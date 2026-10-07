Многие годами пользуются номером, который когда-то оформили родители, бывший работодатель или продавец в переходе. Пока всё работает, об этом никто не думает — но теперь операторы всё строже проверяют, кто на самом деле пользуется SIM-картой, а к номеру привязаны банки и Госуслуги. Если номер оформлен не на вас, его могут заблокировать в самый неподходящий момент. Показываю, как за пару минут узнать, на кого оформлена SIM-карта в вашем телефоне, и что делать, если она чужая. Заодно советую установить запрет на оформление SIM-карт через Госуслуги — это защитит от мошенников.

Зачем знать, на кого оформлена ваша SIM-карта

Номер телефона давно перестал быть просто способом позвонить. Через него вы входите в банковские приложения, Госуслуги и мессенджеры, поэтому проблемы с ним бьют сразу по всему. Вот чем грозит SIM-карта, оформленная на другого человека:

блокировка номера — если оператор запросит данные фактического пользователя, а владелец не ответит;

— если оператор запросит данные фактического пользователя, а владелец не ответит; потеря доступа — владелец может в любой момент заблокировать номер или переоформить его;

— владелец может в любой момент заблокировать номер или переоформить его; проблемы с банками — SMS-коды и вход в банковское приложение зависят от номера, который вам не принадлежит;

— SMS-коды и вход в банковское приложение зависят от номера, который вам не принадлежит; сложности с наследством — если владелец умер, переоформить номер без документов будет непросто.

Есть и обратная ситуация: на ваш паспорт могут быть оформлены номера, о которых вы не знаете. По закону гражданину России можно иметь не больше 20 номеров у всех операторов вместе, а номер, оформленный на вас, может использовать мошенник. О том, что можно узнать о человеке по одному номеру телефона, мы подробно писали в отдельном материале.

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Сначала узнайте номер SIM-карты в телефоне

Чтобы проверить владельца, нужно точно знать номер — особенно если в смартфоне две SIM-карты. Путь на всех Android-смартфонах похожий, но названия пунктов меню у разных брендов могут отличаться. Посмотреть номер можно так:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Мобильная сеть». Откройте пункт «Настройки SIM-карты». Найдите строку «Номер телефона» для нужного слота.

Если номер в этой строке не отображается, это нормально: не все операторы записывают его на SIM-карту. В таком случае позвоните с этого телефона на свой второй номер или номер близкого — он высветится на экране.

Проверьте номер в приложении Госуслуг

Самый простой и надёжный способ — сервис «Сим-карты» на Госуслугах. Он работает с апреля 2025 года и показывает все номера, которые оформлены на ваш паспорт у всех операторов. Проверить свои номера можно так:

Откройте приложение или сайт Госуслуг и войдите в свою учётную запись. Перейдите в «Профиль». Откройте раздел «Сим-карты». Найдите в списке номер из вашего телефона.

Если номер есть в списке — SIM-карта оформлена на вас. Если его нет, значит, номер оформлен на другого человека или на организацию. В карточке каждого номера Госуслуги показывают оператора, дату активации и IMEI телефона, а подозрительный номер можно сразу заблокировать. Только учтите: если к Госуслугам привязан именно этот номер, перед блокировкой смените его на актуальный.

Загляните в приложение своего оператора

Второй способ — личный кабинет оператора. В нём видно, на чьё имя заключён договор на этот номер. Например, у Билайна это делается так:

Откройте приложение «билайн». Перейдите во «Все номера». Изучите данные.

В остальных приложениях данные владельца обычно находятся в разделе профиля или договора. Если вход в приложение выполнен по SMS-коду, а в профиле указано чужое имя, — номер оформлен не на вас.

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Обратитесь к своему оператору напрямую

Если нет доступа к Госуслугам и приложению, остаётся оператор. Имя владельца чужого номера вам никто не назовёт — это персональные данные. Но подтвердить, оформлен ли номер именно на вас, оператор может. Для этого сделайте так:

Возьмите паспорт и телефон с нужной SIM-картой. Придите в салон своего оператора или позвоните в поддержку. Попросите проверить, на кого оформлен договор по этому номеру. Если номер ваш, сотрудник подтвердит это по паспортным данным.

Не пользуйтесь платными сайтами, которые обещают «пробить владельца номера». Законно получить чужие персональные данные они не могут, а в лучшем случае вы потеряете деньги, в худшем — оставите мошенникам свои данные.

Что делать, если SIM-карта оформлена не на вас

Если номер оформлен на родственника или знакомого, лучше переоформить его на себя, пока владелец на связи. Точный порядок зависит от оператора, но в целом он выглядит так:

Договоритесь с владельцем номера о переоформлении. Владелец подаёт в салоне оператора заявление о передаче номера. Вы приходите с паспортом и заключаете договор на себя. Проверьте номер на Госуслугах — через некоторое время он появится в вашем списке.

Например, у Билайна переоформление делается только в офисе и стоит 150 рублей, при этом владельцу и новому абоненту не обязательно приходить одновременно. Если связаться с владельцем нельзя, а номером вы пользуетесь давно, у Билайна можно заполнить анкету о фактическом использовании номера. У других операторов уточните такой вариант в салоне.