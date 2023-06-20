Попробуйте новые функции WhatsApp. Теперь вы можете скрыть чат и заглушить звонки незнакомцев

В 2023 году WhatsApp стал одним из главных ньюсмейкеров. Приложение, стремительно теряющее статус самого популярного мессенджера на многих рынках, изо всех сил старается вернуть былые позиции. С этой целью разработчики добавляют новые функции, о которых пользователи просили не один год. К примеру, с недавних пор в мессенджере стало возможным редактировать сообщения и даже сделать Ватсап на два телефона с одним номером. Очередная порция нововведений коснулась приватности, и вам определенно стоит попробовать свежие функции приложения.

Обновление Ватсап в 2023 году

В отличие от Telegram, обновление WhatsApp поступает на смартфоны выборочно, то есть апдейт прилетает не на все устройства сразу, как это обычно бывает с другими приложениями. Тем не менее, не лишним будет обновить Ватсап на Андроид по инструкции, опубликованной на нашем сайте.

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Есть еще один важный момент. Подавляющее большинство нововведений, которые анонсируют разработчики мессенджера, сначала появляются в бета-версии WhatsApp, и лишь потом они становятся доступны обычным пользователям. Так, уже сейчас в бете существенно изменился дизайн приложения: вкладки стали белыми и переехали вниз, а некоторые из них поменялись местами. Ниже вы можете увидеть сравнение было/стало.

Как бы то ни было, визуальные изменения нас и вас интересуют в меньшей степени. Поэтому давайте поговорим о действительно полезных функциях WhatsApp, которые можно оценить как обладателям обычной версии приложения, так и людям, установившим бету.

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Как скрыть чат в Ватсапе

До недавнего времени единственным способом спрятать чат в WhatsApp было добавление переписки в архив. Откровенно говоря, метод не самый надежный, поскольку доступ к сообщениям в таком случае никак не блокируется. Но после майского обновления мессенджера стало возможным установить пароль на чат в Ватсапе. В прошлом месяце эта функция находилась на стадии тестирования, а теперь стала доступна всем без исключения:

Откройте профиль пользователя, чат с которым хочется скрыть. Для этого нужно тапнуть по его имени. Перейдите в раздел «Закрытие чата». Активируйте переключатель «Закрытие чата по отпечатку пальца». Приложите палец к дактилоскопу, чтобы подтвердить скрытие переписки.

Теперь на главном экране приложения появится вкладка «Закрытые чаты», куда будут попадать все спрятанные вами переписки. Чтобы получить доступ к ее содержимому, понадобится приложить палец к сканеру или ввести PIN-код, зарегистрированный на вашем устройстве в качестве пароля для разблокировки смартфона.

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Как в Ватсапе заблокировать неизвестные номера

Тот, кого достают сообщения и звонки с незнакомых номеров, всегда мог заблокировать человека в WhatsApp, о чем мы уже подробно рассказывали. Но 20 июня 2023 года разработчики мессенджера объявили о внедрении еще одной полезной функции. Теперь можно отключить звук звонков с незнакомых номеров. Функция уже доступна в бете и WhatsApp версии 2.23.11.77, распространяемой через Google Play. Активируется она следующим образом:

Откройте настройки мессенджера, нажав на «три точки» в основном меню. Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Звонки». Активируйте переключатель «Отключить звук для неизвестных номеров».

После этого вызовы незнакомцев, которые пытаются до вас дозвониться, начнут заглушаться. Как сообщается в пресс-релизе WhatsApp, данная функция поможет сосредоточиться на важных разговорах, не отвлекаясь на лишние звонки.

Настройки конфиденциальности в Ватсапе

Последнее нововведение, анонсированное 20 июня, поможет защитить личную информацию от злоумышленников. Разработчики добавили пункт, позволяющий проверить настройки конфиденциальности WhatsApp, но пока он отображается только в бета-версии приложения:

Откройте настройки мессенджера. Перейдите в раздел «Конфиденциальность». Нажмите кнопку «Начать проверку».

Здесь предлагается указать, кто сможет приглашать вас в группы, а также будет видеть фото профиля и время последнего посещения. Кроме того, проверка позволяет устранить уязвимости через активацию резервного копирования WhatsApp со сквозным шифрованием и блокировку приложения отпечатком пальца. Настоятельно рекомендуем посетить этот раздел настроек, чтобы убедиться в надежности защиты персональных данных, и не допустить случайных утечек.