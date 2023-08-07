Как узнать, кто звонит в WhatsApp на Android, и отключить спам-вызовы

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Герман Вологжанин

Спам и мошенничество являются неотъемлемой частью жизни. Нам постоянно звонят с целью навязать ненужные услуги или, что еще хуже, украсть деньги или персональные данные. Если раньше такие входящие поступали посредством обычной телефонии, то теперь злоумышленники все чаще используют мессенджеры. Спам-звонков в Ватсапе стали нормой, а разработчики приложения не делают ничего, чтобы хоть как-то обезопасить пользователей. Да, после недавнего обновления появилась возможность заглушать звонки с незнакомых номеров, но это все равно не то, чего бы нам хотелось.

Как узнать, кто звонит в WhatsApp на Android, и отключить спам-вызовы. Теперь можно узнать, кто звонит, и сразу же заблокировать спамера. Фото.

Теперь можно узнать, кто звонит, и сразу же заблокировать спамера

WhatsApp не может — Яндекс поможет. Под таким девизом российская компания выпустила обновление своего приложения с определителем номера Ватсап. Яндекс как бы перехватывает входящие в мессенджере, показывая, кто звонит: обычный человек, оператор сотовой связи или мошенник. При необходимости приложение блокирует звонки злоумышленников, а работает данная фишка в WhatsApp и Viber. В скором времени ожидается ее поддержка в Telegram, так что есть смысл попробовать определитель номера уже сейчас.

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Определитель номера Яндекс на Андроид

Определитель номера Яндекс доступен через официальное приложение российской компании. Вы можете найти его в Google Play и других магазинах от AppGallery (HUAWEI) до GetApps (Xiaomi).

Скачать Яндекс через Google Play

Скачать Яндекс через AppGallery

После загрузки и установки приложения вам понадобится включить определитель номера Яндекс на Андроид, обратившись к инструкции:

  1. Запустите приложение.
  2. Перейдите в раздел «Все сервисы», а затем — «Определитель номера».
  3. Нажмите кнопку «Включить».
Определитель номера Яндекс на Андроид. Сначала опция применится только к обычным звонкам. Фото.

Сначала опция применится только к обычным звонкам

Чтобы определитель номера Яндекс работал корректно, необходимо дать приложению несколько разрешений:

  • сделать Яндекс приложением для автоматического определения номеров по умолчанию;
  • дать разрешение на доступ к звонкам и контактам;
  • предоставить программе доступ к уведомлениям.
Определитель номера Яндекс на Андроид. Предоставьте Яндексу все разрешения. Фото.

Предоставьте Яндексу все разрешения

Специальные условия предъявляются к владельцам смартфонов HUAWEI и Xiaomi. В первом случае нужно запретить оптимизацию батареи в Яндексе, а во втором — активировать автозапуск и снять ограничения на работе в фоне.

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Как включить определитель номера в WhatsApp

По умолчанию опция работает только с обычными звонками, которые совершаются посредством обычной телефонии. Но в настройках Яндекса можно принудительно включить определитель номера в Ватсапе:

  1. Откройте раздел «Определитель номера» во вкладке «Все сервисы» приложения Яндекс.
  2. Нажмите на кнопку «Настроек».
  3. Активируйте переключатели «Определять, кто звонил» и «Определять звонки в мессенджерах».
Как включить определитель номера в WhatsApp. Определитель номера в мессенджерах включается отдельно. Фото.

Определитель номера в мессенджерах включается отдельно

Только после этого вы можете быть уверены, что Яндекс вовремя оповестит вас о спаме и входящих от злоумышленников. Но можно пойти еще дальше, полностью заблокировав звонки с неизвестных номеров в Ватсапе. Далее расскажем, как это сделать.

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Как заблокировать спам в Ватсапе

Если оставить все как есть Яндекс будет показывать, кто звонит в WhatsApp, но не станет блокировать вызовы, которые продолжат вас отвлекать. Чтобы отключить спам-звонки в Ватсапе, понадобится выполнить несколько шагов:

  1. Открыть настройки определителя номера Яндекс.
  2. Во вкладке «Какие звонки блокировать» выбрать категории нежелательных абонентов.
  3. Во вкладке «Как блокировать» выбрать способ отключения звонков.
Как заблокировать спам в Ватсапе. Звонки блокируются по-разному. Фото.

Звонки блокируются по-разному

В зависимости от выбранного сценария Яндекс будет либо отклонять нежелательные входящие, либо заглушать их звук. Ну а при желании вы можете заблокировать номер в Ватсапе, чтобы мошенник или обычный спамер больше никогда не напоминал о себе.

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