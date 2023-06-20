Как заблокировать человека в WhatsApp и внести его в черный список

Наверное, вы согласитесь, что порой в WhatsApp приходят сообщения и поступают звонки от людей, с которыми нет никакого желания общаться. В такой ситуации можно ограничиться игнором, но это не помешает человеку использовать все ресурсы мессенджера для связи с вами. Если не хочется отвлекаться на лишние уведомления и звонки, есть универсальный способ решить проблему с неугодным контактом: добавить в черный список в Ватсапе. Как это сделать — сейчас узнаете.

Как заблокировать контакт в Ватсапе

Если внести в черный список в Ватсапе, человек не сможет дозвониться, и ни одно его сообщение не дойдет до адресата. Также ему не удастся определить, когда вы последний раз заходили в мессенджер. Что касается способов добавления в ЧС, то их существует несколько. Самый простой вариант, как заблокировать номер в Ватсапе, если его нет в контактах — открыть чат и нажать кнопку с говорящим названием.

Кнопка отображается только в том случае, если пользователь написал вам впервые. Если подобного предложения нет, можно поступить иначе и обратиться к помощи другого способа, как заблокировать в Ватсапе человека:

Откройте чат с неугодным пользователем. Нажмите на «три точки», расположенные в правом верхнем углу. Перейдите во вкладку «Еще». Нажмите «Заблокировать» и подтвердите свое действие.

Кроме того, кнопка, позволяющая, заблокировать контакт в WhatsApp, отображается на странице его профиля, которая открывается тапом по аватару пользователя. Нажмите на нее и подтвердите внесение человека в ЧС.

И даже это не последний способ, как заблокировать абонента в WhatsApp. Есть еще один вариант, но я расскажу о нем чуточку позже. Почему — сейчас поймете.

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Как посмотреть заблокированных в Ватсапе

Вы всегда можете следить за черным списком в WhatsApp, добавляя или удаляя людей из него. Но прежде нужно познакомиться с теми героями, которые попали в ЧС. Предлагаю небольшую инструкцию, как посмотреть заблокированные номера в Ватсап:

Запустите мессенджер. Во вкладке «Чаты» нажмите на «три точки», расположенные в правом верхнем углу. Перейдите в настройки приложения. Откройте раздел «Конфиденциальность», а затем — «Заблокированные».

Здесь будут представлены все номера, внесенные в черный список Ватсап. А вы сможете добавить в него еще одного участника, нажав кнопку «+» в правом верхнем углу. Это еще один способ, как заблокировать человека в WhatsApp.

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Как разблокировать человека в Ватсапе

С добавлением в ЧС разобрались. А как разблокировать контакт в Ватсапе, если здесь нет никаких кнопок? Все довольно просто. Вам нужно нажать на один из представленных здесь номеров, после чего откроется контекстное меню, где останется подтвердить разблокировку.

Кстати, человек, исключенный из черного списка Ватсап, не получит уведомление о том, что теперь он вправе позвонить или написать сообщение. То же самое касается блокировки, поскольку об этом контакты тоже не оповещаются. Однако любой пользователь может косвенно понять, что он в черном списке Ватсап.

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Как понять, что заблокировали в Ватсап

Каждого человека должно интересовать, что видит заблокированный в Ватсап. Так вот, вместо аватара он заметит серую иконку. Также пользователь не увидит время вашего посещения. Это самые простые способы понять, что заблокировали в WhatsApp.

Существует еще несколько вариантов, как узнать, заблокировали ли тебя в Ватсап:

попытаться позвонить;

попробовать отправить сообщение;

пригласить в группу.

Если всякая попытка будет сопровождаться неудачей, то с высокой долей вероятности вы оказались в черном списке Ватсап. Но для подтверждения или опровержения своих догадок стоит узнать, что о признаках блокировки WhatsApp говорят в самом мессенджере.

Что делать, если вас заблокировали в WhatsApp

Последнее, о чем обязательно стоит рассказать — как написать в Ватсап, если тебя заблокировали. Через мессенджер сделать это не получится. Разве что при помощи другого аккаунта. О вариантах создания нового профиля вы узнаете в тексте с рассказом о том, как создать WhatsApp на смартфоне.

Читайте также: как заблокировать человека в Telegram

Наконец, если заблокировали в Ватсапе, можно написать человеку SMS, поскольку у вас есть его номер, или связаться с ним через другие социальные сети и мессенджеры. Не исключено, что там вы тоже в ЧС, поэтому единственным вариантом выхода из ситуации станет попытка связаться через другой аккаунт или номер.