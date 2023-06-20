Как заблокировать человека в WhatsApp и внести его в черный список

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Герман Вологжанин

Наверное, вы согласитесь, что порой в WhatsApp приходят сообщения и поступают звонки от людей, с которыми нет никакого желания общаться. В такой ситуации можно ограничиться игнором, но это не помешает человеку использовать все ресурсы мессенджера для связи с вами. Если не хочется отвлекаться на лишние уведомления и звонки, есть универсальный способ решить проблему с неугодным контактом: добавить в черный список в Ватсапе. Как это сделать — сейчас узнаете.

Как заблокировать человека в WhatsApp и внести его в черный список. Существует несколько вариантов блокировки. Фото.

Существует несколько вариантов блокировки

Как заблокировать контакт в Ватсапе

Если внести в черный список в Ватсапе, человек не сможет дозвониться, и ни одно его сообщение не дойдет до адресата. Также ему не удастся определить, когда вы последний раз заходили в мессенджер. Что касается способов добавления в ЧС, то их существует несколько. Самый простой вариант, как заблокировать номер в Ватсапе, если его нет в контактах — открыть чат и нажать кнопку с говорящим названием.

Как заблокировать контакт в Ватсапе. Вы знаете, какую кнопку нужно нажать. Фото.

Вы знаете, какую кнопку нужно нажать

Кнопка отображается только в том случае, если пользователь написал вам впервые. Если подобного предложения нет, можно поступить иначе и обратиться к помощи другого способа, как заблокировать в Ватсапе человека:

  1. Откройте чат с неугодным пользователем.
  2. Нажмите на «три точки», расположенные в правом верхнем углу.
  3. Перейдите во вкладку «Еще».
  4. Нажмите «Заблокировать» и подтвердите свое действие.
Как заблокировать контакт в Ватсапе. Также вы можете пожаловаться на контакт. Фото.

Также вы можете пожаловаться на контакт

Кроме того, кнопка, позволяющая, заблокировать контакт в WhatsApp, отображается на странице его профиля, которая открывается тапом по аватару пользователя. Нажмите на нее и подтвердите внесение человека в ЧС.

Как заблокировать контакт в Ватсапе. Страница профиля открывается нажатием на аватар. Фото.

Страница профиля открывается нажатием на аватар

И даже это не последний способ, как заблокировать абонента в WhatsApp. Есть еще один вариант, но я расскажу о нем чуточку позже. Почему — сейчас поймете.

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Как посмотреть заблокированных в Ватсапе

Вы всегда можете следить за черным списком в WhatsApp, добавляя или удаляя людей из него. Но прежде нужно познакомиться с теми героями, которые попали в ЧС. Предлагаю небольшую инструкцию, как посмотреть заблокированные номера в Ватсап:

  1. Запустите мессенджер.
  2. Во вкладке «Чаты» нажмите на «три точки», расположенные в правом верхнем углу.
  3. Перейдите в настройки приложения.
  4. Откройте раздел «Конфиденциальность», а затем — «Заблокированные».
Как посмотреть заблокированных в Ватсапе. Ваш черный список неугодных людей. Фото.

Ваш черный список неугодных людей

Здесь будут представлены все номера, внесенные в черный список Ватсап. А вы сможете добавить в него еще одного участника, нажав кнопку «+» в правом верхнем углу. Это еще один способ, как заблокировать человека в WhatsApp.

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Как разблокировать человека в Ватсапе

С добавлением в ЧС разобрались. А как разблокировать контакт в Ватсапе, если здесь нет никаких кнопок? Все довольно просто. Вам нужно нажать на один из представленных здесь номеров, после чего откроется контекстное меню, где останется подтвердить разблокировку.

Как разблокировать человека в Ватсапе. На все воля ваша, в том числе и на разблокировку. Фото.

На все воля ваша, в том числе и на разблокировку

Кстати, человек, исключенный из черного списка Ватсап, не получит уведомление о том, что теперь он вправе позвонить или написать сообщение. То же самое касается блокировки, поскольку об этом контакты тоже не оповещаются. Однако любой пользователь может косвенно понять, что он в черном списке Ватсап.

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Как понять, что заблокировали в Ватсап

Каждого человека должно интересовать, что видит заблокированный в Ватсап. Так вот, вместо аватара он заметит серую иконку. Также пользователь не увидит время вашего посещения. Это самые простые способы понять, что заблокировали в WhatsApp.

Как понять, что заблокировали в Ватсап. Наглядный пример того, что видит заблокированный человек. Фото.

Наглядный пример того, что видит заблокированный человек

Существует еще несколько вариантов, как узнать, заблокировали ли тебя в Ватсап:

  • попытаться позвонить;
  • попробовать отправить сообщение;
  • пригласить в группу.

Если всякая попытка будет сопровождаться неудачей, то с высокой долей вероятности вы оказались в черном списке Ватсап. Но для подтверждения или опровержения своих догадок стоит узнать, что о признаках блокировки WhatsApp говорят в самом мессенджере.

Что делать, если вас заблокировали в WhatsApp

Последнее, о чем обязательно стоит рассказать — как написать в Ватсап, если тебя заблокировали. Через мессенджер сделать это не получится. Разве что при помощи другого аккаунта. О вариантах создания нового профиля вы узнаете в тексте с рассказом о том, как создать WhatsApp на смартфоне.

Читайте также: как заблокировать человека в Telegram

Наконец, если заблокировали в Ватсапе, можно написать человеку SMS, поскольку у вас есть его номер, или связаться с ним через другие социальные сети и мессенджеры. Не исключено, что там вы тоже в ЧС, поэтому единственным вариантом выхода из ситуации станет попытка связаться через другой аккаунт или номер.

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