 прибавил к цене предшественника 1 300 юаней, Mate 90 Pro — 1 000 юаней, Mate 90 Pro Max — 1 500 юаней. Общее у всех моделей — HarmonyOS 7.0, защита IP68/69, стереодинамики, ИК-пульт, отправка SMS через спутники Beidou и Tiantong и поддержка eSIM. Весной так же было с линейкой Pura: в Китае она вышла на HarmonyOS, а на мировой рынок Pura 90s приехали с другой системой — к этому ещё вернёмся.

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Съёмная камера Ruiying Z10 — главная фишка линейки

Та самая камера, которую можно пристегнуть к смартфону, называется HUAWEI Ruiying Z10. Это не чехол с линзой, а отдельный модуль со своей оптикой:

сенсор — 50 Мп размером 1 дюйм;

— 50 Мп размером 1 дюйм; объектив — зум с переменной кратностью до 10x, эквивалентное фокусное расстояние 24–240 мм, диафрагма f/2.0–4.5;

— зум с переменной кратностью до 10x, эквивалентное фокусное расстояние 24–240 мм, диафрагма f/2.0–4.5; крепление — специальные пазы на корпусе смартфона;

— специальные пазы на корпусе смартфона; связь со смартфоном — через три пин-контакта.

Пристегнуть камеру можно не к любому Mate 90, а только к двум моделям с креплением: Collector’s Edition и Mate 90 RS. При этом в комплект камера не входит: её продают отдельно за 5 999 юаней, это около 77 500 рублей. Collector’s Edition вместе с камерой обойдётся примерно в 219 500 рублей — дороже двух обычных Mate 90.

Mate 90 и Mate 90 Pro — почти одинаковые флагманы

Младшие модели — по сути один смартфон на разных процессорах: Kirin 9030 у Mate 90 и Kirin 9035 у Mate 90 Pro. У обоих экран 6,75 дюйма LTPO OLED с частотой 1–120 Гц и ШИМ 1 440 Гц, защитное стекло Kunlun Glass 3 и батарея на 6600 мАч с беспроводной зарядкой на 50 Вт. Дизайн задней панели обновили: нижняя четверть крышки алюминиевая, остальное — переливающаяся вставка, как отсылка к Mate 60.

Кроме процессора, у Pro всего три отличия:

зарядка — 100 Вт по проводу вместо 66 Вт;

— 100 Вт по проводу вместо 66 Вт; перископ — 50 Мп с зумом 3,75x и макросъёмкой вместо 3,6x без макро;

— 50 Мп с зумом 3,75x и макросъёмкой вместо 3,6x без макро; вес — 222 г вместо 217 г.

Остальные камеры одинаковые: основная на 50 Мп с переменной диафрагмой f/1.4–4.0, широкоугольная на 40 Мп и спектральный датчик Red Maple 3, который, по данным HUAWEI, на 37% лучше передаёт цвета.

Купить HUAWEI Mate 80 Pro

Если ждать новинку не хочется, напомню: прошлогодний HUAWEI Mate 80 Pro уже продаётся в России, и стоит он 70–80 тысяч рублей — дешевле китайского Mate 90 Pro в пересчёте. У него перископ на 48 Мп с зумом 3,85x, батарея на 5750 мАч и зарядка на 100 Вт, а главное, глобальная версия работает на EMUI с поддержкой Android-приложений.

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Pro Max с перископом на 200 Мп и четырьмя SIM-картами

Старший смартфон линейки изменился сильнее всех. У Mate 90 Pro Max экран 6,9 дюйма с двухслойной LTPO OLED-матрицей, процессор Kirin 9050, а в старших версиях — Kirin 9050 Pro. Вот что поменялось по сравнению с Mate 80 Pro Max:

камера — вместо двух перископов на 50 Мп один на 200 Мп с зумом 3,75x и макросъёмкой;

— вместо двух перископов на 50 Мп один на 200 Мп с зумом 3,75x и макросъёмкой; батарея — 6800 мАч вместо 6000 мАч;

— 6800 мАч вместо 6000 мАч; беспроводная зарядка — 50 Вт вместо 80 Вт, проводная осталась на 100 Вт;

— 50 Вт вместо 80 Вт, проводная осталась на 100 Вт; SIM-карты — две nano-SIM и две eSIM, в режиме ожидания работают сразу три.

HUAWEI называет Mate 90 Pro Max первым смартфоном с поддержкой четырёх SIM-карт. Весит он 234 г. Версия Collector’s Edition внутри почти такая же, но получила крепление для камеры Ruiying Z10 и особо прочное стекло Basalt Kunlun 3.

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Люксовая версия за четверть миллиона

Mate 90 RS — это Mate 90 Pro Max в премиальном корпусе. У смартфона титановая рама, задняя крышка из стекла Basalt Kunlun третьего поколения и антибликовое покрытие экрана. Как и у Collector’s Edition, здесь есть крепление для камеры Ruiying Z10. Начинка та же, что у Pro Max: Kirin 9050 Pro, 16 ГБ оперативной памяти, перископ на 200 Мп и батарея на 6800 мАч.

Смартфон весит 248 г и выпускается в белом, чёрном и красно-белом цветах. Цены зависят от объёма памяти:

16/512 ГБ — 12 999 юаней (около 167 800 рублей);

— 12 999 юаней (около 167 800 рублей); 16 ГБ/1 ТБ — 14 999 юаней (около 193 600 рублей);

— 14 999 юаней (около 193 600 рублей); 16 ГБ/2 ТБ — 18 999 юаней (около 245 300 рублей).

С камерой Ruiying Z10 старшая версия RS выходит дороже 320 тысяч рублей. Это смартфон не для тех, кто считает деньги, а для тех, кто хочет самый статусный HUAWEI.

Выйдет ли новый смартфон в России

О продажах в России HUAWEI пока ничего не объявляла. Главная проблема китайских версий — система: HarmonyOS 7.0 в Китае не поддерживает Android-приложения напрямую, поэтому привычные российские банки и сервисы на ней не поставить. Подробнее о том, как она устроена, мы рассказывали в статье о том, как HarmonyOS работает без Android-приложений.

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Глобальные версии HUAWEI выходят на EMUI, где Android-приложения работают, хотя без сервисов Google. В прошлом году Mate 80 вышел в Китае 25 ноября, а глобальный Mate 80 Pro представили 26 февраля 2026 года — через три месяца. Если HUAWEI повторит график, глобальные Mate 90 стоит ждать в начале 2027 года, но обещаний компания не давала. Будет ли в глобальной линейке версия с креплением для камеры, тоже неизвестно.

Какой HUAWEI Mate 90 брать — мой вывод

Если выбирать только по характеристикам, я бы распределил модели так:

Mate 90 — для тех, кому нужен флагман HUAWEI с большой батареей без доплаты за быструю зарядку;

— для тех, кому нужен флагман HUAWEI с большой батареей без доплаты за быструю зарядку; Mate 90 Pro — лучший баланс: зарядка 100 Вт и макро за 1 000 юаней сверху;

— лучший баланс: зарядка 100 Вт и макро за 1 000 юаней сверху; Mate 90 Pro Max — для тех, кто снимает на зум и хочет самую ёмкую батарею;

— для тех, кто снимает на зум и хочет самую ёмкую батарею; Collector’s Edition — для энтузиастов, которым нужна съёмная камера с дюймовым сенсором;

— для энтузиастов, которым нужна съёмная камера с дюймовым сенсором; Mate 90 RS — для тех, кому важны статус и материалы.

Но покупать китайский Mate 90 в России сейчас я не советую: без Android-приложений смартфон за 80–250 тысяч рублей превращается в дорогую игрушку. Разумнее дождаться глобальных версий, а если флагман HUAWEI нужен уже сейчас, взять Mate 80 Pro за 70–80 тысяч рублей. Съёмная камера — самая интересная идея сезона, но платить за неё больше 200 тысяч рублей стоит только тем, кто действительно готов носить с собой второй модуль. Обсудить новинки HUAWEI можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.