Как узнать электронную почту на телефоне

Электронная почта на телефоне Андроид играет очень важную роль, позволяя не только вступать в переписку, но и проходить авторизацию на различных ресурсах, используя e-mail в качестве логина. У каждого из нас есть почтовый адрес и не один, однако зачастую мы обращаемся к нему всего пару-тройку раз за все время эксплуатации смартфона и быстро забываем его. Если вы не хотите заниматься созданием нового e-mail, то благодаря этому материалу сможете понять, как узнать почту на Андроид.

Как узнать свою почту на телефоне

Если человек забыл почту на Андроиде, но помнит, что когда-то открывал свой ящик и даже пользовался им на телефоне, то можно узнать e-mail, запустив приложение, предназначенное для обмена письмами. Например, Gmail. Далее нужно тапнуть по иконке учетной записи и взглянуть на адрес, указанный под именем пользователя.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

То же самое можно сделать и в других приложениях, где когда-либо использовался e-mail. В частности, через браузер. Запустите веб-обозреватель и нажмите на иконку аккаунта, после чего вы сможете узнать адрес почты, посмотрев на логин, размещенный под именем.

Кроме того, все аккаунты, в которые вы заходите на своем смартфоне, автоматически сохраняются. Это касается и электронной почты. Поэтому у вас есть возможность узнать адрес e-mail через настройки телефона:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация». Выберите сервис своей почты, если он есть в списке. Ознакомьтесь со всеми аккаунтами, привязанными к сервису.

Также не забывайте, что адрес почты нередко используется в качестве логина на других сервисах. Поэтому, если вы, например, авторизованы в какой-либо социальной сети, то обязательно проверьте настройки учетной записи. Там наверняка скрывается e-mail, который вы так долго ищете.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как узнать почту по номеру телефона

При создании аккаунта почтовый сервис может попросить вас указать номер телефона. В таком случае он будет выступать как средство дополнительной защиты и еще один способ авторизации. Если вы привязывали вспомогательные данные к учетной записи, то можете узнать почту по номеру телефона, попытавшись войти в нее:

Откройте страницу входа в учетную запись. Выберите «Телефон» как способ входа или сразу введите номер. Если номер будет распознан в системе, то на него придет код подтверждения, который нужно ввести в соответствующее поле. После удачной авторизации остается выбрать аккаунт, привязанный к номеру.

Этот способ сработает только в том случае, если вы помните пароль от электронной почты. Если нет — изучите способы просмотра паролей на телефоне.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как узнать пароль почты на телефоне

Если человек помнит логин e-mail, в качестве которого используется номер телефона, но забыл пароль почты на телефоне, то его можно посмотреть через автозаполнение. Вот, как это сделать:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Google». Поочередно откройте вкладки «Автозаполнение», «Автозаполнение от Google», «Пароли». Выберите почтовый сервис или любой другой аккаунт, где для авторизации использовался ваш e-mail.

На странице будет указан логин и пароль почты на телефоне. Но только при условии, что ранее вы открывали свой e-mail. Если данных авторизации от вашего ящика здесь нет, то не отчаивайтесь. Ведь существует автозаполнение браузера на телефоне. Поэтому запустите веб-обозреватель, через который вы когда-то заходили на почту, кликните по значку аккаунта и откройте вкладку «Пароли». Не исключено, что здесь вы найдете как адрес e-mail, так и пароль от него.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Как восстановить почту на телефоне

Если ни один из рассмотренных ранее вариантов не помог, то вы можете восстановить почту на телефоне. Сделать это удается даже тому, кто забыл e-mail. На странице входа нужно лишь нажать кнопку «Не помню» или что-то вроде того и следовать инструкциям, которые появятся на экране.

Как правило, человека просят указать либо номер телефона, либо резервный адрес электронной почты. Если ничего из этого вспомнить не удается, система перенаправляет пользователя на службу поддержки почтового сервиса, где он пытается пройти авторизацию.

Следующий вариант восстановления актуален на случай, если человек забыл пароль от электронной почты не телефоне и не смог его узнать. Тогда на странице ввода нужно нажать кнопку «Забыли пароль?» и выбрать альтернативный способ авторизации, который предложит система.

Если и на этот раз не получится, то можно либо самостоятельно обратиться в службу поддержку почтового сервиса за рекомендациями, либо создать новый e-mail, действуя по инструкции, изложенной в еще одном нашем материале.