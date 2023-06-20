Попробуйте новые функции WhatsApp. Теперь вы можете скрыть чат и заглушить звонки незнакомцев

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Герман Вологжанин

В 2023 году WhatsApp стал одним из главных ньюсмейкеров. Приложение, стремительно теряющее статус самого популярного мессенджера на многих рынках, изо всех сил старается вернуть былые позиции. С этой целью разработчики добавляют новые функции, о которых пользователи просили не один год. К примеру, с недавних пор в мессенджере стало возможным редактировать сообщения и даже сделать Ватсап на два телефона с одним номером. Очередная порция нововведений коснулась приватности, и вам определенно стоит попробовать свежие функции приложения.

Попробуйте новые функции WhatsApp. Теперь вы можете скрыть чат и заглушить звонки незнакомцев. Новые функции защитят ваши чаты и аккаунт, а еще помогут не отвлекаться на лишние звонки. Фото.

Новые функции защитят ваши чаты и аккаунт, а еще помогут не отвлекаться на лишние звонки

Обновление Ватсап в 2023 году

В отличие от Telegram, обновление WhatsApp поступает на смартфоны выборочно, то есть апдейт прилетает не на все устройства сразу, как это обычно бывает с другими приложениями. Тем не менее, не лишним будет обновить Ватсап на Андроид по инструкции, опубликованной на нашем сайте.

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Есть еще один важный момент. Подавляющее большинство нововведений, которые анонсируют разработчики мессенджера, сначала появляются в бета-версии WhatsApp, и лишь потом они становятся доступны обычным пользователям. Так, уже сейчас в бете существенно изменился дизайн приложения: вкладки стали белыми и переехали вниз, а некоторые из них поменялись местами. Ниже вы можете увидеть сравнение было/стало.

Обновление Ватсап в 2023 году. Слева — старое меню, справа — оформление в новой версии. Фото.

Слева — старое меню, справа — оформление в новой версии

Как бы то ни было, визуальные изменения нас и вас интересуют в меньшей степени. Поэтому давайте поговорим о действительно полезных функциях WhatsApp, которые можно оценить как обладателям обычной версии приложения, так и людям, установившим бету.

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Как скрыть чат в Ватсапе

До недавнего времени единственным способом спрятать чат в WhatsApp было добавление переписки в архив. Откровенно говоря, метод не самый надежный, поскольку доступ к сообщениям в таком случае никак не блокируется. Но после майского обновления мессенджера стало возможным установить пароль на чат в Ватсапе. В прошлом месяце эта функция находилась на стадии тестирования, а теперь стала доступна всем без исключения:

  1. Откройте профиль пользователя, чат с которым хочется скрыть. Для этого нужно тапнуть по его имени.
  2. Перейдите в раздел «Закрытие чата».
  3. Активируйте переключатель «Закрытие чата по отпечатку пальца».
  4. Приложите палец к дактилоскопу, чтобы подтвердить скрытие переписки.
Как скрыть чат в Ватсапе. Переписка защищается отпечатком или паролем. Фото.

Переписка защищается отпечатком или паролем

Теперь на главном экране приложения появится вкладка «Закрытые чаты», куда будут попадать все спрятанные вами переписки. Чтобы получить доступ к ее содержимому, понадобится приложить палец к сканеру или ввести PIN-код, зарегистрированный на вашем устройстве в качестве пароля для разблокировки смартфона.

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Как в Ватсапе заблокировать неизвестные номера

Тот, кого достают сообщения и звонки с незнакомых номеров, всегда мог заблокировать человека в WhatsApp, о чем мы уже подробно рассказывали. Но 20 июня 2023 года разработчики мессенджера объявили о внедрении еще одной полезной функции. Теперь можно отключить звук звонков с незнакомых номеров. Функция уже доступна в бете и WhatsApp версии 2.23.11.77, распространяемой через Google Play. Активируется она следующим образом:

  1. Откройте настройки мессенджера, нажав на «три точки» в основном меню.
  2. Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Звонки».
  3. Активируйте переключатель «Отключить звук для неизвестных номеров».
Как в Ватсапе заблокировать неизвестные номера. Вы продолжите видеть звонки незнакомцев, но не будете их слышать. Фото.

Вы продолжите видеть звонки незнакомцев, но не будете их слышать

После этого вызовы незнакомцев, которые пытаются до вас дозвониться, начнут заглушаться. Как сообщается в пресс-релизе WhatsApp, данная функция поможет сосредоточиться на важных разговорах, не отвлекаясь на лишние звонки.

Настройки конфиденциальности в Ватсапе

Последнее нововведение, анонсированное 20 июня, поможет защитить личную информацию от злоумышленников. Разработчики добавили пункт, позволяющий проверить настройки конфиденциальности WhatsApp, но пока он отображается только в бета-версии приложения:

  1. Откройте настройки мессенджера.
  2. Перейдите в раздел «Конфиденциальность».
  3. Нажмите кнопку «Начать проверку».
Настройки конфиденциальности в Ватсапе. Лишний повод проверить настройки, чтобы защитить аккаунт. Фото.

Лишний повод проверить настройки, чтобы защитить аккаунт

Здесь предлагается указать, кто сможет приглашать вас в группы, а также будет видеть фото профиля и время последнего посещения. Кроме того, проверка позволяет устранить уязвимости через активацию резервного копирования WhatsApp со сквозным шифрованием и блокировку приложения отпечатком пальца. Настоятельно рекомендуем посетить этот раздел настроек, чтобы убедиться в надежности защиты персональных данных, и не допустить случайных утечек.

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