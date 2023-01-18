Как узнать электронную почту на телефоне

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Герман Вологжанин 0

Электронная почта на телефоне Андроид играет очень важную роль, позволяя не только вступать в переписку, но и проходить авторизацию на различных ресурсах, используя e-mail в качестве логина. У каждого из нас есть почтовый адрес и не один, однако зачастую мы обращаемся к нему всего пару-тройку раз за все время эксплуатации смартфона и быстро забываем его. Если вы не хотите заниматься созданием нового e-mail, то благодаря этому материалу сможете понять, как узнать почту на Андроид.

Как узнать электронную почту на телефоне. Если вы забыли свою почту, но не хотите создавать новую, то попытайтесь найти логин на телефоне. Фото.

Если вы забыли свою почту, но не хотите создавать новую, то попытайтесь найти логин на телефоне

Как узнать свою почту на телефоне

Если человек забыл почту на Андроиде, но помнит, что когда-то открывал свой ящик и даже пользовался им на телефоне, то можно узнать e-mail, запустив приложение, предназначенное для обмена письмами. Например, Gmail. Далее нужно тапнуть по иконке учетной записи и взглянуть на адрес, указанный под именем пользователя.

Как узнать свою почту на телефоне. Вне зависимости от используемого приложения адрес проверяется одинаково. Фото.

Вне зависимости от используемого приложения адрес проверяется одинаково

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То же самое можно сделать и в других приложениях, где когда-либо использовался e-mail. В частности, через браузер. Запустите веб-обозреватель и нажмите на иконку аккаунта, после чего вы сможете узнать адрес почты, посмотрев на логин, размещенный под именем.

Как узнать свою почту на телефоне. Если вы проходили авторизацию в браузере, то почту можно узнать через него. Фото.

Если вы проходили авторизацию в браузере, то почту можно узнать через него

Кроме того, все аккаунты, в которые вы заходите на своем смартфоне, автоматически сохраняются. Это касается и электронной почты. Поэтому у вас есть возможность узнать адрес e-mail через настройки телефона:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация».
  3. Выберите сервис своей почты, если он есть в списке.
  4. Ознакомьтесь со всеми аккаунтами, привязанными к сервису.
Как узнать свою почту на телефоне. Помните, что почта может быть привязана не только к Google. Фото.

Помните, что почта может быть привязана не только к Google

Также не забывайте, что адрес почты нередко используется в качестве логина на других сервисах. Поэтому, если вы, например, авторизованы в какой-либо социальной сети, то обязательно проверьте настройки учетной записи. Там наверняка скрывается e-mail, который вы так долго ищете.

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Как узнать почту по номеру телефона

При создании аккаунта почтовый сервис может попросить вас указать номер телефона. В таком случае он будет выступать как средство дополнительной защиты и еще один способ авторизации. Если вы привязывали вспомогательные данные к учетной записи, то можете узнать почту по номеру телефона, попытавшись войти в нее:

  1. Откройте страницу входа в учетную запись.
  2. Выберите «Телефон» как способ входа или сразу введите номер.
  3. Если номер будет распознан в системе, то на него придет код подтверждения, который нужно ввести в соответствующее поле.
  4. После удачной авторизации остается выбрать аккаунт, привязанный к номеру.
Как узнать почту по номеру телефона. Чтобы узнать почту по номеру, нужно попытаться в нее зайти. Фото.

Чтобы узнать почту по номеру, нужно попытаться в нее зайти

Этот способ сработает только в том случае, если вы помните пароль от электронной почты. Если нет — изучите способы просмотра паролей на телефоне.

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Как узнать пароль почты на телефоне

Если человек помнит логин e-mail, в качестве которого используется номер телефона, но забыл пароль почты на телефоне, то его можно посмотреть через автозаполнение. Вот, как это сделать:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Google».
  3. Поочередно откройте вкладки «Автозаполнение», «Автозаполнение от Google», «Пароли».
  4. Выберите почтовый сервис или любой другой аккаунт, где для авторизации использовался ваш e-mail.
Как узнать пароль почты на телефоне. Аналогичным образом можно проверить пароль через настройки браузера. Фото.

Аналогичным образом можно проверить пароль через настройки браузера

На странице будет указан логин и пароль почты на телефоне. Но только при условии, что ранее вы открывали свой e-mail. Если данных авторизации от вашего ящика здесь нет, то не отчаивайтесь. Ведь существует автозаполнение браузера на телефоне. Поэтому запустите веб-обозреватель, через который вы когда-то заходили на почту, кликните по значку аккаунта и откройте вкладку «Пароли». Не исключено, что здесь вы найдете как адрес e-mail, так и пароль от него.

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Как восстановить почту на телефоне

Если ни один из рассмотренных ранее вариантов не помог, то вы можете восстановить почту на телефоне. Сделать это удается даже тому, кто забыл e-mail. На странице входа нужно лишь нажать кнопку «Не помню» или что-то вроде того и следовать инструкциям, которые появятся на экране.

Как восстановить почту на телефоне. Принцип восстановления доступа зависит от того, каким почтовым сервисом вы пользуетесь. Фото.

Принцип восстановления доступа зависит от того, каким почтовым сервисом вы пользуетесь

Как правило, человека просят указать либо номер телефона, либо резервный адрес электронной почты. Если ничего из этого вспомнить не удается, система перенаправляет пользователя на службу поддержки почтового сервиса, где он пытается пройти авторизацию.

Следующий вариант восстановления актуален на случай, если человек забыл пароль от электронной почты не телефоне и не смог его узнать. Тогда на странице ввода нужно нажать кнопку «Забыли пароль?» и выбрать альтернативный способ авторизации, который предложит система.

Как восстановить почту на телефоне. Пароль тоже можно восстановить в случае, если вы его забыли. Фото.

Пароль тоже можно восстановить в случае, если вы его забыли

Если и на этот раз не получится, то можно либо самостоятельно обратиться в службу поддержку почтового сервиса за рекомендациями, либо создать новый e-mail, действуя по инструкции, изложенной в еще одном нашем материале.

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