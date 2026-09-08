Ношу HUAWEI Watch Fit 4 уже полгода — и в целом доволен. Лёгкие, точные, батареи хватает надолго. Но это бюджетная модель с прямоугольным корпусом, о которой я рассказывал в подборке смарт-часов HUAWEI. А теперь появился новый кандидат. В Россию привезли HUAWEI Watch GT 7, и это — другой уровень: круглый корпус из нержавеющей стали, встроенный GPS, автономность до 21 дня и серьёзный набор спортивных режимов. 8 сентября часы поступили в продажу, и на Яндекс Маркете на них сейчас крупная скидка. Разбираю все три модели.

Женские часы на 41 мм

Младшая модель в линейке — и самая компактная. Корпус 41.3×41.3 мм из нержавеющей стали весит около 36-37 граммов без ремешка. Для женщин и тех, кто не любит массивные модели — это правильный выбор, продолжающий традиции Watch GT 4, о которых рассказывал мой коллега Иван Кузнецов.

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Экран: круглый AMOLED 1.32 дюйма, разрешение 466×466 точек, яркость до 3000 нит. Сравниваю с моими Fit 4 — разница в яркости заметна сразу, на улице в солнечный день GT 7 выигрывает. Автономность заявлена до 14 дней — вдвое меньше, чем у старших версий, плата за компактный корпус.

Цена: от 22 999 рублей

Купить HUAWEI Watch GT 7 (41 мм)

Что внутри: пульсомер, пульсоксиметр, барометр, датчик температуры тела, шагомер, магнитометр. GPS встроенный — маршруты пишутся без телефона. Bluetooth-звонки, NFC, IP69, ремешки из фторкаучука или композитной кожи. Обновлённые режимы для лыжников: карта 3000 курортов, детальная статистика спуска, измерение перегрузок. Для велосипедистов: предзагрузка маршрутов, предупреждения о подъёмах и поворотах, синхронизация с велостанками через FTMS. Следить за актуальными ценами удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

HUAWEI Watch GT 7 с большим экраном

Та же начинка, другой масштаб. Корпус 46×46 мм, экран 1.47 дюйма — заметно больше чем у 41-мм версии. Весит 51.3 грамма без ремешка — уже ощутимо на запястье, но для мужских рук в самый раз.

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Главное преимущество перед 41 мм: автономность до 21 дня. Три недели без зарядки — полтора раза в месяц поставить на беспроводную зарядку. Для тех, кто не хочет думать о заряде часов — принципиально удобнее.

Цена: от 22 999 рублей

Купить HUAWEI Watch GT 7 (46 мм)

Технически идентичен 41-мм версии: те же датчики, тот же GPS, те же спортивные режимы, тот же NFC. Разница только в размере и автономности. Зарядка беспроводная 20 Вт — быстро, без проводов. На Яндекс Маркете сейчас действует скидка 3 000 рублей — HUAWEI Watch GT 7 за 22 999 рублей вместо 25 999-27 999 рублей в зависимости от размера. Обсудить часы можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Самые навороченные смарт-часы

HUAWEI Watch GT 7 Pro — флагман линейки с принципиально другим набором возможностей. Корпус из титанового сплава вместо нержавеющей стали — легче и прочнее. Только один размер: 46 мм.

Цена: от 28 999 рублей

Купить HUAWEI Watch GT 7 Pro

Главные отличия от базовой модели:

ЭКГ-датчик снимает электрокардиограмму прямо на запястье, помогает выявить признаки аритмии и риска коронарной недостаточности;

снимает электрокардиограмму прямо на запястье, помогает выявить признаки аритмии и риска коронарной недостаточности; датчик глубины и режим фридайвинга — водозащита EN13319 до 40 метров, а не просто IP69;

— водозащита EN13319 до 40 метров, а не просто IP69; режим гольфа — специализированная статистика для игроков;

— специализированная статистика для игроков; ремешки из фторкаучука без кожаных вариантов, как у базовой.

Всё остальное идентично GT 7: те же датчики здоровья, тот же GPS, те же лыжные и велосипедные режимы, та же автономность до 21 дня. На Яндекс Маркете HUAWEI Watch GT 7 Pro за 28 999 рублей — скидка 4 000 рублей от рекомендованной цены. Актуальные новости о HUAWEI публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Какую модель выбрать — говорю прямо

Три модели для трёх разных людей — и выбор между ними довольно очевидный, если понять, кто вы:

Берите HUAWEI Watch GT 7 41 мм, если у вас тонкое запястье. Компактнее, легче — всё остальное то же самое, кроме автономности.

Берите HUAWEI Watch GT 7 46 мм, если хотите максимальную автономность при минимальной цене. 21 день без зарядки — это реально три недели забыть про зарядник.

Берите HUAWEI Watch GT 7 Pro, если занимаетесь фридайвингом, хотите ЭКГ на запястье или следите за работой сердца серьёзно.

Сам я смотрю на 46-мм версию: мои HUAWEI Watch Fit 4 хороши, но прямоугольный корпус всё же не так элегантен, как круглый. А 21 день автономности против 10 у Fit 4 — весомый аргумент для апгрейда. Актуальные новости о смарт-часах публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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