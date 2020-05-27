Как на андроиде посмотреть сохранённые пароли

Пароли – это явление, с которым мы живём уже много лет. Несмотря на то что современные смартфоны, планшеты и даже некоторые компьютеры оснащаются биометрическими датчиками идентификации, отказаться от цифробуквенных защитных комбинаций человечеству пока не удалось. Однако по мере роста числа сайтов, приложений и онлайн-сервисов, каждый из которых требует регистрации, запоминать пароли становится всё сложнее и сложнее. Поэтому популярность стали обретать менеджеры паролей – специальные приложения для хранения защитных комбинаций. Точно такое же есть и у Google. Рассказываем, где оно хранит пароли и как их найти.

Как отключить приложения в фоновом режиме и сэкономить аккумулятор

Начнём с того, что менеджер паролей в Android действительно есть, но почему-то скрыт от глаз рядовых пользователей, будучи вшитым в настройки Google. Он позволяет сохранять пароли как от веб-сайтов, так и от сервисов и приложений, которые вы устанавливаете. В результате, даже если вы удалите ту или иную программу, а потом установите её заново, вам не придётся вводить учётные данные вручную, потому что система предложит подставить пару логин-пароль, ускорив авторизацию и при этом защитив пароль от посторонних глаз. А что делать, если пароль нужен сам по себе?

Как увидеть все пароли на Android

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел Google;

В открывшемся окне выберите «Автозаполнение» — «Автозаполнение от Google»;

Здесь откройте вкладку «Пароли»;

Перед вами откроется список всех сохранённых паролей, из которого вам нужно выбрать искомый (можно воспользоваться поиском);

Выберите нужный аккаунт и подтвердите вход отпечатком пальца.

Google Ассистент на Android получил поддержку быстрых команд. Как настроить

Все пароли, которые вы видите, привязаны к вашей учётной записи Google, и вы можете делать с ними всё, что угодно. Вы можете просмотреть их, скопировать, упростить или усложнить и, конечно, удалить. Достаточно просто перейти на страницу конкретного аккаунта и совершить нужное действие. А при необходимости можно провести аудит всех паролей. Google проанализирует их и покажет, какие пароли были украдены, какие повторяются, а какие слишком просты, чтобы продолжать ими пользоваться. Периодически это необходимо делать для того, чтобы поддерживать безопасность своих аккаунтов.

Как проверить пароль на Android

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел Google;

В открывшемся окне выберите «Автозаполнение» — «Автозаполнение от Google»;

Здесь откройте вкладку «Пароли» — «Проверить пароли»;

Перейдите на страницу проверки паролей и авторизуйтесь по отпечатку пальца;

Дождитесь окончания проверки и при необходимости внесите изменения.

Как на Huawei скачать любые приложения и даже Google Play. Официальный способ

На самом деле у Google очень продвинутая система проверки паролей, которая задействует базу данных Have I Been Pwnd и какие-то свои алгоритмы, которые выявляют факты взлома или несанкционированного доступа к учётной записи. Если Google удалось обнаружить у вас взломанный аккаунт, а вы по-прежнему продолжаете им пользоваться, перейдите на сайт этого сервиса и сбросьте пароль, а потом замените его на новый, более сложный. То же самое рекомендуется сделать с повторяющимися комбинациями, которые, откровенно говоря, являются первым шагом на пути к взлому.

Почему телефон плохо ловит W-Fi и как это изменить

Ведь если вы везде используете один и тот же пароль, злоумышленникам будет заметно проще захватить контроль над всеми вашими аккаунтами. Он сможет взломать только один, а потом методом подбора применить его к остальным вашим учётным записям. У меня, к моему стыду, повторяющихся паролей оказалось так много, что я даже постеснялся их показывать и сразу после написания сего опуса взялся за собственноручный аудит учётных записей, чтобы предотвратить вероятность их взлома посторонними. Да и нехорошо это, когда на экране появляются предупреждения о том, что ты что-то делаешь не так.